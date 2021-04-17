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Атлетик - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 21 августа 2021, 23:00 - Сан-Мамес . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матча:
Атлетик
Бильбао
0 - 0
Обновить
перерыв
Барселона
Барселона
Ход матча
20' Мартинез, Иньиго 28' Эрик Гарсия 31' Пике, Жерар Вышел: Араухо, Рональд
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
38%
Ничья
25%
Барселона
38%
П1: 3.93 Х: 2.94 П2: 2.29
П1: 3.20 Х: 2.63 П2: 2.30
П1: 3.93 Х: 2.94 П2: 2.29
П1: 3.93 Х: 2.94 П2: 2.29
П1: 3.95 Х: 2.85 П2: 2.15
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Атлетик Бильбао и Барселона 0-2. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Атлетик Бильбао побеждает в 66% овертаймов, Барселона побеждает в 60%.
  • Атлетик Бильбао забивает 1.2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.4 гола против команды Атлетик Бильбао (в среднем).
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетик Бильбао и Барселона - 1.2.
  • Команда Атлетик Бильбао выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • В ОТ Атлетик Бильбао забивает 0.67 гол(а), а Барселона забивает 1.2 (в среднем).
  • Атлетик Бильбао выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Барселона выигрывает в 52%.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 4 гол(а).
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетик Бильбао.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетик Бильбао и Барселона - 3.6.
  • Атлетик Бильбао выигрывает первый тайм в 27% матчей, Барселона выигрывает в 52% матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.
  • Атлетик Бильбао забивает 1.4 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.23 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетик Бильбао выиграла 1, команда Барселона выиграла 4, 0 ничьи.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.
  • Атлетик Бильбао забивает 0.67 гола в овертайме, а Барселона забивает 1.2 гола (в среднем).
  • Барселона имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 1.2 мячей.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Атлетик Бильбао забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Атлетик Бильбао (2-1 дома и 3-2 на выезде)
  • Во время последних 72 встреч, команда Атлетик Бильбао выиграла 11 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 46 раз. Разница забитых и пропущенных голов 151-63 в пользу команды Барселона
  • За последние 35 встреч когда команда Атлетик Бильбао играла дома, команда Атлетик Бильбао выиграла 9 раз, 9 сыграла в ничью и 17 победы команды Барселона. Разница голов 53-37 в пользу команды Барселона.
Личные встречи
Атлетик
5
Побед
29
Игр
20
Побед
Барселона
Кубок Испании 2020/2021
17.04.2021 - 22:30 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
31.01.2021 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершен Атлетик
Суперкубок Испании 2021
17.01.2021 - 21:45 Барселона 2 - 3 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
06.01.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 3 Завершен Барселона
Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2021/2022
16.08.2021 - 23:00 Эльче 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
20.07.2021 - 16:00 Динамо 0 - 1 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Эльче 2 - 0 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2020/2021
12.05.2021 - 21:00 Уэска 1 - 0 Завершен Атлетик П
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
15.08.2021 - 21:00 Барселона 4 - 2 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Эйбар 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Барселона 1 - 2 Завершен Сельта П
Чемпионат Испании 2020/2021
11.05.2021 - 23:00 Леванте 3 - 3 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершен Атлетико Н
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Новости команд
Главные события
31'
Пике, Жерар
Вышел: Араухо, Рональд
28'
Эрик Гарсия
Мартинез, Иньиго
20'
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
38%
Ничья
25%
Барселона
38%
П1: 3.93 Х: 2.94 П2: 2.29
П1: 3.20 Х: 2.63 П2: 2.30
П1: 3.93 Х: 2.94 П2: 2.29
П1: 3.93 Х: 2.94 П2: 2.29
П1: 3.95 Х: 2.85 П2: 2.15
Составы команд
26
Agirrezabala, Julen
24
Микель Баленсьяга
4
Мартинез, Иньиго
28
Даниель Вивиан Морено
15
Иньиго Лекуэ
10
Икер Муньяин
14
Дани Гарсия
16
Vencedor, Unai
7
Алехандро Беренгер
9
Иньяки Уильямс
21
Сансет Тирапу, Ойян
13
Нето
2
Дест, Серджиньо
24
Эрик Гарсия
3
Пике, Жерар
18
Альба, Жорди
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
26
Gonzalez, Pedro
7
Антуан Гризманн
10
Мемфис Депай
12
Брайтвайте, Мартин
Стартовый состав
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 21
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 16
    Vencedor, Unai
    Полузащитник
  • 7
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
    20
  • 28
    Даниель Вивиан Морено
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 26
    Agirrezabala, Julen
    Вратарь
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 12
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 26
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
    28
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
    31
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
Запасные игроки
  • 30
    Williams, Nicholas
    Нападающий
  • 20
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 33
    Serrano, Nicolas
    Полузащитник
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 11
    Morcillo, Jon
    Полузащитник
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 13
    Эскьета, Хокин
    Вратарь
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 19
    Zarraga, Oier
    Полузащитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 30
    Whyte Gavin
  • 14
    Рей Манай
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 22
    Эмерсон
    Защитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 27
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
Тренеры
  • Марселино
  • Рональд Куман
Статистика матча
2
Блокировано ударов
7
Угловые
2
41%
Владение мячом
59%
6
Штрафные
8
6
Фолы
5
4
Удары мимо
2
2
Удары в створ
1
2
Офсайды
1
1
Сейвы
2
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
Если судить по первому тайму в целом, то "Атлетик" был ближе к голу, чем "Барса". От хозяев было немало классных выпадов по флангам , однако остаются вопросы к реализации. Хотя забей Брайтвайт на старте матча, все сложилось бы совсем иначе. Ждем голов во второй половине
Свисток
Все. На этом свисток. Уходим на перерыв. Счет в матч 0:0
45+1'
Интересный розыгрыш штрафного от "Барсы" и гол. Идеально через себя пробил Араухо, но перед этим был фол. Гол засчитан не будет
45'
Гризманн красиво накрутил Венседора, а после получил по ногам. Фол
42'
Неплохой выпад от "Барсы" по левому флангу, но снова не лучший прострел Альбы. Мартинес заблокировал
40'
Удар с дальней дистанции от Уильямса. Летело красиво, но точно в руки Нето
39'
Фол в центре поля, Араухо зацепил Сансета. Свободный удар
37'
"Барселона" в последние минуты не расстается с мячом, правда особого продвижения вперед нет
32'
Вы не поверите, но снова "Атлетик". Классный навес слева, но не самый лучший удар головой от Уильямса. Альба проиграл эту борьбу
31'
Пике - аут, Араухо - ин. Очень тяжелый матч для каталонцев
30'
Пике на газоне. Все-таки травма...
29'
Лучшее, что есть в матче - прессинг "Атлетика". Сейчас заработали угловой. "Барса" много ошибается
28'
Желтая карточка
Желтая для Эрика Гарсии. Тяжелый матч для новичка каталонцев
Инфо
Удары - 6:3 в пользу "Атлетика". 1:1 по ударам в створ
27'
Снова прострел от Уильямса - удар от Венседора. И снова опасно. "Барселона" пока дремает
26'
Небольшие проблемы у Пике после борьбы с Берренгером. Пока центрбек остается на поле
23'
Опасный момент
У "Атлетика" атака куда опаснее. С левого фланга прострелил Уильямс, но Беренгер не смог как следует попасть в мячу. А ведь какая позиция
21'
Депай пробил со штрафного по центру - точно в руки киперу хозяев. Ничего сверхъестественного
20'
Желтая карточка
Мартинес получает желтую за грубый подкат против Педри. Будет штрафной
20'
Классный прострел от Альбы слева, но до Гризманна мяч не дошел
19'
Ошибка Нето привела к опасному моменту. Уильямс бил с идеальной позиции, но вовремя под мяч подкатился де Йонг. Будет угловой
17'
Команда Кумана забирает мяч под свой контроль. Многие атаки строятся через Депая
15'
Неплохой выпад от каталонцев по левому флангу закончился плохим прострелом Альбы
14'
"Атлетик" продолжает давить. У "Барсы" кроме момента Депай-Брайтвайт ничего нет
11'
Опасный момент
Еще один шанс для басков. Перекладина спасает "Барселону"!!! Сансет бил, каркас встал на пути мяча
10'
Ух, ответ от Уильямся. Форвард продавил Гарсию, после пробил в ближний - Нето отбивает
7'
Опасный момент
А вот и "Барса". Депай прорвался по правому флангу, прострелил, но Брайтвайт не забил из идеальной позиции. Вот это да
4'
Баски очень активно начинают. Каталонцы только обороняются
2'
Уголовой
"Атлетик" быстро зарабатывает угловой. Брайтвайт хорошо отыгрывает в обороне
Свисток
Дан стартовый свисток. Начинаем!
Инфо
Вашему вниманию стартовые составы команд:
"Атлетик": Агирресабала - Лекуэ, Вивиан, Мартинес, Баленсиага - Беренгер, Гарсия, Венседор, Муниаин - Уильямс, Сансет
"Барселона": Нето - Дест, Гарсия, Пике, Альба - де Йонг, Бускетс, Педри - Гризманн, Депай, Брайтвайт
Добрый вечер, поклонники футбола! Приглашаем вас на текстовую трансляцию матча второго тура испанской Ла Лиги. "Барселона" играет против "Атлетика". Начало игры - в 23:00
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Анонс матча Атлетик - "Барселона" 21.08.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой Атлетик (Бильбао) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Сан-Мамес.

Дата проведения матча: 21.08.2021
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Атлетик (Бильбао) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Атлетик в предыдущем футбольном матче 17.04.2021 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марселино и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Атлетик - "Барселона" можно посмотреть 21.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Атлетик - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Прошедший матч команды Атлетик был сыгран против Эльче - 16.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Реал Сосьедад - 15.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Атлетик - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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