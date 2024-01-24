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Атлетик - Барселона онлайн трансляция матча

Кубок Испании - 24 января 2024, 22:30 . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Атлетик
Бильбао
1 - 0
Обновить
7'
Барселона
Барселона
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Ход матча
1' Гурузета, Горка
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
31%
Ничья
28%
Барселона
41%
П1: 3.14 Х: 2.82 П2: 2.67
П1: 3.14 Х: 2.82 П2: 2.67
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Атлетик Бильбао и Барселона 0-2. 10 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 38 встреч когда команда Атлетик Бильбао играла дома, команда Атлетик Бильбао выиграла 9 раз, 11 сыграла в ничью и 18 победы команды Барселона. Разница голов 57-40 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 78 встреч, команда Атлетик Бильбао выиграла 11 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 50 раз. Разница забитых и пропущенных голов 164-66 в пользу команды Барселона
  • Атлетик Бильбао имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Атлетик Бильбао не проигрывает в последних 14 играх.
  • Атлетик Бильбао выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Атлетик Бильбао не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Атлетик Бильбао без побед над Барселона в последних 4 играх.
  • Атлетик Бильбао забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Атлетик Бильбао выигрывает первый тайм в 44% матчей, Барселона выигрывает в 37% матчей.
  • Атлетик Бильбао выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Барселона выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Атлетик Бильбао в "Кубок Короля" лучше, чем у команды Барселона.
  • Атлетик Бильбао's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетик Бильбао выиграла 1, команда Барселона выиграла 4, 0 ничьи.
  • Атлетик Бильбао забивает 0.6 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.4 гола против команды Атлетик Бильбао (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетик Бильбао и Барселона - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетик Бильбао и Барселона - 1.4.
  • Атлетик Бильбао забивает 1.78 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.66 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Атлетик
6
Побед
35
Игр
24
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2023/2024
22.10.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2022/2023
12.03.2023 - 22:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2022/2023
23.10.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2021/2022
27.02.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик
Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2023/2024
20.01.2024 - 19:30 Валенсия 1 - 0 Завершен Атлетик П
Кубок Испании 2023/2024
16.01.2024 - 22:00 Атлетик 2 - 0 Завершен Алавес В
Чемпионат Испании 2023/2024
13.01.2024 - 19:30 Атлетик 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2023/2024
04.01.2024 - 20:15 Севилья 0 - 2 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2023/2024
20.12.2023 - 22:30 Атлетик 1 - 0 Завершен Лас-Пальмас В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2023/2024
21.01.2024 - 19:30 Бетис 2 - 4 Завершен Барселона В
Суперкубок Испании 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершен Барселона П
Суперкубок Испании 2024
11.01.2024 - 21:00 Барселона 2 - 0 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2023/2024
04.01.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2023/2024
20.12.2023 - 20:00 Барселона 3 - 2 Завершен Альмерия В
Показать больше
Главные события
ГООЛ! Гурузета, Горка
1'
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
31%
Ничья
28%
Барселона
41%
П1: 3.14 Х: 2.82 П2: 2.67
П1: 3.14 Х: 2.82 П2: 2.67
Составы команд
13
Agirrezabala, Julen
17
Берчише, Юри
4
Paredes, Aitor
3
Даниель Вивиан Морено
15
Иньиго Лекуэ
6
Микель Весга
24
Diaz, Benat Prados
11
Williams, Nicholas
8
Сансет Тирапу, Ойян
29
Аду, Мальком
12
Гурузета, Горка
13
Иньяки Пенья
23
Жюль Кунде
4
Араухо, Рональд
15
Андреас Кристенсен
3
Balde Martinez, Alejandro
21
Френки де Йонг
22
Илкай Гюндоган
8
Gonzalez, Pedro
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
9
Роберт Левандовски
7
Ферран Торрес
Стартовый состав
  • 12
    Гурузета, Горка
    Нападающий
  • 11
    Williams, Nicholas
    Нападающий
  • 8
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 29
    Аду, Мальком
    Защитник
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 24
    Diaz, Benat Prados
    Полузащитник
  • 17
    Берчише, Юри
    Защитник
  • 4
    Paredes, Aitor
    Защитник
  • 3
    Даниель Вивиан Морено
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 13
    Agirrezabala, Julen
    Вратарь
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Нападающий
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 7
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 22
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 8
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 15
    Андреас Кристенсен
  • 3
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 13
    Иньяки Пенья
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Эрнесто Вальверде
  • Xavi
Статистика матча
1
Удары в створ
LIVE
Трансляция матча Атлетик - "Барселона"
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В эфире
MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
5'
Опасный момент
Арес выполняет опасный прострел с правого фланга на линию вратарской, там Гурусет играет первым на мяче, но пробивает мимо ворот
1'
Гоооол!!!
ГОЛ! 36 секунд понадобилось "баскам", чтобы забить гол! Атлетик был в атаке, большое количество суматохи и непонятных передач, мяч от Ареса попал к Сансету, а тот пытался пробить, но попал в защитника, от которого мяч отлетел на Гурусета, а тот мощным ударом из пределов штрафной положил м в "девятку"! Хозяева впереди 1:0
1'
Свисток
Хосе Мария Санчес Мартинес дал свисток о начале матча
Игроки уже на поле и готовятся начать матч
Инфо
Арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес
Главный тренер Барселоны: Хави
На скамейке запасных: Витор Роке, Якобишвили, Астралага, Гую, Жоау Феликс, Канселу, Кубарси, Лопес, Роберто, Ромеу, Форт
Инфо
Стартовый состав Барселоны (4-3-3): Пенья – Бальде, Кристенсен, Араухо, Кунде – Педри, Гюндоган, где Йонг – Торрес, Левандовский, Ямал
Главный тренер Атлетико: Эрнесто Вальверде Техедор
На скамейке запасных: Альварес, Вильялибре, Уильямс, Гарсия, Гомес, где Маркос, Эррера, Муньяин, Ноласкоаин, Симон, Хаурегисар
Инфо
Стартовый состав Атлетико (4-2-3-1): Агирресабала - Берчиче, Паредес, Вивиан, Лекуэ - Весга, Прадос Диас - Уильямс, Сансет, Арес - Гурусета
Атлетик вступил в борьбу на стадии 1/64 и на своем пути уже преодолел УЭ Руби, Кайон, Эйбар и Алавес. Барселона, в свою очередь, вступила в борьбу на этапе 1/16 финала и прошла Барбастро и Унионистас де Саламанка
Матч пройдет в Бильбао на арене "Эстадио Сан-Мамес" и начнется в 22:30 по киевскому времени
Приветствуем всех поклонников футбола на текстовой трансляции четвертьфинального матча Кубка Испании, в котором Атлетик примет в гостях Барселону
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Анонс матча Атлетик - "Барселона" 24.01.2024, Кубок Испании

Матч между командой Атлетик (Бильбао) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Испании 2023/2024.

Дата проведения матча: 24.01.2024
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Атлетик (Бильбао) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Атлетик в предыдущем футбольном матче 22.10.2023 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Эрнесто Вальверде и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Атлетик - "Барселона" можно посмотреть 24.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Испании. Текстовую трансляцию матча Атлетик - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды Атлетик был сыгран против "Валенсия" - 20.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды "Валенсия".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Бетис - 21.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2023/2024 и закончился победой команды "Барселона".

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