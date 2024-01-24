Атлетик - Барселона онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Атлетик Бильбао и Барселона 0-2. 10 игры закончились с этим результатом.

За последние 38 встреч когда команда Атлетик Бильбао играла дома, команда Атлетик Бильбао выиграла 9 раз, 11 сыграла в ничью и 18 победы команды Барселона. Разница голов 57-40 в пользу команды Барселона.

Во время последних 78 встреч, команда Атлетик Бильбао выиграла 11 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 50 раз. Разница забитых и пропущенных голов 164-66 в пользу команды Барселона

Атлетик Бильбао имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Атлетик Бильбао не проигрывает в последних 14 играх.

Атлетик Бильбао выиграл 6 домашних матчей подряд.

Атлетик Бильбао не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Барселона имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Барселона не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Атлетик Бильбао без побед над Барселона в последних 4 играх.

Атлетик Бильбао забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

Атлетик Бильбао выигрывает первый тайм в 44% матчей, Барселона выигрывает в 37% матчей.

Атлетик Бильбао выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Барселона выигрывает в 37%.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Когда Атлетик Бильбао лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Атлетик Бильбао проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Недавнее выступление команды Атлетик Бильбао в "Кубок Короля" лучше, чем у команды Барселона.

Атлетик Бильбао's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Атлетик Бильбао выиграла 1, команда Барселона выиграла 4, 0 ничьи.

Атлетик Бильбао забивает 0.6 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.4 гола против команды Атлетик Бильбао (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетик Бильбао и Барселона - 3.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетик Бильбао и Барселона - 1.4.