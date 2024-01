Атлетик — Барселона. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 24.01.2024

"Атлетик" и "Барселона" в этом году на равных сражаются за ТОП-4 Ла Лиги, и их противостояние — безусловно центральный матч этой стадии Кубка.

На стороне басков — безумные трибуны "Сан-Мамеса" и выдающаяся форма. За "Барселону" говорят класс ее легионеров и талант воспитанников Ла Масии. Чья возьмет? В любом случае, нас ждет футбол высокого качества, который нельзя пропустить.

Бильбао борется за попадание в Лигу чемпионов впервые с 2013 года. В минувшем туре Ла Лиги он проиграл "Валенсии" 0:1, но до этого была 14-матчевая серия без поражений.

Нико Уильямс — возможно, главный талант Ла Лиги на позиции вингера. Также приятно удивляют защитник Вивиан, форвард Гурусета, универсал Прадос; на воротах по-прежнему крут Симон. Все вместе они умеют и зажать соперника в его штрафной, и в контратаку сбегать. Темп и прессинг у Бильбао отменные.

Вдобавок, это Кубок — особенный турнир для них. "Атлетик" играл в полуфинале всех четырех последних розыгрышей. И нет, "Барсой" его не напугать. Баски выйдут на поле, чтобы играть "от себя", доминировать физически. Нас ждет матч, полный единоборств.

Готовы ли каталонцы к такой битве? Скорее да, чем нет. Команда Хави провалила Эль Класико в Саудовской Аравии (1:4), но в остальном у нее 6 побед в 7 последних матчах.

Да, успехи не даются "Барсе" легко. Тот же "Бетис" в прошлом туре она дожала на 90-й минуте (4:2); даже с "Унионистас" из 3-го дивизиона неделю назад пришлось отыгрываться (3:1). С другой стороны, это также показывает характер команды, ее настрой. У "Барсы" нет класса для разгромов, но она компенсирует это самоотдачей и талантом молодежи.

3 - @FCBarcelona ???????? have lined up 3 players born since 2006 in @LaLigaEN this season (Pau Cubarsí, Marc Guiu and Lamine Yamal), more than any other side in top 5 Euro leagues; only PSG ???????? have used more than one as well (Ethan Mbappé and Zaïre Emery). Bet. pic.twitter.com/zP44di1BE3