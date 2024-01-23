Атлетик — Барселона. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 24.01.2024

"Атлетик" и "Барселона" в этом году на равных сражаются за ТОП-4 Ла Лиги, и их противостояние — безусловно центральный матч этой стадии Кубка.

На стороне басков — безумные трибуны "Сан-Мамеса" и выдающаяся форма. За "Барселону" говорят класс ее легионеров и талант воспитанников Ла Масии. Чья возьмет? В любом случае, нас ждет футбол высокого качества, который нельзя пропустить.

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Кубок короля. 1/4 финала

24 января. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Атлетика"

Бильбао борется за попадание в Лигу чемпионов впервые с 2013 года. В минувшем туре Ла Лиги он проиграл "Валенсии" 0:1, но до этого была 14-матчевая серия без поражений.

Нико Уильямс — возможно, главный талант Ла Лиги на позиции вингера. Также приятно удивляют защитник Вивиан, форвард Гурусета, универсал Прадос; на воротах по-прежнему крут Симон. Все вместе они умеют и зажать соперника в его штрафной, и в контратаку сбегать. Темп и прессинг у Бильбао отменные.

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Вдобавок, это Кубок — особенный турнир для них. "Атлетик" играл в полуфинале всех четырех последних розыгрышей. И нет, "Барсой" его не напугать. Баски выйдут на поле, чтобы играть "от себя", доминировать физически. Нас ждет матч, полный единоборств.

Новости "Барселоны"

Готовы ли каталонцы к такой битве? Скорее да, чем нет. Команда Хави провалила Эль Класико в Саудовской Аравии (1:4), но в остальном у нее 6 побед в 7 последних матчах.

Да, успехи не даются "Барсе" легко. Тот же "Бетис" в прошлом туре она дожала на 90-й минуте (4:2); даже с "Унионистас" из 3-го дивизиона неделю назад пришлось отыгрываться (3:1). С другой стороны, это также показывает характер команды, ее настрой. У "Барсы" нет класса для разгромов, но она компенсирует это самоотдачей и талантом молодежи.

3 - @FCBarcelona ???????? have lined up 3 players born since 2006 in @LaLigaEN this season (Pau Cubarsí, Marc Guiu and Lamine Yamal), more than any other side in top 5 Euro leagues; only PSG ???????? have used more than one as well (Ethan Mbappé and Zaïre Emery). Bet. pic.twitter.com/zP44di1BE3 — OptaJose (@OptaJose) January 23, 2024

С "Бетисом" в старте появился 16-летний Пау Кубарси — лучший защитник Ла Масии со времен Пике. За ним будущее, но готов ли он к "Сан-Мамесу"? Лучше не рисковать. Здесь нужен зрелый, "битый" состав. Ставки очень высоки. Ла Лига для "Барсы" почти утеряна, да и в ЛЧ мало что светит, а значит Кубок — главная надежда на трофей.

"Атлетик" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге текущей Ла Лиги "Барса" дожала "Атлетик" в упорном противостоянии благодаря голу юного Марка Гуйю — 1:0.

Также каталонцы выиграли оба матча у Бильбао в прошлом сезоне. Последний успех "Атлетика" в матче с "Барсой" датирован 20 января 2022-го — тогда баски в дополнительное время выбили каталонцев из 1/8 финала Кубка (3:2).

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Барселоны"

Ориентировочные составы

У "Барсы" лечатся тер Штеген, Гави, Иньиго Мартинес и Маркос Алонсо; Жоау Канселу уже тренируется, но не готов играть; зато возвращается в состав Кристенсен.

У "Атлетика" точно не сыграют травмированные Микель Весга и Оскар де Маркос, плюс Иньяки Уильямс выступает на КАН за Гану — все это важные, если не сказать критичные потери.

"Атлетик": Симон — Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче — Эррера, Прадос — Беренгер, Сансет, Нико Уильямс — Вильялибре

"Барселона": Пенья — Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде — Педри, Гюндоган, де Йонг — Ямаль, Левандовский, Ферран Торрес

"Атлетик" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барса" даже сегодня обладает одной из лучших атак в Испании, а Бильбао невероятено опасен на своем поле. Наша ставка — они устроят перестрелку.

Ставку "обе забьют" БК предлагают с коэффициентами от 1,6 и выше.