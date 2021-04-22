Барселона - Хетафе онлайн трансляция матча

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Хетафе.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Хетафе (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Хетафе - 3.

Наиболее популярный результат в играх между Барселона иХетафе, когда Барселона играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Хетафе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Хетафе выигрывает в 16%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Хетафе - 1.6.

Хетафе's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Команда Хетафе выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

Барселона забивает 2.44 гола, играя дома, а Хетафе забивает 0.79 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Барселона выигрывает первый тайм в 51% матчей, Хетафе выигрывает в 16% матчей.

Когда Хетафе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Хетафе's.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Хетафе.

В домашних матчах Барселона не проигрывает Хетафе в последних 18 встречах.

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Хетафе выиграла 1, 0 ничьи.

Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Хетафе, а Хетафе забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).

Барселона выиграл 3 домашних матчей подряд.

У команды Хетафе серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Барселона забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Игры прошлого года: 5-2 (Барселона дома) и 1-0 (Хетафе дома).

За последние 18 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 14 раз, 4 сыграла в ничью и 0 победы команды Хетафе. Разница голов 53-12 в пользу команды Барселона.