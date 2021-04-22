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Барселона - Хетафе онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 29 августа 2021, 18:00 - Камп Ноу . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
1 - 0
Обновить
17'
Хетафе
Хетафе
Ход матча
2' Серхи Роберто
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
33%
Ничья
33%
Хетафе
33%
П1: 1.12 Х: 10.40 П2: 25.00
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 6.50
П1: 1.12 Х: 10.40 П2: 25.00
П1: 1.11 Х: 10.70 П2: 25.00
П1: 1.72 Х: 3.00 П2: 6.50
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Хетафе.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Хетафе (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Хетафе - 3.
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иХетафе, когда Барселона играет дома, 2- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Хетафе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Хетафе выигрывает в 16%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Хетафе - 1.6.
  • Хетафе's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Команда Хетафе выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • Барселона забивает 2.44 гола, играя дома, а Хетафе забивает 0.79 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 51% матчей, Хетафе выигрывает в 16% матчей.
  • Когда Хетафе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Хетафе% своих матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Хетафе's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Хетафе.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Хетафе в последних 18 встречах.
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Хетафе выиграла 1, 0 ничьи.
  • Барселона забивает 2.2 гола за матч против команды Хетафе, а Хетафе забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • У команды Хетафе серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Игры прошлого года: 5-2 (Барселона дома) и 1-0 (Хетафе дома).
  • За последние 18 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 14 раз, 4 сыграла в ничью и 0 победы команды Хетафе. Разница голов 53-12 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 36 встреч, команда Барселона выиграла 26 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Хетафе выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 84-29 в пользу команды Барселона
Личные встречи
Барселона
15
Побед
21
Игр
2
Побед
Хетафе
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 23:00 Барселона 5 - 2 Завершен Хетафе
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Хетафе 1 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
15.02.2020 - 17:00 Барселона 2 - 1 Завершен Хетафе
Чемпионат Испании 2019/2020
28.09.2019 - 17:00 Хетафе 0 - 2 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
21.08.2021 - 23:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
15.08.2021 - 21:00 Барселона 4 - 2 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2022
22.05.2021 - 19:00 Эйбар 0 - 1 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Барселона 1 - 2 Завершен Сельта П
Чемпионат Испании 2020/2021
11.05.2021 - 23:00 Леванте 3 - 3 Завершен Барселона Н
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Последние матчи - Хетафе
Чемпионат Испании 2021/2022
23.08.2021 - 21:00 Хетафе 0 - 1 Завершен Севилья П
Чемпионат Испании 2021/2022
13.08.2021 - 22:00 Валенсия 1 - 0 Завершен Хетафе П
Чемпионат Испании 2020/2021
23.05.2021 - 19:30 Гранада 0 - 0 Завершен Хетафе Н
Чемпионат Испании 2020/2021
16.05.2021 - 19:30 Хетафе 2 - 1 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.05.2021 - 21:00 Сельта 1 - 0 Завершен Хетафе П
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Главные события
ГООЛ! Серхи Роберто
2'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
33%
Ничья
33%
Хетафе
33%
П1: 1.12 Х: 10.40 П2: 25.00
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 6.50
П1: 1.12 Х: 10.40 П2: 25.00
П1: 1.11 Х: 10.70 П2: 25.00
П1: 1.72 Х: 3.00 П2: 6.50
Составы команд
1
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
15
Клеман Лангле
19
Араухо, Рональд
22
Эмерсон
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
20
Серхи Роберто
12
Брайтвайте, Мартин
10
Мемфис Депай
7
Антуан Гризманн
13
Давид Сориа
21
Iglesias Sanchez, Juan Antonio
21
Джене Даконам
23
Стефан Митрович
17
Матиас Оливера
11
Аленья, Карлес
18
Мауро Арамбарри
20
Максимович Неманья
16
Якуб Янкто
16
Энес Юнал
12
Сандро Рамирес
Стартовый состав
  • 12
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
    2
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 22
    Эмерсон
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 16
    Энес Юнал
  • 12
    Сандро Рамирес
    Нападающий
  • 11
    Аленья, Карлес
    Полузащитник
  • 18
    Мауро Арамбарри
    Полузащитник
  • 20
    Максимович Неманья
  • 16
    Якуб Янкто
    Полузащитник
  • 21
    Iglesias Sanchez, Juan Antonio
    Защитник
  • 21
    Джене Даконам
  • 23
    Стефан Митрович
    Защитник
  • 17
    Матиас Оливера
    Защитник
  • 13
    Давид Сориа
Запасные игроки
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 10
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 30
    Whyte Gavin
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 29
    Óscar Mingueza
  • 17
    Рей Манай
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 27
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 24
    Дэвид Тимор
  • 22
    Дамиан Суарес
    Защитник
  • 5
    Микуэл, Иганаси
    Защитник
  • 7
    Мата Хайме
  • 9
    Масиас, Хосе
    Нападающий
  • 14
    Хуго Дуро Пералес
  • 27
    Conde, Diego
    Вратарь
  • 33
    Chinchu
  • 28
    Koffi
    Защитник
  • 21
    Янес Рубен
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Гонзалез Мартин Мичел
Статистика матча
1
Удары в створ
2
Штрафные
3
2
Фолы
2
78%
Владение мячом
22%
Удары мимо
1
1
Офсайды
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
15'
Брэйтуэйт рукой заехал по лицу Джене. Судья желтую не показал.
10'
Сория кулаком надежно сыграл на выходе после навеса от углового флажка.
9'
Карлес Алена решился на дальний удар – мяч пролетел в метре от право штанги.
Инфо
Это второй гол для Серхи Роберто в текущем сезоне. В 1-м туре испанец отличился в матче с Реал Сосьедадом (4:2).
2'
Гоооол!!!
Барселона забивает уже на второй минуте! Серхи Роберто откликнулся на прострел Альбы с левого фланга.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы:
Барселона: тер Стеген, Эмерсон, Лангле, Араухо, Альба, Серджи Роберто, Бускетс, де Йонг, Гризманн, Брэйтуэйт, Депай.
Хетафе: Сория, Иглесиас, Митрович, Джене, Оливера, Аленья, Янкто, Максимович, Арамбарри, Сандро Рамирес, Унал.
Поединок начнется в 18:00, а судить игру будет Пабло Гонсалес Фуэртес.
Отметим, что Барса уже без Месси, что вдвойне интересно…
Именно этот поединок портал UA-Футбол и предлагает вашему вниманию в качестве текстового онлайна.
Добрый вечер всем любителям футбола. В Испании на этих выходных проходит 3-й тур Примеры, и один из главных матчей – Барселона - Хетафе!
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Анонс матча "Барселона" - Хетафе 29.08.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой Хетафе (Хетафе) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 29.08.2021
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой Хетафе (Хетафе):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Хетафе осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Хетафе в предыдущем футбольном матче 22.04.2021 закончилось с таким счетом: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Гонзалез Мартин Мичел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Хетафе можно посмотреть 29.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Хетафе, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Атлетик - 21.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Хетафе (Хетафе)
Год основания Хетафе (Хетафе): 1983
Страна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Предыдущий поединок команды Хетафе был сыгран против "Севилья" - 23.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Севилья".

Следите за результатами матча "Барселона" - Хетафе онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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