Примера. Рамос тащит Севилью, Альмерия снова развалилась, Яремчук получил травму и не помог Валенсии

Плохой вечер для "Валенсии" и особенно Романа Яремчука.

Травма украинца стала одним из двух заметных событий первого тайма — нападающий потянул мышцу при обработке мяча. Кроме того, запомнился отмененный ВАР пенальти за руку у Маскареля, которой не было.

Во втором тайме "Летучие мыши" поджали еще сильнее — это Пепелу со штрафного пробил в девятку, а когда Грейф вытащил, Питер Федерико не забил в уже пустые ворота.

What a save from Dominik Greif to deny Pepelu’s free kick ????????????



What a horrible miss hit on the rebound from Peter Federico ????????????pic.twitter.com/HVf1wIXZzi — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 30, 2024

Дальше были два типичных момента Уго Дуро, который в целом прекрасен в игре на опережение, но здесь оба момента выиграл Грейф.

Ну, и в концовке матча наконец проснулась "Мальорка"; могла даже забить, но сперва Радоньич, а затем Абдон пробили прямо в Мамардашвили.

В таблице ничья для команд ничего не изменила - "Валенсия" осталась 8-й с 41 очком, "Мальорка" - 15-й с 31. Главный матч сезона для "Киновари" будет через неделю — финал Кубка короля против "Атлетика".

30-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Мальорка" - 0:0

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея, Москера, Озкачар, Фулькье (Васкес, 65) — Фран Перес (Альберто Мари, 80), Гильямон (Амалла, 80), Пепелу, Питер Федерико (Герра, 65) — Дуро, Яремчук (Диего Лопес, 17)

"Мальорка": Грейф — Видаль (Радоньич, 71), Гонсалес, Настасич, Копете, Хауме Коста (Лато, 71) — Дардер, Маскарель (Саму Кошта, 35), Морланес (Антонио Санчес, 78) — Ларин (Абдон, 46), Мурики

Предупреждения: Ларин, 31, Саму Кошта, 90+1

Не очень логичная, зато чрезвычайно необходимая победа для "Севильи".

За всю игру "Нервион" создал два момента. На 5-й минуте Рамос ногой отправил мяч в сетку после навеса, а под конец первого тайма он же головой пробил в угол, Сория вытащил, а Ромеро на добивании ударил в штангу.

Все остальное время на поле атаковал "Хетафе". Без изысков, да, но моменты все равно возникали, и Нюланд чудом отразил попытки Максимовича, Сантьяго и Гринвуда в первом тайме.

После перерыва "Хета" попытался еще усилить давление, довел процент контроля до 67%, но — неожиданно — остроты стало меньше. Лучшие шансы упустили Латаса и Альдерете — оба мимо.

3 - Only at the Coliseum, Ramón Sánchez-Pizjuán and Spotify Camp Nou has Sevilla FC's Sergio Ramos scored in three different away games in LaLiga. Favorites. pic.twitter.com/qQvjQKXljM — OptaJose (@OptaJose) March 30, 2024

В таблице победа подняла "Севилью" на 14-е место с 31 очком. По крайней мере, вылет многострадальному "Нервиону" уже не грозит. Тем временем "Хетафе" с 38 баллами остался на 10-й строчке.

30-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Севилья" - 0:1

Гол: Рамос, 5

"Хетафе": Сория — Иглесиас (Кармона, 71), Даконам, Альдерете, Альварес (Мата, 62) — Сантьяго (Латаса, 80) — Гринвуд, Милья, Мориба (Рико, 62), Максимович — Оскар (Аленья, 71)

"Севилья": Нюланд — Окампос (Хуанлу, 81), Баде (Агуме, 65), Рамос, Салас, Акунья (Лукебакьо, 81) — Оливер (Соу, 81), Гудель, Сумаре — Эн-Несири, Ромеро (Педроса, 88)

Предупреждения: Оскар, 43, Рико, 88, Мата, 90+4, Аленья, 90+7 — Салас, 21, Сумаре, 36, Гудель, 74, Акунья, 88, Ромеро, 88

В прошлом туре впервые в сезоне победила "Альмерия", но оттолкнуться от успеха не вышло. Сегодня команда Пепе Меля снова была ужасна.

"Осасуна" налегке забила дважды за стартовые 10 минут — сперва Арнаис мощно пробил с 10-12 метров, а затем Будимир воспользовался грубой ошибкой Масимиану.

"Альмерия" в ответ завладела мячом и пыталась что-то создать, но как-то обреченно. Даже когда Рамазани вылетел на скорости на ворота, то пробил точно в корпус Эррере.

16 - Ante Budimir is the second Osasuna player to score more than 15 goals in a LaLiga season (16) after Julian Vergara in 1935/36 (20). Historic. pic.twitter.com/8TTJgal7x8 — OptaJose (@OptaJose) March 30, 2024

Ну, а затем дежурный ляп обороны позволил Икеру Муньосу расстрелять ворота — и на том интрига умерла окончательно.

В таблице победа подняла "Осасуну" на 12-е место с 36 очками. У "Альмерии" - 20-я строчка и 13 баллов. В элите "Ла Унион" уже только математически.

30-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Осасуна" - 0:3

Голы: Арнаис, 2, Будимир, 9, Муньос, 62

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес, Радованович (Пенья, 22), Сентельес — Виера (Ромеро, 63), Эдгар Гонсалес, Робертоне (Лопи, 77) — Рамазани, Марези (Баптистао, 46), Аррибас (Эмбарба, 46)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Эррандо, Крус (Мохика, 77) — Монкайола (Ибаньес, 77), Муньос, Мой Гомес — Рубен Гарсия (Пенья, 67), Будимир (Рауль Гарсия, 77), Арнаис (Орос, 56)

Предупреждения: Баптистао, 51, Робертоне, 51. Пенья, 79 — Арнаис, 37, Аресо, 44