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Примера. Рамос тащит Севилью, Альмерия снова развалилась, Яремчук получил травму и не помог Валенсии
Хороший день для гостевых команд в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
Плохой вечер для "Валенсии" и особенно Романа Яремчука.
Травма украинца стала одним из двух заметных событий первого тайма — нападающий потянул мышцу при обработке мяча. Кроме того, запомнился отмененный ВАР пенальти за руку у Маскареля, которой не было.
Во втором тайме "Летучие мыши" поджали еще сильнее — это Пепелу со штрафного пробил в девятку, а когда Грейф вытащил, Питер Федерико не забил в уже пустые ворота.
What a save from Dominik Greif to deny Pepelu’s free kick ????????????— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 30, 2024
What a horrible miss hit on the rebound from Peter Federico ????????????pic.twitter.com/HVf1wIXZzi
Дальше были два типичных момента Уго Дуро, который в целом прекрасен в игре на опережение, но здесь оба момента выиграл Грейф.
Ну, и в концовке матча наконец проснулась "Мальорка"; могла даже забить, но сперва Радоньич, а затем Абдон пробили прямо в Мамардашвили.
В таблице ничья для команд ничего не изменила - "Валенсия" осталась 8-й с 41 очком, "Мальорка" - 15-й с 31. Главный матч сезона для "Киновари" будет через неделю — финал Кубка короля против "Атлетика".
30-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Мальорка" - 0:0
"Валенсия": Мамардашвили — Коррея, Москера, Озкачар, Фулькье (Васкес, 65) — Фран Перес (Альберто Мари, 80), Гильямон (Амалла, 80), Пепелу, Питер Федерико (Герра, 65) — Дуро, Яремчук (Диего Лопес, 17)
"Мальорка": Грейф — Видаль (Радоньич, 71), Гонсалес, Настасич, Копете, Хауме Коста (Лато, 71) — Дардер, Маскарель (Саму Кошта, 35), Морланес (Антонио Санчес, 78) — Ларин (Абдон, 46), Мурики
Предупреждения: Ларин, 31, Саму Кошта, 90+1
Не очень логичная, зато чрезвычайно необходимая победа для "Севильи".
За всю игру "Нервион" создал два момента. На 5-й минуте Рамос ногой отправил мяч в сетку после навеса, а под конец первого тайма он же головой пробил в угол, Сория вытащил, а Ромеро на добивании ударил в штангу.
Все остальное время на поле атаковал "Хетафе". Без изысков, да, но моменты все равно возникали, и Нюланд чудом отразил попытки Максимовича, Сантьяго и Гринвуда в первом тайме.
После перерыва "Хета" попытался еще усилить давление, довел процент контроля до 67%, но — неожиданно — остроты стало меньше. Лучшие шансы упустили Латаса и Альдерете — оба мимо.
3 - Only at the Coliseum, Ramón Sánchez-Pizjuán and Spotify Camp Nou has Sevilla FC's Sergio Ramos scored in three different away games in LaLiga. Favorites. pic.twitter.com/qQvjQKXljM— OptaJose (@OptaJose) March 30, 2024
В таблице победа подняла "Севилью" на 14-е место с 31 очком. По крайней мере, вылет многострадальному "Нервиону" уже не грозит. Тем временем "Хетафе" с 38 баллами остался на 10-й строчке.
30-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" - "Севилья" - 0:1
Гол: Рамос, 5
"Хетафе": Сория — Иглесиас (Кармона, 71), Даконам, Альдерете, Альварес (Мата, 62) — Сантьяго (Латаса, 80) — Гринвуд, Милья, Мориба (Рико, 62), Максимович — Оскар (Аленья, 71)
"Севилья": Нюланд — Окампос (Хуанлу, 81), Баде (Агуме, 65), Рамос, Салас, Акунья (Лукебакьо, 81) — Оливер (Соу, 81), Гудель, Сумаре — Эн-Несири, Ромеро (Педроса, 88)
Предупреждения: Оскар, 43, Рико, 88, Мата, 90+4, Аленья, 90+7 — Салас, 21, Сумаре, 36, Гудель, 74, Акунья, 88, Ромеро, 88
В прошлом туре впервые в сезоне победила "Альмерия", но оттолкнуться от успеха не вышло. Сегодня команда Пепе Меля снова была ужасна.
"Осасуна" налегке забила дважды за стартовые 10 минут — сперва Арнаис мощно пробил с 10-12 метров, а затем Будимир воспользовался грубой ошибкой Масимиану.
"Альмерия" в ответ завладела мячом и пыталась что-то создать, но как-то обреченно. Даже когда Рамазани вылетел на скорости на ворота, то пробил точно в корпус Эррере.
16 - Ante Budimir is the second Osasuna player to score more than 15 goals in a LaLiga season (16) after Julian Vergara in 1935/36 (20). Historic. pic.twitter.com/8TTJgal7x8— OptaJose (@OptaJose) March 30, 2024
Ну, а затем дежурный ляп обороны позволил Икеру Муньосу расстрелять ворота — и на том интрига умерла окончательно.
В таблице победа подняла "Осасуну" на 12-е место с 36 очками. У "Альмерии" - 20-я строчка и 13 баллов. В элите "Ла Унион" уже только математически.
30-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"
"Альмерия" - "Осасуна" - 0:3
Голы: Арнаис, 2, Будимир, 9, Муньос, 62
"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес, Радованович (Пенья, 22), Сентельес — Виера (Ромеро, 63), Эдгар Гонсалес, Робертоне (Лопи, 77) — Рамазани, Марези (Баптистао, 46), Аррибас (Эмбарба, 46)
"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Эррандо, Крус (Мохика, 77) — Монкайола (Ибаньес, 77), Муньос, Мой Гомес — Рубен Гарсия (Пенья, 67), Будимир (Рауль Гарсия, 77), Арнаис (Орос, 56)
Предупреждения: Баптистао, 51, Робертоне, 51. Пенья, 79 — Арнаис, 37, Аресо, 44
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