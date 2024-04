Примера. Мальорка — Реал Мадрид 0:1. Сэкономили силы перед Сити

"Реал" даже неосновным составом вполне комфортно победил на поле финалиста Кубка короля "Мальорки".

Первый тайм не получился, ведь гости никуда не спешили, а хозяева просто не умеют играть первым номером. По итогу стоящих моментов было два — сперва Лунин потащил удар Раильо головой, а затем Беллингем с 22-х метров попал в перекладину.

Веселее пошло после перерыва, когда Мадрид резко взвинтил темп. Почти сразу у него пошли моменты.

Чуамени забил гол дальним ударом, которому очень помог рикошет, дезориентировавший голкипера.

2nd - This is th second time with @realmadriden failing to make shots on target in first half away from home in @LaLigaEN this season (this happened also in Lluís Companys against Barcelona and they win 2-1). Possible. pic.twitter.com/gu5OyWtJYg