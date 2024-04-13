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Примера. Мальорка — Реал Мадрид 0:1. Сэкономили силы перед Сити

Испания

Тем временем на "Вальекасе" было невероятно скучно

Примера. Мальорка — Реал Мадрид 0:1. Сэкономили силы перед Сити

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" даже неосновным составом вполне комфортно победил на поле финалиста Кубка короля "Мальорки".

Первый тайм не получился, ведь гости никуда не спешили, а хозяева просто не умеют играть первым номером. По итогу стоящих моментов было два — сперва Лунин потащил удар Раильо головой, а затем Беллингем с 22-х метров попал в перекладину.

Веселее пошло после перерыва, когда Мадрид резко взвинтил темп. Почти сразу у него пошли моменты.

Чуамени забил гол дальним ударом, которому очень помог рикошет, дезориентировавший голкипера.

В дальнейшем же два отменных шанса с близкого расстояния имел Браим Диас, но то пробивал плохо, то пытался закатить мяч в ворота, что не удавалось.

И даже когда Феде Вальверде получил аналогичную возможность, то и он не забил — Настасич вынес мяч с линии ворот.

Модрич, Винисиус, Камавинга — кто только не пробовал убить интригу сегодня, но ни у кого не получилось. Такой плохой реализации от Мадрида давно не доводилось видеть. Это могло бы привести даже к сенсации, но "Мальорка" ничего не предлагала в ответ. За вторые 45 минут — только дальний удар Дардера, с которым уверенно справился Лунин.

Легкая победа позволила “Реалу” и силы сэкономить перед выездом к "Ман Сити" в ЛЧ, и 78 очков в таблице набрать. У "Барсы" - 67 и игра в запасе, а уже через неделю команды встретятся на "Бернабеу" в очном поединке. Это будет жара, гарантируем.

Касательно "Мальорки", то она 15-я с 31 очком и 6 баллами отрыва от зоны вылета.

31-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Чуамени, 48

"Мальорка": Райкович — Маффео (Радоньич, 78), Гонсалес, Раильо, Гонсалес, Лато — Антонио Санчес (Абдон, 59), Морланес (Дардер, 59), Саму Кошта (Маскарель, 59), Дани Родригес (Ларин, 87) — Мурики

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес (Милитао, 90), Рюдигер, Начо, Менди — Вальверде, Чуамени, Модрич (Карвахаль, 86) — Браим Диас (Винисиус, 63), Хоселу, Беллингем (Камавинга, 64)

Предупреждение: Раильо, 16, Мурики, 83 — Лунин, 85

Очень скучный матч практически без моментов.

"Хетафе", оставшийся без своего лучшего бомбардира Борхи Майораля из-за травмы мениска, не атаковал и завершил матч без опасных моментов или ударов в створ ворот.

"Райо", в свою очередь, пытался играть первым номером, но все, что предложил — это удары мимо цели от Лежена, Трехо и Унаи Лопеса.

Единственный раз, когда мадридцы реально могли забить, был в начале второй половины, но Серхио Камельо, замыкая прострел, пробил точно в руки Сории.

В таблице ничья оставила "Хетафе" на 9-м месте с 39 очками, а "Райо Вальекано" - на 16-м с 31.

31-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Хетафе" - 0:0

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью, Мумин, Лежен, Чаваррия — де Фрутос (Рацу, 84), Унаи Лопес (Сисс, 74), Валентин, Паласон (Нтека, 74) — Камельо (Фалькао, 84), Трехо (Креспу, 64)

"Хетафе": Сория — Иглесиас (Кармона, 46), Даконам, Альдерете, Альварес — Гринвуд, Сантьяго (Оскар, 66), Милья (Мориба, 77), Рико — Максимович — Мата (Латаса, 46)

Предупреждения: Камельо, 7, Паласон, 16, Мумин, 80, Валентин, 90+2 — Иглесиас, 17, Мата, 39, Альварес, 51, Латаса, 80, Мориба, 80, Оскар, 85

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Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
13.04.2024 в 22:00
Три очка взяли в эконом режиме и ладно. Впереди сверхсложные матчи с Ман Сити, да и с Барселоной. Оба надо выигрывать, надеюсь, реализация будет лучше, чем в этом матче. Чуамени - молодец. К Лунину, увы , есть вопросы. Сэйвы чередуются с косяками. Серьезные соперники такое не прощают, что и показал Ман Сити в первом матче (первый гол). Удачи Реалу.
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Комментарии 3
metall5291 (Kharkiv)
13.04.2024 в 22:00
Три очка взяли в эконом режиме и ладно. Впереди сверхсложные матчи с Ман Сити, да и с Барселоной. Оба надо выигрывать, надеюсь, реализация будет лучше, чем в этом матче. Чуамени - молодец. К Лунину, увы , есть вопросы. Сэйвы чередуются с косяками. Серьезные соперники такое не прощают, что и показал Ман Сити в первом матче (первый гол). Удачи Реалу.
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oda1979 (Запорожье)
13.04.2024 в 21:44
Уверенно, по чемпионски. Каталонские шлемазлы обтекают и завидуют.
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metall5291 (Kharkiv)
13.04.2024 в 22:30
хорошо бы им на Кадисе сегодня споткнуться, Кадису то отступать особо некуда.
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