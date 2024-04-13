Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Мальорка — Реал Мадрид 0:1. Сэкономили силы перед Сити
Тем временем на "Вальекасе" было невероятно скучно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
"Реал" даже неосновным составом вполне комфортно победил на поле финалиста Кубка короля "Мальорки".
Первый тайм не получился, ведь гости никуда не спешили, а хозяева просто не умеют играть первым номером. По итогу стоящих моментов было два — сперва Лунин потащил удар Раильо головой, а затем Беллингем с 22-х метров попал в перекладину.
Веселее пошло после перерыва, когда Мадрид резко взвинтил темп. Почти сразу у него пошли моменты.
Чуамени забил гол дальним ударом, которому очень помог рикошет, дезориентировавший голкипера.
2nd - This is th second time with @realmadriden failing to make shots on target in first half away from home in @LaLigaEN this season (this happened also in Lluís Companys against Barcelona and they win 2-1). Possible. pic.twitter.com/gu5OyWtJYg— OptaJose (@OptaJose) April 13, 2024
В дальнейшем же два отменных шанса с близкого расстояния имел Браим Диас, но то пробивал плохо, то пытался закатить мяч в ворота, что не удавалось.
И даже когда Феде Вальверде получил аналогичную возможность, то и он не забил — Настасич вынес мяч с линии ворот.
Модрич, Винисиус, Камавинга — кто только не пробовал убить интригу сегодня, но ни у кого не получилось. Такой плохой реализации от Мадрида давно не доводилось видеть. Это могло бы привести даже к сенсации, но "Мальорка" ничего не предлагала в ответ. За вторые 45 минут — только дальний удар Дардера, с которым уверенно справился Лунин.
????????| BRAHIM DIAZ WITH A HUGE MISS!! pic.twitter.com/J0ywC1ObvI— CentreMadrid. (@centreofmadrid) April 13, 2024
Легкая победа позволила “Реалу” и силы сэкономить перед выездом к "Ман Сити" в ЛЧ, и 78 очков в таблице набрать. У "Барсы" - 67 и игра в запасе, а уже через неделю команды встретятся на "Бернабеу" в очном поединке. Это будет жара, гарантируем.
Касательно "Мальорки", то она 15-я с 31 очком и 6 баллами отрыва от зоны вылета.
31-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Реал Мадрид" - 0:1
Гол: Чуамени, 48
"Мальорка": Райкович — Маффео (Радоньич, 78), Гонсалес, Раильо, Гонсалес, Лато — Антонио Санчес (Абдон, 59), Морланес (Дардер, 59), Саму Кошта (Маскарель, 59), Дани Родригес (Ларин, 87) — Мурики
"Реал Мадрид": Лунин — Васкес (Милитао, 90), Рюдигер, Начо, Менди — Вальверде, Чуамени, Модрич (Карвахаль, 86) — Браим Диас (Винисиус, 63), Хоселу, Беллингем (Камавинга, 64)
Предупреждение: Раильо, 16, Мурики, 83 — Лунин, 85
Очень скучный матч практически без моментов.
"Хетафе", оставшийся без своего лучшего бомбардира Борхи Майораля из-за травмы мениска, не атаковал и завершил матч без опасных моментов или ударов в створ ворот.
"Райо", в свою очередь, пытался играть первым номером, но все, что предложил — это удары мимо цели от Лежена, Трехо и Унаи Лопеса.
Единственный раз, когда мадридцы реально могли забить, был в начале второй половины, но Серхио Камельо, замыкая прострел, пробил точно в руки Сории.
▶️ ¡Seguimos buscando el primero! ⚡️— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 13, 2024
✍️ @unai10lopez #LALIGAHighlights #RayoGetafe pic.twitter.com/XMiL2AOUfV
В таблице ничья оставила "Хетафе" на 9-м месте с 39 очками, а "Райо Вальекано" - на 16-м с 31.
31-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Хетафе" - 0:0
"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью, Мумин, Лежен, Чаваррия — де Фрутос (Рацу, 84), Унаи Лопес (Сисс, 74), Валентин, Паласон (Нтека, 74) — Камельо (Фалькао, 84), Трехо (Креспу, 64)
"Хетафе": Сория — Иглесиас (Кармона, 46), Даконам, Альдерете, Альварес — Гринвуд, Сантьяго (Оскар, 66), Милья (Мориба, 77), Рико — Максимович — Мата (Латаса, 46)
Предупреждения: Камельо, 7, Паласон, 16, Мумин, 80, Валентин, 90+2 — Иглесиас, 17, Мата, 39, Альварес, 51, Латаса, 80, Мориба, 80, Оскар, 85
Популярное сейчас
- Динамо выдавливает Кривбасс со второго места. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- УПЛ. Александрия - Динамо 0:1. Вопреки удалению
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Очередной гол Довбика. Жирона открывает счет в матче против Атлетико Мадрид. Видео
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
Комментарии 3