Реал - Шериф онлайн трансляция матча

Реал Мадрид забивает 1.97 гола, играя дома, а ФК Шериф Тирасполь забивает 2.91 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 16 домашних матчах.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 40% матчей, ФК Шериф Тирасполь выигрывает в 53% матчей.

Недавнее выступление команды ФК Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Когда ФК Шериф Тирасполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.

ФК Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 16 играх.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Реал Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than ФК Шериф Тирасполь's.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 9 играх.

Когда ФК Шериф Тирасполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.

ФК Шериф Тирасполь не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 40% случаев, ФК Шериф Тирасполь выигрывает в 53%.

ФК Шериф Тирасполь забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.