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Реал - Шериф онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 28 сентября 2021, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Visser, Lawrence
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 1
Обновить
40'
Шериф
Тирасполь
Ход матча
17' Arboleda, Danilo 25' Yakhshiboev, Jasurbek
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Реал
43%
Ничья
17%
Шериф
39%
П1: 1.18 Х: 6.40 П2: 22.00
П1: 1.17 Х: 4.75 П2: 13.00
П1: 1.18 Х: 6.40 П2: 22.00
П1: 1.18 Х: 6.40 П2: 22.00
П1: 1.33 Х: 4.20 П2: 13.00
Интересные факты
  • Реал Мадрид забивает 1.97 гола, играя дома, а ФК Шериф Тирасполь забивает 2.91 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 16 домашних матчах.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 40% матчей, ФК Шериф Тирасполь выигрывает в 53% матчей.
  • Недавнее выступление команды ФК Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Когда ФК Шериф Тирасполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • ФК Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 16 играх.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Реал Мадрид выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than ФК Шериф Тирасполь's.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 9 играх.
  • Когда ФК Шериф Тирасполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • ФК Шериф Тирасполь не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 40% случаев, ФК Шериф Тирасполь выигрывает в 53%.
  • ФК Шериф Тирасполь забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
22.09.2021 - 23:00 Реал 6 - 1 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.09.2021 - 22:00 Валенсия 1 - 2 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Интер 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
12.09.2021 - 22:00 Реал 5 - 2 Завершен Сельта В
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Последние матчи - Шериф
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 19:45 Шериф 2 - 0 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
25.08.2021 - 22:00 Динамо 0 - 0 Завершен Шериф Н
Лига Чемпионов 2021/2022
17.08.2021 - 22:00 Шериф 3 - 0 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 20:00 Шериф 1 - 0 Завершен Црвена Звезда В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 22:00 Црвена Звезда 1 - 1 Завершен Шериф Н
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Главные события
25'
Yakhshiboev, Jasurbek ГООЛ!
17'
Arboleda, Danilo
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Реал
43%
Ничья
17%
Шериф
39%
П1: 1.18 Х: 6.40 П2: 22.00
П1: 1.17 Х: 4.75 П2: 13.00
П1: 1.18 Х: 6.40 П2: 22.00
П1: 1.18 Х: 6.40 П2: 22.00
П1: 1.33 Х: 4.20 П2: 13.00
Составы команд
1
Тибо Куртуа
35
Мигель Гутьеррес
8
Давид Алаба
3
Милитан, Эдер
6
Начо
25
Эдуардо Камавинга
14
Карлос Каземиро
15
Федерико Вальверде
20
Винисиус Жуниор
19
Карим Бензема
10
Эден Азар
30
Гиоргос Атанасиадис
13
Costanza, Fernando
2
Arboleda, Danilo
55
Густаво Дуланто
15
Кристиано
31
Себастьян Тилль
21
Аддо, Эдмунд
14
Адама Траоре
22
Димитрис Коловос
10
Кастанеда, Франк
17
Yakhshiboev, Jasurbek
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 17
    Yakhshiboev, Jasurbek
    Нападающий
    25
  • 14
    Адама Траоре
    Нападающий
  • 22
    Димитрис Коловос
    Полузащитник
  • 10
    Кастанеда, Франк
    Нападающий
  • 31
    Себастьян Тилль
    Полузащитник
  • 21
    Аддо, Эдмунд
    Нападающий
  • 13
    Costanza, Fernando
    Защитник
  • 2
    Arboleda, Danilo
    Защитник
    17
  • 55
    Густаво Дуланто
  • 15
    Кристиано
    Защитник
  • 30
    Гиоргос Атанасиадис
Запасные игроки
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 26
    Lopez Andugar, Luis Federico
    Вратарь
  • 13
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 1
    Димитру Целеадник
    Вратарь
  • 33
    Сергей Паскенко
    Вратарь
  • 6
    Radeljic, Stjepan
    Защитник
  • 16
    Жульен, Кестон
    Защитник
  • 19
    Cojocari, Serafim
    Защитник
  • 20
    Бобан Николов
    Нападающий
  • 77
    Romo Rojas Bruno Sebastian
  • 98
    Cojocaru, Maxim
    Полузащитник
  • 99
    Yansane, Momo
    Нападающий
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матча
67%
Владение мячом
33%
8
Штрафные
7
4
Офсайды
1
3
Фолы
7
3
Блокировано ударов
1
ЖК
1
3
Удары в створ
1
Сейвы
3
1
Угловые
5
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
33'
Инфо
Шериф, в свою очередь, сейчас возглавляет группу D. С ума сойти!
31'
Опасный момент
Сейвище от Атанасиадиса после удара Бензема! Каземиро хотел добить! Нет! Кипер гостей надежен!
28'
А Реал... Реал катает мяч поперек поля. Совсем нет идей, что ли?
25'
Гоооол!!!
Контратака левым флангом! Кристиано оторвался от защитников. Последовал навес - Яхшибоев головой вколотил мяч в сетку! 0:1!
23'
Не очень активная у нас игра пока что. Фолы преобладают над голами.
20'
Офсайд
Яхшибоев в офсайде.
18'
Опасный момент
Попытка Бензема пробить мимо стенки закончилась красивейшим сейвом Атанасиадиса! Потрясающе!
17'
Желтая карточка
Арболеда получил желтую за фол против Азара. Будет опасный штрафной.
15'
Инфо
Владение мячом - 85%/15% в пользу Реала.
13'
Очень много фолов в начале встречи. Арбитр пока ждет.
11'
Фол Аддо против Каземиро. Устное предупреждение, без карточки.
8'
Перемудрил Винисиус с мячом, передержал. Остановилась атака на правом краю штрафной.
6'
Подача Алабы на дальнюю штангу со штрафного - никто не зацепился. Пока без обострений.
5'
Реал с мячом, но ничего толкового мадридцы еще не создали.
2'
Вальверде принял длинный навес от партнера, но далее нарушил правила. Атака провалена.
1'
Свисток
Матч начался!
Реал, стартовый состав: Куртуа - Гутьеррес, Алаба, Милитао, Фернандес - Камавинга, Каземиро, Вальверде - Винисиус, Бензема, Азар.
Шериф, стартовый состав: Атанасиадис - Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано - Тилль, Аддо - Траоре, Коловос, Кастанеда - Яхшибоев.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги Чемпионов: Реал - Шериф. Начало поединка - 22:00.
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Комментарии(2)
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ytcnjh (vtk)
28.09.2021 в 22:31
Вот и ШЕРИФ своё слово сказал.
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IvaneZZZ (Київ)
28.09.2021 в 22:35
Вернидуб
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Анонс матча Реал - Шериф 28.09.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Шериф (Тирасполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 28.09.2021
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Шериф можно посмотреть 28.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Реал - Шериф, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Вильярреал - 25.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команды Шериф был сыгран против Шахтер - 15.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.

Следите за результатами матча Реал - Шериф онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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