Порту - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Анонс матча Порту - "Ливерпуль" 28.09.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Порту (Порту) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 28.09.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Порту (Порту) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Порту осталась с поражением. Столкновение Порту и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 17.04.2019 закончилось с таким счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Порту (Порту)

Год основания Порту (Порту): 1893

Страна: Португалия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Предыдущий матч команды Порту был сыгран против Жил Висенте - 24.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Брентфорд - 25.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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