  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Порту - Ливерпуль Смотреть онлайн
В тренде

Порту - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 28 сентября 2021, 22:00 - Эштадиу до Драгау . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Сергей Карасёв
Рейтинг матча:
Порту
Порту
0 - 1
Обновить
40'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
14' Отавио Вышел: Vieira, Fabio 18' Мохамед Салах
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Порту
23%
Ничья
23%
Ливерпуль
54%
П1: 5.71 Х: 3.19 П2: 1.79
П1: 4.50 Х: 3.00 П2: 1.80
П1: 5.71 Х: 3.19 П2: 1.79
П1: 5.71 Х: 3.19 П2: 1.79
П1: 4.60 Х: 2.90 П2: 1.98
Интересные факты
  • Порту выигрывает первый тайм в 50% матчей, Ливерпуль выигрывает в 37% матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Порту.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Порту не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Порту забивает 2.26 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.24 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 6 матчей на выезде
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Порту и Ливерпуль - 1.4.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Порту's.
  • Из последних 5 встреч команда Порту выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 4, 1 ничьи.
  • Порту не проигрывает в последних 21 играх.
  • Порту забивает 0.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 3 гола против команды Порту (в среднем).
  • Порту выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Порту выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Ливерпуль выигрывает в 37%.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Порту (во всех соревнованиях).
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 10 играх.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 3 гол(а).
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Порту и Ливерпуль - 3.4.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.
  • Во время последних 7 встреч, команда Порту выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-4 в пользу команды Ливерпуль
Личные встречи
Порту
0
Побед
4
Игр
3
Побед
Ливерпуль
Лига Чемпионов 2018
17.04.2019 - 22:00 Порту 1 - 4 Завершен Ливерпуль
Лига Чемпионов 2018
09.04.2019 - 22:00 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Порту
Лига Чемпионов 2017/2018
06.03.2018 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Порту
Лига Чемпионов 2017/2018
14.02.2018 - 21:45 Порту 0 - 5 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Порту
Чемпионат Португалии 2021/2022
24.09.2021 - 23:15 Жил Висенте 1 - 2 Завершен Порту В
Чемпионат Португалии 2021/2022
19.09.2021 - 20:00 Порту 5 - 0 Завершен Морейренсе В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Порту Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
11.09.2021 - 22:30 Спортинг 1 - 1 Завершен Порту Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
28.08.2021 - 20:00 Порту 3 - 0 Завершен Арока В
Показать больше
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Брентфорд 3 - 3 Завершен Ливерпуль Н
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Англии 2021/2022
12.09.2021 - 18:30 Лидс Юнайтед 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
Показать больше
Новости команд
Главные события
18'
Мохамед Салах ГООЛ!
Отавио
Вышел: Vieira, Fabio
14'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Порту
23%
Ничья
23%
Ливерпуль
54%
П1: 5.71 Х: 3.19 П2: 1.79
П1: 4.50 Х: 3.00 П2: 1.80
П1: 5.71 Х: 3.19 П2: 1.79
П1: 5.71 Х: 3.19 П2: 1.79
П1: 4.60 Х: 2.90 П2: 1.98
Составы команд
99
Коста, Диого
12
Сануси, Зайду
5
Иван Маркано
3
Пепе
17
Хесус Корона
27
Оливейра, Сергио
15
Матеус Урибе
14
Луис Густаво Диас
29
Антонио Мартинес
25
Отавио
9
Мехди Тареми
1
Алиссон
7
Джеймс Милнер
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
17
Кертис Джонс
3
Фабиньо
14
Джордан Хендерсон
11
Мохамед Салах
21
Диого Жота
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 9
    Мехди Тареми
    Нападающий
  • 14
    Луис Густаво Диас
  • 29
    Антонио Мартинес
    Полузащитник
  • 25
    Отавио
    Защитник
    14
  • 27
    Оливейра, Сергио
    Полузащитник
  • 15
    Матеус Урибе
  • 12
    Сануси, Зайду
    Защитник
  • 5
    Иван Маркано
    Защитник
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 17
    Хесус Корона
    Полузащитник
  • 99
    Коста, Диого
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
    18
  • 21
    Диого Жота
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 30
    Evanilson
  • 28
    Бруно, Коста
    Полузащитник
  • 23
    Joao Mario
    Нападающий
  • 22
    Венделл
    Защитник
  • 20
    Ferreira, Vitor
    Полузащитник
  • 18
    Уилсон Манафа
  • 16
    Марко Груич
    Полузащитник
  • 11
    Pepera A.
  • 21
    Conceicao, Chico
    Нападающий
  • 2
    Фабио Кардосо
  • 1
    Марчесин, Агустин
    Вратарь
  • 50
    Vieira, Fabio
    Полузащитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
Тренеры
  • Сержиу Консейсау
  • Юрген Клопп
Статистика матча
38%
Владение мячом
62%
2
Удары в створ
5
4
Сейвы
2
6
Штрафные
1
1
Фолы
5
1
Угловые
2
2
Блокировано ударов
5
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
38'
Порту наконец-то добрался до чужой штрафной, пошла подача с правого края, кто-то из драконов не смог пробить через себя, а Диаз на левом краю штрафной пробивал низом и очень слабо, словно боялся. Алиссон уверенно мяч забрал.
35'
Жота сделал диагональную передачу низом на Милнера на правый угол штрафной, англичанин решил бить и ожидаемо проблем для голкипера не доставил. Последние удары от Ливера - больше для статистики. Угрозы от них никакой.
33'
Джонс наносит тренировочный удар для Косты прямо по центру и очень легко.
30'
Уголовой
От флажка мерсисайдцы решили разыгрывать. Но перемудрили - удар издали был неточен.
30'
Мане слева простреливал, Маркано едва не срезал мяч в свои ворота. Угловой.
29'
Чуть снизилась интенсивность атак от гостей. Порту хоть и отодвинул игру от своих ворот, но к чужим не приближается.
26'
Ливерпуль продолжает разрывать оборону Порту. На этот раз с левого края пришла угроза с передачей к центру на Жоту, Диогу пробивал с разворота, но его попытку заблокировали.
23'
Салах на правой линии штрафной здорово разобрался с оппонентом и откатил Хендерсону, который пробил в грудь Маркано. Но сразу же кэп Ливера начал ябедничать рефери, что там была игра рукой. Футболисты такие нытики...
21'
После забитого Ливерпуль продолжает владеть мячом. Прошёл ещё один заброс на Джонса на левый угол штрафной, но на этот раз он мяч обработал не лучшим образом.
18'
Джонс на левом краю поля получил мяч, вошёл в штрафную и из-под защитников пробивал почти по центру - вратарь парировал, а добил Салах, которому с пяти метров осталось просто не промазать. 0:1!
18'
Гоооол!!!
Салах открывает счёт!
17'
Сфолил Мане опять, подыграл себе рукой. Стандарт разыграл Порту, серию ударов драконов Ливерпуль заблокировал.
17'
Салах с Мане разгоняли контратаку два в два, но решили подключить из нглубины Жоту, однако на этом быстрый выпад захлебнулся и мяч перешёл в позиционное владение мерсисайдцев.
16'
Отмахнулся Мане в лицо оппоненту. Порту разыграл стандарт, пока мало опасности в поединке.
15'
Дернул Отавио заднюю поверхность бедра, уже на скамейке медики примотали ему пакет со льдом прямо на ногу.
14'
Замена
Увы, у Отавио травма - его заменил Фабиу Виейра.
12'
Робертсон неплохо, но все-таки сильно вразрез отдал мяч на Салаха - Мо еле догнал, без дивидендов.
11'
Джонс сфолил на Оливейре и не дал хозяевам возможность разогнать контратаку.
9'
Ливерпуль не построил свою атаку через Мане, а Порту после выноса не зацепился.
8'
Как ответ гостей: заблокированный удар Мане и неточная подача от Робертсона.
7'
Диас пробил по воротам Ливерпуля – Алиссон все контролирует. Готовы драконы оказывать сопротивление.
6'
Вот сейчас очередь Порту поконтролировать мяч. Диас завалился в борьбе с Милнером, без фола.
5'
Вот сейчас Роббо навешивал на Салаха, не получилось у Мо сфера толково заполучить. Пас был хороший.
4'
Сразу видно, что левый фланг "красных", где Робертсон, поактивнее в атаке будет, чем правый у Милнера.
3'
Гости много времени проводят с мячом, пытаются они найти пространство на финальной трети.
2'
Порту не зацепился за снаряд, аут для Ливерпуля.
1'
Поехали! Ливерпуль с мячом. Следовал заброс на Робертсона от Ван Дейка, однако слишком сильной была передача от Вирджила.
Инфо
"Ливерпуль": Алиссон - Милнер, Матип, Ван Дейк, Робертсон - Джонс, Фабиньо, Хендерсон - Салах, Жота, Мане
Инфо
"Порту": Коста - Корона, Пепе, Маркано, Сануси - Урибе, Сержиу Оливейра, Отавио, Мартинес, Диас - Тареми
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча второго тура ЛЧ. В Порту на Драгао одноимённый клуб принимает Ливерпуль. Начало игры в 22:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:45 - Сегодня Шахтер Шахтер 0 Интер Интер 0 Завершен 19:45 - Сегодня Аякс Аякс 2 Бешикташ Бешикташ 0 Завершен 19:00 - Сегодня FK Zalgiris Vilnius U19 FK Zalgiris Vilnius U19 0 Maccabi Haifa U19 Maccabi Haifa U19 3 Завершен 17:00 - Сегодня ПСЖ U19 ПСЖ U19 1 Манчестер Сити U19 Манчестер Сити U19 1 Завершен 17:00 - Сегодня Реал Мадрид U19 Реал Мадрид U19 4 Шериф Тирасполь U19 Шериф Тирасполь U19 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Порту - "Ливерпуль" 28.09.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Порту (Порту) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 28.09.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Порту (Порту) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Порту осталась с поражением. Столкновение Порту и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 17.04.2019 закончилось с таким счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Сержиу Консейсау и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Порту - "Ливерпуль" можно посмотреть 28.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Порту - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий матч команды Порту был сыгран против Жил Висенте - 24.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Брентфорд - 25.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Порту - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен