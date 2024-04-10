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Скауты Баварии следят за опорником Порту - Источник
Алан заинтересовал немецкий клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В минувшее воскресенье на матче "Порту" против "Витории Гимарайнш" присутствовали скауты мюнхенской "Баварии", которые наблюдали за опорным полузащитником Аланом Варелой.
По информации Bayern & Germany, Варела также попал в сферу интересов таких топ-клубов как: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико Мадрид".
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Алан за "Порту" во всех турнирах этого сезона сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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