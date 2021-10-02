ФК Львов - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Арена Львов.
Дата проведения матча: 02.10.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 02.04.2021 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Минай - 26.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Львов.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Заря - 26.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
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