ФК Львов - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Из последних 5 встреч команда FC Lviv выиграла 0, команда СК Днепр-1 выиграла 5, 0 ничьи.

FC Lviv забивает 1 гола за матч против команды СК Днепр-1, а СК Днепр-1 забивает 3 гола против команды FC Lviv (в среднем).

Домашняя статистика FC Lviv в сезоне 0-3-2

Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

FC Lviv выигрывает первый тайм в 33% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 35% матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.

Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 4 гол(а).

СК Днепр-1 получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и СК Днепр-1 - 4.

FC Lviv сыграл 7 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.

Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.

Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.

FC Lviv без побед над СК Днепр-1 в последних 5 играх.

FC Lviv забивает 1.06 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.72 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

FC Lviv выигрывает первую половину матча в 33% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 35%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и СК Днепр-1 - 2.

Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.

В прошлом сезоне СК Днепр-1 выиграл обе игры против FC Lviv (5-1 дома и 3-1 на выезде)

FC Lviv не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 7 встреч, команда FC Lviv выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда СК Днепр-1 выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 18-9 в пользу команды СК Днепр-1

СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне