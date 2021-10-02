  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Львов - СК Днепр-1 Смотреть онлайн
В тренде

ФК Львов - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 октября 2021, 17:00 - Арена Львов . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
До начала
00 : 00 : 00
СК Днепр-1
Днепр
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
30%
Ничья
40%
СК Днепр-1
30%
П1: 4.52 Х: 2.55 П2: 2.19
П1: 4.75 Х: 2.10 П2: 2.38
П1: 4.52 Х: 2.55 П2: 2.19
П1: 4.52 Х: 2.55 П2: 2.19
П1: 4.30 Х: 2.55 П2: 2.21
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда FC Lviv выиграла 0, команда СК Днепр-1 выиграла 5, 0 ничьи.
  • FC Lviv забивает 1 гола за матч против команды СК Днепр-1, а СК Днепр-1 забивает 3 гола против команды FC Lviv (в среднем).
  • Домашняя статистика FC Lviv в сезоне 0-3-2
  • Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • FC Lviv выигрывает первый тайм в 33% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 35% матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 4 гол(а).
  • СК Днепр-1 получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и СК Днепр-1 - 4.
  • FC Lviv сыграл 7 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • FC Lviv без побед над СК Днепр-1 в последних 5 играх.
  • FC Lviv забивает 1.06 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.72 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • FC Lviv выигрывает первую половину матча в 33% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 35%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и СК Днепр-1 - 2.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.
  • В прошлом сезоне СК Днепр-1 выиграл обе игры против FC Lviv (5-1 дома и 3-1 на выезде)
  • FC Lviv не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 7 встреч, команда FC Lviv выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда СК Днепр-1 выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 18-9 в пользу команды СК Днепр-1
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 23% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
7
Игр
6
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
02.04.2021 - 19:00 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 3 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 2 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 15:00 Горняк-Спорт 0 - 2 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2021/2022
13.09.2021 - 19:30 Верес 1 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Рух 1 - 0 Завершен ФК Львов П
Показать больше
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 0 - 4 Завершен Заря П
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 17:00 ВПК-Агро 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
30%
Ничья
40%
СК Днепр-1
30%
П1: 4.52 Х: 2.55 П2: 2.19
П1: 4.75 Х: 2.10 П2: 2.38
П1: 4.52 Х: 2.55 П2: 2.19
П1: 4.52 Х: 2.55 П2: 2.19
П1: 4.30 Х: 2.55 П2: 2.21
Трансляция
Запасные: Паст, Батагов, Лучкевич, Чуже, Нельсон, Ди Франко, Ярмолюк, Русин, Билл.
Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок — Назаренко, Джурасек, Гуцуляк — Довбик.
Запасные: Костик, Эрнест, Хамелюк, Ременяк, Семенив, Крушинский, Сорокин, Альваро, Махмутович.
ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Романчук, Брикнер, Якимец — Зозуля, Чиряк, Политыло, Грисьо — Шина — Ныч.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют ПФК Львов и днепровский Днепр-1.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 14:30 - Сегодня Ковентри Сити Ковентри Сити 4 Фулхэм Фулхэм 1 Завершен 14:30 - Сегодня Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 Эвертон Эвертон 1 Завершен 14:00 - Сегодня Динамо-Брест Динамо-Брест 2 Минск Минск 2 Завершен 14:00 - Сегодня Рубин Рубин 0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1 Завершен 14:00 - Сегодня Колос Колос 2 Черноморец Черноморец 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Львов - СК Днепр-1 02.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Львов (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 02.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 02.04.2021 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - СК Днепр-1 можно посмотреть 02.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Минай - 26.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Львов.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Заря - 26.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча ФК Львов - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен