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ФК Львов может вернуться в украинский футбол - СМИ

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Львовский клуб планирует заявиться во Вторую лигу

ФК Львов может вернуться в украинский футбол - СМИ

Фото: ФК Львів

Новина українською

ФК "Львов" может вернуться на футбольную карту страны уже в сезоне-2024/25, сообщает Спортивка. Несмотря на то, что "сине-золотые" до сих пор сохраняют за собой право начать следующий розыгрыш в Первой лиге, пока рассматривают несколько иной вариант.

По информации источника, "горожане" планируют заявиться во Вторую лигу Украины. При этом важно, что потенциальное возвращение "Львова" будет с нуля и под новым юридическим лицом с полным ребрендингом, поскольку у "мертвого" проекта Богдана Копытка есть немало долгов. Ожидается, что у "Львова" будет другая эмблема (вернут один из старых логотипов) и появится новая форма.

Финансировать львовский клуб будет де-факто Роман Михайлив, который занимается детско-юношеской школой "Львова" и параллельно является инвестором тернопольской "Нивы". "Сине-золотые", вероятнее всего, сделают ставку на молодежь, играя собственными воспитанниками из "детища" Романа Евгеньевича. Однако де-юре, владельцем "горожан", видимо, будет кто-то другой (бизнес-партнеры Михайлива и т.д.), чтобы не возник конфликт интересов с владением двумя клубами.

Возвращение "Львова" - неокончательное решение. Однако разговоры об этом ходят достаточно серьезные. Следовательно, вероятность очередного появления "львов" на профессиональном уровне - довольно высока.

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Источник:
Спортивка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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