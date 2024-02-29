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Экс-тренер Львова Жилмар: Футбол пока на паузе, работаю пастором в церкви
Тем не менее, с Украиной специалист связи не теряет
Фото: ФК Львов
Бывший тренер "Львова" Жилмар рассказал, чем сейчас занимается у себя на родине в Бразилии.
– Я с женой и двумя детьми в Сан-Жозе (муниципалитет Сан-Паулу). Недавно второй ребенок родился. Назвали мальчика Иосифом.
Также работаю пастором в церкви. Помогаем людям, которые ищут убежища в Бразилии. Поиск жилья, питание, работа. Сейчас многие приехали из Афганистана, Сирии.
– Сколько через вашу церковь прошло украинцев?
– 250 человек, если брать с февраля 2022 года. Сейчас остается одна украинская семья.
– Ваша футбольная деятельность на паузе?
– Да. Уделяю большинство своего времени церкви и семье.
– Вы полностью отошли от футбольных дел?
– Футбол – это моя жизнь, брат. Пытаюсь следить за бразильским и украинским футболом. Время от времени друзья и коллеги из Украины обращаются ко мне за информацией о том или ином футболисте. Сразу скажу, что я не агент. Это чисто на человеческих отношениях.
– Конкретный кейс можете привести?
– Жеовани из "Александрии". Я хорошо знаю его семью. Показал видео Руслану Ротаню. Он ему понравился.
Недавно поступало приглашение из Албании, но что-то не срослось. Звонили, общались. Так же звонили из Саудовской Аравии.
Общались с Женей Донцовым, занимающим одну из руководящих должностей в ЮКСА. Посовещавшись с женой, решили пока не возвращаться в Украину.
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