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Экс-тренер Львова Жилмар: Футбол пока на паузе, работаю пастором в церкви

Премьер-лига
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Тем не менее, с Украиной специалист связи не теряет

Экс-тренер Львова Жилмар: Футбол пока на паузе, работаю пастором в церкви

Фото: ФК Львов

Новина українською

Бывший тренер "Львова" Жилмар рассказал, чем сейчас занимается у себя на родине в Бразилии.

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– Я с женой и двумя детьми в Сан-Жозе (муниципалитет Сан-Паулу). Недавно второй ребенок родился. Назвали мальчика Иосифом.

Также работаю пастором в церкви. Помогаем людям, которые ищут убежища в Бразилии. Поиск жилья, питание, работа. Сейчас многие приехали из Афганистана, Сирии.

– Сколько через вашу церковь прошло украинцев?

– 250 человек, если брать с февраля 2022 года. Сейчас остается одна украинская семья.

– Ваша футбольная деятельность на паузе?

– Да. Уделяю большинство своего времени церкви и семье.

– Вы полностью отошли от футбольных дел?

– Футбол – это моя жизнь, брат. Пытаюсь следить за бразильским и украинским футболом. Время от времени друзья и коллеги из Украины обращаются ко мне за информацией о том или ином футболисте. Сразу скажу, что я не агент. Это чисто на человеческих отношениях.

– Конкретный кейс можете привести?

– Жеовани из "Александрии". Я хорошо знаю его семью. Показал видео Руслану Ротаню. Он ему понравился.

Недавно поступало приглашение из Албании, но что-то не срослось. Звонили, общались. Так же звонили из Саудовской Аравии.

Общались с Женей Донцовым, занимающим одну из руководящих должностей в ЮКСА. Посовещавшись с женой, решили пока не возвращаться в Украину.

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ФК Львов Жилмар
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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