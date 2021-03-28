Германия - Румыния онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Германия и командой Румыния будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Фолькспаркштадион.
Дата проведения матча: 08.10.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Германия и командой Румыния:
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Германия, тогда как команда Румыния осталась с поражением. Столкновение Румыния и Германия в предыдущем футбольном матче 28.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Рэдой, Мирел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв
Прошедший поединок команды Германия был сыгран против Исландия - 08.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Германия.
Название: Румыния
Страна: Румыния
Прошедший поединок команды Румыния был сыгран против Македония - 08.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
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