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Германия - Румыния онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 08 октября 2021, 21:45 - Фолькспаркштадион
Главный судья: Джюнейт Чакыр
Рейтинг матча:
Германия
0 - 1
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83'
Румыния
Ход матча
9' Янис Хаджи 41' Николае Станчу
50' Burca, Andrei Andonie Вышел: Манеа, Кристиан 52' Гнабри, Серже 59' Ратиу, Андрей 60' Янис Хаджи Вышел: Александру Максим 60' Mihaila, Valentin Вышел: Андрей Иванов 67' Марко Ройс Вышел: Хавертц, Кай 67' Тимо Вернер Вышел: Томас Мюллер
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Германия
46%
Ничья
23%
Румыния
31%
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 39.00
П1: 1.01 Х: 19.00 П2: 41.00
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 39.00
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 39.00
П1: 1.31 Х: 4.30 П2: 12.00
Личные встречи
Германия
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Румыния
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Румыния 0 - 1 Завершен Германия
Евро U-21 2019/2020
27.06.2019 - 19:00 Германия 4 - 2 Завершен Румыния
Последние матчи - Германия
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Исландия 0 - 4 Завершен Германия В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Германия 6 - 0 Завершен Армения В
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Лихтенштейн 0 - 2 Завершен Германия В
Евро 2020 2021
29.06.2021 - 19:00 Англия 2 - 0 Завершен Германия П
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 22:00 Германия 2 - 2 Завершен Венгрия Н
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Последние матчи - Румыния
Чемпионат мира 2022
08.09.2021 - 21:45 Македония 0 - 0 Завершен Румыния Н
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 21:45 Румыния 2 - 0 Завершен Лихтенштейн В
Чемпионат мира 2022
02.09.2021 - 21:45 Исландия 0 - 2 Завершен Румыния В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Англия 1 - 0 Завершен Румыния П
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 21:45 Румыния 1 - 2 Завершен Грузия П
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Новости команд
Главные события
Марко Ройс
Вышел: Хавертц, Кай
67'
Тимо Вернер
Вышел: Томас Мюллер
67'
60'
Янис Хаджи
Вышел: Александру Максим
60'
Mihaila, Valentin
Вышел: Андрей Иванов
59'
Ратиу, Андрей
ГООЛ! Гнабри, Серже
52'
50'
Burca, Andrei Andonie
Вышел: Манеа, Кристиан
41'
Николае Станчу
9'
Янис Хаджи ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Германия
46%
Ничья
23%
Румыния
31%
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 39.00
П1: 1.01 Х: 19.00 П2: 41.00
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 39.00
П1: 1.02 Х: 19.00 П2: 39.00
П1: 1.31 Х: 4.30 П2: 12.00
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
24
Тило Керер
2
Антонио Рюдигер
15
Никлас Зюле
23
Йонас Хофманн
6
Киммих, Йосуа
8
Леон Горецка
19
Лерой Сане
11
Марко Ройс
10
Гнабри, Серже
11
Тимо Вернер
1
Флорин Константин Нита
14
Ратиу, Андрей
17
Рус Адриан
21
Влад Кирикеш
15
Burca, Andrei Andonie
6
Алин Тошка
14
Янис Хаджи
23
Николае Станчу
18
Рэзван Марин
28
Mihaila, Valentin
47
Пускас, Георге
Стартовый состав
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
    67
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
    67
  • 10
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
    52
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 8
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 23
    Йонас Хофманн
    Полузащитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 47
    Пускас, Георге
    Нападающий
  • 14
    Янис Хаджи
    Полузащитник
    60 9
  • 23
    Николае Станчу
    41
  • 18
    Рэзван Марин
    Полузащитник
  • 28
    Mihaila, Valentin
    Нападающий
    60
  • 14
    Ратиу, Андрей
    Защитник
    59
  • 17
    Рус Адриан
  • 21
    Влад Кирикеш
    Защитник
  • 15
    Burca, Andrei Andonie
    Защитник
    50
  • 6
    Алин Тошка
    Защитник
  • 1
    Флорин Константин Нита
    Вратарь
Запасные игроки
  • 27
    Wirtz, Florian
    Полузащитник
  • 21
    Дэвид Раум
  • 27
    Адейеми, Карим
    Нападающий
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 4
    Нико Шлоттербекк
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 28
    Александру Митрита
  • 21
    Morutan, Olimpiu
    Полузащитник
  • 98
    Cordea, Andrei
    Полузащитник
  • 11
    Силвиу Банку, Никусор
    Защитник
  • 44
    Александру Максим
    Полузащитник
  • 33
    Чикалдау, Александру
    Полузащитник
  • 9
    Андрей Иванов
    Защитник
  • 23
    Albu, Cristian
    Защитник
  • 4
    Манеа, Кристиан
    Защитник
  • 16
    Aioani, Mihai
    Вратарь
  • 99
    Влад, Даниэль
    Вратарь
  • 28
    Клаудиу Кешерю
    Нападающий
Тренеры
  • Flick, Hans-Dieter
  • Рэдой, Мирел
Статистика матча
5
Удары в створ
1
6
Удары мимо
1
4
Блокировано ударов
3
10
Штрафные
3
2
Угловые
2
1
Офсайды
1
74%
Владение мячом
26%
Сейвы
4
2
Фолы
9
ЖК
2
Трансляция
72'
Який же шалений темп гри задають німці! Румунська команда вже стомилася грати на таких обертах, проте поки тримаються гравці.
68'
Замена
Подвійна заміна від Хансі Фліка. На полі Хаверц та Мюллер замість Вернера та Ройса.
65'
Німеччина постійно підходить до штрафного суперника через короткий пас, проте до результативних дій поки не доходить.
61'
Замена
Подвійна заміна від тренера румунської збірної. Хаджі та Міхель ідуть з поля, а виходять Максім та Іван.
59'
Желтая карточка
Гірчичник отримує Раціу. Збив гравець Лероя Сане.
57'
Опасный момент
Як небезпечно! Горецка вривається в штрафний на прострілює на Ройса. Марко б'є в дотик з 10 метрів, але м'яч іде вище воріт.
53'
Гоооол!!!
Відіграє Німеччина один м'яч! Горецка з правого флангу прострілює в центр, Ройс приймає біля входу в штрафний та скидає на Гнабрі. Серж пробиває з 18 метрів низом у дальній кут, а голкіпер не рятує.
50'
Замена
Перша заміна від коуча Румунів. На поле виходить Маня замість травмованого Бурки.
46'
Свисток
Свисток арбітра сповіщує про початок другого тайму зустрічі.
Рахунок 0:1 на користь румунів не відображає всі події на полі після першого тайму, проте не можна сказати, що на цей м'яч команда гостей не награла. Німці в свою чергу провели майже весь час біля воріт суперника, але забити поки не вдалося.
45+3'
Свисток
Суддя дає свисток про завершення першої половини зустрічі.
45'
Три хвилини компенсував до першого тайму арбітр Чакир.
44'
Гнабрі приймає м'яч близько центру поля та пробігає сам майже до штрафного. Далі слідує удар низом, але він зовсім неточний.
42'
Желтая карточка
Жовта картка для Станчу за грубий підкат проти Кімміха.
40'
Румуни теж не збираються сидіти в обороні. Проходить зараз атака правим флангом, проте Рюдігер блокує просування суперника.
36'
Опасный момент
Гнабрі отримує м'яч справа, в 20 метрах від воріт. Гравець показує, що прострілюватиме, проте в останній момент пробиває по воротах. Ніце ледь встиг зреагувати на удар.
33'
Опасный момент
Після навісу з правого флангу Ройс пробиває по воротах, проте кут був дуже гострим. Воротар відбиває в поле, добивання немає.
29'
Німеччина фактично весь час володіє м'ячем, проте підходити до воріт суперника дається досить важко. Захист румунів показує надійність.
25'
Хофман на лівому фланзі пасує на Гнабрі. Той навішує у воротарський майданчик, але подача виявляється неточною. Буде удар від воріт.
21'
Міхелє набирає швидкість на лівому фланзі та віддає пас на Пушкаша біля меж штрафного. Блокує передачу досвідчений Рюдігер.
17'
Ройс отримує м'яч біля штрафного та навішує у воротарський майданчик. Там у Сане не виходить прийняти м'яч. Після невеликої штовханини буде удар від воріт.
13'
Німці не збираються миритися з пропущеним голом. Команда виходить в атаку від оборони.
9'
Гоооол!!!
Нічого собі! Румунія ловить німців на контратаці та забиває гол! Хаджі сам проривається правим флангом, обігрує Керера, прокидає поміж ніг Рюдігеру та пробиває в дальній кут. Тер Штеген не зміг допомогти своїй команді!
7'
Скасовує своє рішення арбітр після перегляду ВАР. Не фолив захисник Румунії на Тімо Вернері.
5'
Опасный момент
Вже на 5 хвилині матчу арбітр Чакир ставить пенальті!
1'
Свисток
Стартовий свисток! Розпочинають німці з центру поля!
Уже відомі склади команд: Німеччина: Нойєр, Керер, Рюдігер, Зюле, Хофман, Кімміх, Горецка, Гнабрі, Ройс, Сане, Вернер. Румунія: Ніца, Тошка, Бурке, Кирикеш, Рус, Рацю, Міхайла, Марін, Станчу, Хаджі, Пушкаш.
Доброго вечора, шановні читачі сайту UA-Футбол! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку кваліфікації ЧС-2022 Німеччина - Румунія.
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Анонс матча Германия - Румыния 08.10.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Германия и командой Румыния будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Фолькспаркштадион.

Дата проведения матча: 08.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Германия и командой Румыния:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Германия, тогда как команда Румыния осталась с поражением. Столкновение Румыния и Германия в предыдущем футбольном матче 28.03.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Flick, Hans-Dieter и Рэдой, Мирел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Германия - Румыния можно посмотреть 08.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Германия - Румыния, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Прошедший поединок команды Германия был сыгран против Исландия - 08.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Румыния
Страна: Румыния

Прошедший поединок команды Румыния был сыгран против Македония - 08.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

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