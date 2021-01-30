Болонья - Милан онлайн трансляция матча

Анонс матча Болонья - Милан 23.10.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Болонья (Болонья) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ренато Даль Ара.

Дата проведения матча: 23.10.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Болонья (Болонья) и командой Милан (Милан):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Болонья осталась с поражением. Столкновение Болонья и Милан в предыдущем футбольном матче 30.01.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Синиша Михайлович и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Болонья (Болонья)

Год основания Болонья (Болонья): 1909

Страна: Италия

Тренер: Синиша Михайлович



Прошедший матч команды Болонья был сыгран против Удинезе - 17.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)

Год основания Милан (Милан): 1899

Страна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Порту - 19.10.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Порту.

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