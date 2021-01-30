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Болонья - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 23 октября 2021, 21:45 - Ренато Даль Ара
Главный судья: Паоло Валери
Рейтинг матча:
Болонья
Болонья
0 - 2
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51'
Милан
Милан
Ход матча
16' Рафаэл Леау 20' Адама Сумаоро 34' Марко Арнаутович 35' Давиде Калабрия 45' Сандро Тонали
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
Болонья
50%
Ничья
25%
Милан
25%
П1: 6.33 Х: 3.09 П2: 1.77
П1: 51.00 Х: 19.00 П2: 1.02
П1: 6.33 Х: 3.09 П2: 1.77
П1: 6.33 Х: 3.09 П2: 1.77
Интересные факты
  • Болонья забивает 1 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 2.8 гола против команды Болонья (в среднем).
  • Когда Болонья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • Болонья выигрывает первый тайм в 27% матчей, Милан выигрывает в 50% матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Болонья.
  • Команда Милан проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Болонья (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Болонья и Милан - 3.8.
  • Когда Болонья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Болонья's.
  • Выездная статистика Милан в сезоне 3-1-0
  • Команда Болонья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Год назад, Болонья была на 12 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 8 месте с 12 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • Болонья забивает 1.76 гола, играя дома, а Милан забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Болонья и Милан 1-2. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Болонья без побед над Милан в последних 5 играх.
  • Болонья выигрывает первую половину матча в 27% случаев, Милан выигрывает в 50%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Болонья и Милан - 1.8.
  • Домашняя статистика Болонья в сезоне 3-1-0
  • Команда Милан проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Болонья.
  • Musa Barrow отдал больше всего передач в Болонья с 3 передачами. Theo Hernandez лучший распасовщик Милан (3 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Болонья выиграла 0, команда Милан выиграла 5, 0 ничьи.
  • Болонья забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Последняя домашняя победа Болонья над Милан была в 2002
  • В прошлом сезоне Милан выиграл обе игры против Болонья (2-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Милан пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Милан выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Милан не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Болонья не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 42 встреч, команда Болонья выиграла 6 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 28 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-37 в пользу команды Милан
  • За последние 21 встреч когда команда Болонья играла дома, команда Болонья выиграла 3 раз, 4 сыграла в ничью и 14 победы команды Милан. Разница голов 39-23 в пользу команды Милан.
  • Вы знали, что Милан забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Болонья забил 38% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Болонья
1
Побед
20
Игр
13
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
30.01.2021 - 16:00 Болонья 1 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
21.09.2020 - 22:30 Милан 2 - 0 Завершен Болонья
Чемпионат Италии 2019/2020
21.09.2020 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Болонья
Чемпионат Италии 2021
18.07.2020 - 22:45 Милан 5 - 1 Завершен Болонья
Последние матчи - Болонья
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Удинезе 1 - 1 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 13:30 Болонья 3 - 0 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 16:00 Эмполи 4 - 2 Завершен Болонья П
Чемпионат Италии 2021/2022
21.09.2021 - 19:30 Болонья 2 - 2 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
18.09.2021 - 19:00 Интер 6 - 1 Завершен Болонья П
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Последние матчи - Милан
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
16.10.2021 - 21:45 Милан 3 - 2 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершен Милан В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Атлетико П
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 16:00 Специя 1 - 2 Завершен Милан В
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Главные события
45'
Сандро Тонали
35'
Давиде Калабрия ГООЛ!
Марко Арнаутович
34'
Адама Сумаоро
20'
16'
Рафаэл Леау ГООЛ!
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
Болонья
50%
Ничья
25%
Милан
25%
П1: 6.33 Х: 3.09 П2: 1.77
П1: 51.00 Х: 19.00 П2: 1.02
П1: 6.33 Х: 3.09 П2: 1.77
П1: 6.33 Х: 3.09 П2: 1.77
Составы команд
28
Лукаш Скорупски
23
Theate, Arthur
17
Гари Медель
5
Адама Сумаоро
13
Аарон Хики
32
Маттиас Сванберг
8
Dominguez, Nicolas
29
Лоренцо Де Силвестри
99
Муса Барроу
21
Роберто Сориано
9
Марко Арнаутович
1
Чиприан Тэтэрушану
4
Давиде Калабрия
24
Симон Кьер
23
Фикайо Томори
5
Фоде Туре
12
Сандро Тонали
22
Беннасе, Исмаель
7
Самуэль Кастильехо
33
Раде Крунич
17
Рафаэл Леау
11
Златан Ибрагимович
Стартовый состав
  • 9
    Марко Арнаутович
    Нападающий
    34
  • 99
    Муса Барроу
  • 21
    Роберто Сориано
    Полузащитник
  • 13
    Аарон Хики
  • 32
    Маттиас Сванберг
    Полузащитник
  • 8
    Dominguez, Nicolas
    Полузащитник
  • 29
    Лоренцо Де Силвестри
  • 23
    Theate, Arthur
    Защитник
  • 17
    Гари Медель
    Полузащитник
  • 5
    Адама Сумаоро
    20
  • 28
    Лукаш Скорупски
    Вратарь
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
    16
  • 12
    Сандро Тонали
    45
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 4
    Давиде Калабрия
    Защитник
    35
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 5
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
Запасные игроки
  • 35
    Дийкс, Митчелл
    Защитник
  • 30
    Йерди Схаутен
  • 22
    Барди, Францеско
    Вратарь
  • 20
    ван Хойдонк, Сидни
    Нападающий
  • 19
    Федерико Сантандер
    Нападающий
  • 15
    Ибрагима Мбайе
  • 12
    Молла, Марко
    Вратарь
  • 11
    Андреас Ольсен
    Нападающий
  • 10
    Никола Сансоне
    Нападающий
  • 7
    Риккардо Орсолини
    Нападающий
  • 2
    Бинкс, Луис
    Защитник
  • 55
    Эмануэль Вигнато
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 46
    Маттео Габбия
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 14
    Андреа Конти
    Защитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 96
    Jungdal, Andreas
    Вратарь
Тренеры
  • Синиша Михайлович
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
7
Штрафные
6
6
Фолы
5
41%
Владение мячом
59%
1
Блокировано ударов
1
1
Удары в створ
3
1
Сейвы
1
2
Удары мимо
2
2
Угловые
1
КК
Офсайды
2
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Помимо численного Милан сумел добыть и преимущество в счете, хладнокровно реализовав свои моменты. Болонье будет очень сложно переломить ход встречи.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Желтая карточка
Тонали отмахнулся от соперника и получил предупреждение.
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
45'
Балло-Туре выполнил неплохую подачу с фланга, но Скорупский уверенно играет на выходе.
42'
Калабрия ворвался в штрафную и принял передачу из глубины, но качественный удар нанести не удалось.
41'
Футболисты Милана комбинируют на половине поля соперника, выжидая появления свободных зон.
35'
Гоооол!!!
Калабрия удваивает преимущество своей команды! Капитан Милана оказался первым на подборе и мощным ударом отправил мяч в сетку.
34'
Желтая карточка
Арнаутович получает желтую за апелляции к арбитру.
34'
Хики отдал хитрый пас вразрез, но Арнаутович слишком поздно начал свой рывок и не успел за мячом.
32'
Неплохая контратака удалась игрокам Болоньи, но завершить ее ударом не вышло. Калабрия не пустил к мячу Арнаутовича.
28'
Хики оказался в перспективной позиции, но пробил очень неточно.
27'
Ибрагимович выиграл борьбу на втором этаже, но не сумел нанести достаточно сильный удар для того, чтобы переиграть Скорупского.
26'
Офсайд
Калабрия нашел Ибрагимовича в штрафной, но швед оказался в положении вне игры.
23'
Ибрагимович нанес прямой удар со штрафного. Стенка выдержала.
20'
Красная карточка
Болонья остается в меньшинстве. Арбитр удаляет Сумаоро с поля за фол последней надежды.
16'
Гоооол!!!
Милан выходит вперёд! Леау с острого угла прошивает голкипера. Не обошлось без рикошета.
15'
Леау обыграл нескольких защитников, но подготовить качественный удар времени не хватило.
13'
Опасный момент
Тэтэрушану упустил контроль над ситуацией и едва не позволил отличиться Арнаутовичу отличиться с углового.
10'
Калабрия хорошо исполнил навес со штрафного, но первыми на мяче оказались игроки Болоньи.
6'
Хики издали пробивает в створ ворот. Тэтэрушану уверенно действует на линии.
5'
Де Сильвестри откликнулся на подачу и выполнил скидку на 11 метров. Никого из партнеров там не оказалось.
3'
Милан активен на первых минутах, но Болонья пока защищается безошибочно.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав Болоньи: Скорупский – Теате, Медель, Сумаоро – Хики, Сванберг, Домингес, Де Сильвестри – Барроу, Сориано (к), Арнаутович.
Инфо
Стартовый состав Милана: Тэтэрушану – Балло-Туре, Томори, Кьер, Калабрия (к) – Беннасер, Тонали, Крунич – Леау, Ибрагимович, Кастильехо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го тура Серии А Болонья – Милан.
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Анонс матча Болонья - Милан 23.10.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Болонья (Болонья) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ренато Даль Ара.

Дата проведения матча: 23.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Болонья (Болонья) и командой Милан (Милан):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Болонья осталась с поражением. Столкновение Болонья и Милан в предыдущем футбольном матче 30.01.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Синиша Михайлович и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Болонья - Милан можно посмотреть 23.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Болонья - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Болонья (Болонья)
Год основания Болонья (Болонья): 1909
Страна: Италия
Тренер: Синиша Михайлович

Прошедший матч команды Болонья был сыгран против Удинезе - 17.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Порту - 19.10.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Порту.

Следите за результатами матча Болонья - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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