Рома - Милан онлайн трансляция матча

Анонс матча "Рома" - Милан 31.10.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Рома" (Рим) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 31.10.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Рома" (Рим) и командой Милан (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение "Рома" и Милан в предыдущем футбольном матче 28.02.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)

Год основания "Рома" (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Предыдущий матч команды "Рома" был сыгран против Кальяри - 27.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: Милан (Милан)

Год основания Милан (Милан): 1899

Страна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Прошедший поединок команды Милан был сыгран против Торино - 26.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

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