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Рома - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 31 октября 2021, 21:45 - Олимпийский стадион
Главный судья: Фабио Марешка
Рейтинг матча:
Рома
Рим
0 - 1
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перерыв
Милан
Милан
Ход матча
7' Николо Дзаньоло 24' Рик Карсдорп 26' Златан Ибрагимович 26' Златан Ибрагимович 41' Тео
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Рома
27%
Ничья
36%
Милан
36%
П1: 2.71 Х: 2.94 П2: 2.96
П1: 2.50 Х: 2.75 П2: 2.88
П1: 2.71 Х: 2.94 П2: 2.96
П1: 2.71 Х: 2.94 П2: 2.96
Интересные факты
  • Домашняя статистика Рома в сезоне 4-1-0
  • Команда Рома выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Lorenzo Pellegrini отдал больше всего передач в Рома с 4 передачами. Theo Hernandez лучший распасовщик Милан (3 передач)
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • Рома забивает 2.32 гола, играя дома, а Милан забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Рома и Милан 1-2. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Милан - 1.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Милан выигрывает в 52%.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 1, команда Милан выиграла 2, 2 ничьи.
  • Рома забивает 1.4 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.8 гола против команды Рома (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Рома иМилан, когда Рома играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Рома выигрывает первый тайм в 45% матчей, Милан выигрывает в 52% матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.
  • Выездная статистика Милан в сезоне 4-1-0
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Рома не проигрывает в последних 15 домашних матчах.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Милан - 3.2.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Милан пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Милан выиграл последние 6 матчи в Серия А.
  • Вы знали, что Рома забил 31% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Рома не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 31 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 12 раз, 10 сыграла в ничью и 9 победы команды Милан. Разница голов 41-34 в пользу команды Рома.
  • Игры прошлого года: 1-2 (Рома дома) и 3-3 (Милан дома).
  • Милан не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 62 встреч, команда Рома выиграла 19 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-80 в пользу команды Рома
  • Вы знали, что Милан забил 35% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Рома забил 28% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Рома
7
Побед
19
Игр
4
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
28.02.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
26.10.2020 - 21:45 Милан 3 - 3 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2021
28.06.2020 - 18:15 Милан 0 - 0 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
27.10.2019 - 18:45 Рома 2 - 1 Завершен Милан
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 19:00 Рома 0 - 0 Завершен Наполи Н
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Будё-Глимт 6 - 1 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 19:00 Рома 2 - 0 Завершен Эмполи В
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
26.10.2021 - 21:45 Милан 1 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.10.2021 - 21:45 Болонья 2 - 4 Завершен Милан В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
16.10.2021 - 21:45 Милан 3 - 2 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершен Милан В
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Новости команд
Главные события
41'
Тео
26'
Златан Ибрагимович ГООЛ!
26'
Златан Ибрагимович
Рик Карсдорп
24'
Николо Дзаньоло
7'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Рома
27%
Ничья
36%
Милан
36%
П1: 2.71 Х: 2.94 П2: 2.96
П1: 2.50 Х: 2.75 П2: 2.88
П1: 2.71 Х: 2.94 П2: 2.96
П1: 2.71 Х: 2.94 П2: 2.96
Составы команд
1
Руй Патрисиу
17
Vina, Matias
3
Ибанес, Роджер
23
Джанлука Манчини
2
Рик Карсдорп
17
Джордан Веретут
16
Кристанте, Брайан
77
Генрих Мхитарян
7
Лоренцо Пеллегрини
22
Николо Дзаньоло
18
Тэмми Абрахам
1
Чиприан Тэтэрушану
4
Давиде Калабрия
24
Симон Кьер
23
Фикайо Томори
22
Тео
79
Франк Кесси
22
Беннасе, Исмаель
56
Саелемакезерс, Алексис
33
Раде Крунич
17
Рафаэл Леау
11
Златан Ибрагимович
Стартовый состав
  • 18
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 22
    Николо Дзаньоло
    Полузащитник
    7
  • 17
    Джордан Веретут
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 17
    Vina, Matias
    Защитник
  • 3
    Ибанес, Роджер
    Защитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
    24
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
    26 26
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 4
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 22
    Тео
    41
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
Запасные игроки
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 65
    Tripi, Filippo
    Защитник
  • 64
    Afena-Gyan, Felix
    Нападающий
  • 63
    Boer, Pietro
    Вратарь
  • 59
    Залевски, Никола
    Полузащитник
  • 55
    Darboe, Ebrima
    Полузащитник
  • 52
    Bove, Edoardo
    Полузащитник
  • 14
    Элдор Шомуродов
    Нападающий
  • 13
    Calafiori, Riccardo
    Защитник
  • 11
    Карлес Перес Сайол
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 92
    Стефан Эль Шаарави
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 46
    Маттео Габбия
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 14
    Андреа Конти
    Защитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 12
    Сандро Тонали
  • 5
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 96
    Jungdal, Andreas
    Вратарь
Тренеры
  • Жозе Моуриньо
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
32%
Владение мячом
68%
3
Удары мимо
4
2
ЖК
2
7
Штрафные
11
1
Офсайды
3
3
Угловые
2
10
Фолы
4
Удары в створ
2
1
Блокировано ударов
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
Рома не смогла реализовать несколько своих моментов в первой половине матча, после чего соперники сумели выйти вперед за счет мастерства Ибрагимовича и явной ошибки Патрисиу. Милан мог увеличивать разрыв по счету, но упустил несколько перспективных моментов, однако римляне сейчас выглядят настолько растерянными, что можно предположить их дальнейшее падение по ходу игры. Впрочем, 15 минут в компании Моуриньо могут поднять и мертвого с того света. А сегодня еще и Хэллоуин, к слову, — самое время!
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Опасный момент
Тео со штрафного бил во вратарский верхом, но тут же Патрисиу не проспал!
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
45'
Леау был сбит фолом Ибаньеса перед чужой штрафной.
43'
Уголовой
Тэтэрушану снял кулаком над своей вратарской подачу углового с левого фланга от Пеллегрини.
41'
Желтая карточка
Кристанте сбил Тео, который решил на своей половине повозиться с мячом. Француз ответил уже в следующем эпизоде, но сорвался подножкой против Дзаньоло.
40'
С Тео точно снимут сегодня футболку соперники прямо во время игры.
38'
Офсайд
Златан исполнил скидку грудью на Леау при передаче от Кьера к чужой штрафной со своей половины, после чего партнер поиздевался над голкипером, перебросил его, и пробил в пустые. Все красиво, но офсайд у шведа.
37'
Опасный момент
Ибрагимович в падении зацепился за передачу в центр штрафной, после чего Леау с отскока наносил удар, но Патрисиу забрал в руки.
35'
Фол со спины от Кристанте в центре поля против Кессье.
34'
Офсайд
Абрахам залез в офсайд при забросе от Пелелгрини из центральной зоны.
32'
Дзаньоло в борьбе на правом фланге атаки чуть не снял футболку с Тео.
30'
Беннасер из центральной зоны перед чужой штрафной пробил над воротами.
29'
Ибаньес перехватил заброс на Златана на левый фланг штрафной.
27'
Желтая карточка
Ибрагимович получил желтую за эмоции.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Златан ударом низом со штрафного на входе в левый фланг чужих владений вогнал мяч в дальний угол!
24'
Желтая карточка
Карсдорп прямо на лицевой границе штрафной у правого ее угла принял на бедро Леау.
23'
Пас Салемакерса с правого фланга в зону Ибрагимовича так и не пошел.
21'
Фол в атаке у чужой штрафной от Абрахама против Кьера.
20'
Фол от Тео на чужой половине в верховой борьбе против Дзаньоло.
18'
Милан пытается навязать прессинг на чужой половине.
16'
Опасный момент
Крунич отдал на левый фланг штрафной на ход Ибрагимовичу, но Златан с левой ноги пробил над ближней штангой.
15'
Навес от Тео с левого фланга штрафной с головы Ибрагимовича перед пустыми воротами снял Ибаньес.
14'
Опасный момент
Прострел с правого фланга от Карсдорпа защитники не вынесли из штрафной, после чего с отскока перед чужой штрафной пробил Пеллегрини, но отправил мяч в сторону от правой штанги!
12'
Навес от Салемакерса с правого фланга на угловой перевел Ибаньес.
12'
Милан удерживает мяч на своей половине.
10'
Опасный момент
Калабрия с правого фланга исполнил подачу в центр штрафной, но Леау слету не попал по мячу как следует!
9'
Прострел с правого фланга от Салемакерса продлевал Тео, однако дальше были только соперники.
7'
Желтая карточка
Дзаньоло хотел угловой на правом фланге, после борьбы с соперником, наорал на бокового, и получил желтую.
6'
Опасный момент
Кессье из зоны перед штрафной завершал скидку пяткой от Леау, но направил мяч мимо правой штанги!
5'
Кессье в контратаке соперников правым флангом перехватил передачу Абрахама на Мхитаряна.
2'
Опасный момент
Пеллегрини завершил прострел от Виньи с левого фланга штрафной на ближний угол вратарской ударом мимо ближней штанги!
1'
Мечется мяч в центре поля, команды не могут зацепиться.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Миранте, Юнгдаль, Балло Туре, Тонали, Жиру, Диас, Романьоли, Конти, Калюлю, Мальдини, Бакайоко, Габбья.
Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс, Крунич, Леау — Ибрагимович.
Запасные: Бур, Фусато, Перес, Калафьори, Шомуродов, Кумбулла, Бове, Дарбо, Залевски, Афена-Гьян, Трипи, Эль-Шаарави.
Рома: Патрисиу — Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Винья — Кристанте, Верету — Дзаньоло, Пеллегрини, Мхитарян — Абрахам.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Фабио Мареска (Неаполь, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Стадио Олимпико" (Рим, Италия) сыграют римская Рома и Милан.
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Анонс матча "Рома" - Милан 31.10.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Рома" (Рим) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 31.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Рома" (Рим) и командой Милан (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение "Рома" и Милан в предыдущем футбольном матче 28.02.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Рома" - Милан можно посмотреть 31.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Рома" - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды "Рома" был сыгран против Кальяри - 27.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Рома".

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команды Милан был сыгран против Торино - 26.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча "Рома" - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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