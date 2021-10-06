Пари Сен-Жермен (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Пари Сен-Жермен (женщины) (Париж) и командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига чемпионов. Женщины 2021/2022.
Дата проведения матча: 13.10.2021
Время начала матча: 19:45
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Пари Сен-Жермен (женщины) (Париж)
Страна: Франция
Название: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков)
Год основания Жилстрой-1 (женщины) (Харьков): 2002
Страна: Украина
Прошедший матч команды Жилстрой-1 (женщины) был сыгран против Реал (женщины) - 06.10.2021, в рамках чемпионата Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился победой команды Реал (женщины).
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