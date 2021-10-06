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Пари Сен-Жермен (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) онлайн трансляция матча

Лига чемпионов. Женщины - 13 октября 2021, 19:45
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен (женщины)
Париж
1 - 0
Обновить
43'
Жилстрой-1 (женщины)
Харьков
Ход матча
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен (женщины)
32%
Ничья
26%
Жилстрой-1 (женщины)
42%
Последние матчи - Жилстрой-1 (женщины)
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
06.10.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 1 Завершен Реал (женщины) П
Показать больше
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен (женщины)
32%
Ничья
26%
Жилстрой-1 (женщины)
42%
Трансляция
42'
Гоооол!!!
Хайтема! Хет-трик оформляет канадская футболистка!
41'
Снова опасность исходит от Диани. Яман переводит мяч на угловой после ее удара.
38'
Яман в очередной раз выручает свою команду. На этот раз она парировала опасный удар Диани со средней дистанции.
34'
Первый удар Жилстроя. Овдейчук решила пробить издали. Лаббе контролировала ситуацию.
32'
Гоооол!!!
Все-таки забивают хозяева второй мяч. Бахманн здорово пробила из-за пределов штрафной, Яман справилась с ее ударом, но первой на добивании оказалась Хайтема.
31'
Опасный момент
Еще одна возможность забить у ПСЖ! Дабритц проверила на прочность каркас ворот.
30'
7:0 по ударам. Удручающая статистка для нашей команды.
29'
Басанская не позволила Диани замкнуть навесную передачу. Могло быть опасно.
25'
Гоооол!!!
ПСЖ выходит вперед! Хайтема выиграла борьбу у Алексанян, выполнила рывок к воротам и поразила ближний угол ворот Яман.
17'
Опасный момент
Потрясающий сейв! Диани длинной передачей вывели один на один с вратарем, однако Яман не позволила открыть счет.
13'
Каршауи прошла по флангу и опасно простреливала в штрафную площадь, снова Апанащенко отводит угрозу.
10'
Все попытки контратак футболистки Парижа пока уверенно пресекают.
6'
Опасный момент
Диани могла забивать! Нападающая ПСЖ вбежала в штрафную и без сопротивления наносила удар головой. Мяч чудом разминулся со штангой.
4'
Первый угловой у ворот гостей не заканчивается ничем опасным, Апанащенко выносит мяч.
3'
Французская команда активнее начинает встречу. Жилстрой обороняется.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
ПСЖ, стартовый состав: Лаббе, Каршауи, Илестедт, Дудек, Лоуренс, Дабритц, Гейоро (к), Диалло, Хайтема, Бахманн, Диани.
Инфо
Жилстрой-1, стартовый состав: Яман, Басанская, Шматко, Апанащенко (к), Алексанян, Шевчук, Хаванская, Петрик, Садыкоглу, Бойченко, Овдейчук.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча женской Лиги чемпионов ПСЖ – Жилстрой-1.
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Анонс матча Пари Сен-Жермен (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) 13.10.2021, Лига чемпионов. Женщины

Противостояние между командой Пари Сен-Жермен (женщины) (Париж) и командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига чемпионов. Женщины 2021/2022.

Дата проведения матча: 13.10.2021
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Пари Сен-Жермен (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) можно посмотреть 13.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига чемпионов. Женщины. Текстовую трансляцию матча Пари Сен-Жермен (женщины) - Жилстрой-1 (женщины), ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Пари Сен-Жермен (женщины) (Париж)
Страна: Франция

Команда гостей

Название: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков)
Год основания Жилстрой-1 (женщины) (Харьков): 2002
Страна: Украина

Прошедший матч команды Жилстрой-1 (женщины) был сыгран против Реал (женщины) - 06.10.2021, в рамках чемпионата Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился победой команды Реал (женщины).

Следите за результатами матча Пари Сен-Жермен (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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