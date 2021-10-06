Реал (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) 16.12.2021, Лига чемпионов. Женщины

Поединок между командой Реал (женщины) (Мадрид) и командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига чемпионов. Женщины 2021/2022.

Дата проведения матча: 16.12.2021

Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (женщины) (Мадрид) и командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Реал (женщины), тогда как команда Жилстрой-1 (женщины) осталась с поражением. Столкновение Жилстрой-1 (женщины) и Реал (женщины) в предыдущем футбольном матче 06.10.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (женщины) (Мадрид)

Страна: Испания



Предыдущий матч команды Реал (женщины) был сыгран против Жилстрой-1 (женщины) - 06.10.2021, в рамках турнира Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился победой команды Реал (женщины).

Команда гостей

Название: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков)

Год основания Жилстрой-1 (женщины) (Харьков): 2002

Страна: Украина



Прошедший поединок команды Жилстрой-1 (женщины) был сыгран против Пари Сен-Жермен (женщины) - 08.12.2021, в рамках чемпионата Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился победой команды Пари Сен-Жермен (женщины).

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