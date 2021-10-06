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Реал (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) онлайн трансляция матча

Лига чемпионов. Женщины - 16 декабря 2021, 19:45
Рейтинг матча:
Реал (женщины)
Мадрид
0 - 0
Обновить
11'
Жилстрой-1 (женщины)
Харьков
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал (женщины)
30%
Ничья
30%
Жилстрой-1 (женщины)
40%
Личные встречи
Реал (женщины)
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Жилстрой-1 (женщины)
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
06.10.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 1 Завершен Реал (женщины)
Последние матчи - Реал (женщины)
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
06.10.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 1 Завершен Реал (женщины) В
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Последние матчи - Жилстрой-1 (женщины)
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
08.12.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 6 Завершен Пари Сен-Жермен (женщины) П
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
18.11.2021 - 19:45 Брейдаблик (женщины) 0 - 2 Завершен Жилстрой-1 (женщины) В
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
09.11.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 0 Завершен Брейдаблик (женщины) Н
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
13.10.2021 - 19:45 Пари Сен-Жермен (женщины) 4 - 0 Завершен Жилстрой-1 (женщины) П
Лига чемпионов. Женщины 2021/2022
06.10.2021 - 19:45 Жилстрой-1 (женщины) 0 - 1 Завершен Реал (женщины) П
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал (женщины)
30%
Ничья
30%
Жилстрой-1 (женщины)
40%
Трансляция
10'
Фуболістка Реалу віддавала поперечну передачу в штрафному. Захисниця Житлобуду встигає перехопити. М'яч тепер у Свідунович.
7'
Шевчук отримала пас на межі штрафного та зміщувалася в центр. Роблес чисто грає в підкаті та вибиває м'яч.
4'
Харків'янки намагаються вийти з оборони через короткий пас. Суперниці поки що контролюють всі зони.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинається наш матч.
Инфо
Вже відомі склади на матч. Реал: Міса, Корредера, Івана, Петер, Роблес, Кардона, Абеллейра, Ороз, Моллер, Аслані, Гарсія. Житлобуд-1: Свідунович, Басанська, Шматько, Алексанян, Шевчук, Петрук, Апанащенко, Вороніна, Бойченко, Вороніна, Овідійчук.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу жіночої Ліги чемпіонів Реал Мадрид - Житлобуд-1.
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Анонс матча Реал (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) 16.12.2021, Лига чемпионов. Женщины

Поединок между командой Реал (женщины) (Мадрид) и командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига чемпионов. Женщины 2021/2022.

Дата проведения матча: 16.12.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (женщины) (Мадрид) и командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Реал (женщины), тогда как команда Жилстрой-1 (женщины) осталась с поражением. Столкновение Жилстрой-1 (женщины) и Реал (женщины) в предыдущем футбольном матче 06.10.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) можно посмотреть 16.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига чемпионов. Женщины. Текстовую трансляцию матча Реал (женщины) - Жилстрой-1 (женщины), ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (женщины) (Мадрид)
Страна: Испания

Предыдущий матч команды Реал (женщины) был сыгран против Жилстрой-1 (женщины) - 06.10.2021, в рамках турнира Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился победой команды Реал (женщины).

Команда гостей

Название: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков)
Год основания Жилстрой-1 (женщины) (Харьков): 2002
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Жилстрой-1 (женщины) был сыгран против Пари Сен-Жермен (женщины) - 08.12.2021, в рамках чемпионата Лига чемпионов. Женщины 2021/2022 и закончился победой команды Пари Сен-Жермен (женщины).

Следите за результатами матча Реал (женщины) - Жилстрой-1 (женщины) онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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