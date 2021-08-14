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Кремень - Кривбасс онлайн трансляция матча

Первая лига - 21 ноября 2021, 17:45 - Кремень-Арена
Рейтинг матча:
Кремень
Кременчуг
0 - 4
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78'
Кривбасс
Кривой Рог
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Кремень
33%
Ничья
22%
Кривбасс
44%
П1: 9.30 Х: 3.20 П2: 1.50
П1: 9.30 Х: 3.20 П2: 1.50
П1: 9.30 Х: 3.20 П2: 1.50
П1: 11.00 Х: 3.40 П2: 1.37
Личные встречи
Кремень
1
Побед
4
Игр
2
Побед
Кривбасс
Первая лига 2021/2022
14.08.2021 - 15:30 Кривбасс 4 - 1 Завершен Кремень
Вторая лига 2018
15.05.2019 - 17:00 Кривбасс 1 - 2 Завершен Кремень
Вторая лига 2018
10.11.2018 - 14:00 Кремень 0 - 0 Завершен Кривбасс
Вторая лига 2018/2019
09.09.2018 - 17:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Кремень
Последние матчи - Кремень
Первая лига 2021/2022
13.11.2021 - 13:15 Полесье 2 - 0 Завершен Кремень П
Первая лига 2021/2022
06.11.2021 - 13:15 Кремень 0 - 1 Завершен ФК Краматорск П
Первая лига 2021/2022
31.10.2021 - 15:30 ВПК-Агро 2 - 0 Завершен Кремень П
Первая лига 2021/2022
22.10.2021 - 17:30 Волынь 3 - 2 Завершен Кремень П
Первая лига 2021/2022
15.10.2021 - 17:30 Оболонь 2 - 0 Завершен Кремень П
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Последние матчи - Кривбасс
Первая лига 2021/2022
14.11.2021 - 13:15 Кривбасс 0 - 0 Завершен Горняк-Спорт Н
Первая лига 2021/2022
05.11.2021 - 17:30 Нива 1 - 2 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
30.10.2021 - 13:15 Олимпик 0 - 2 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
23.10.2021 - 15:30 Полесье 1 - 2 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
16.10.2021 - 15:30 Кривбасс 3 - 0 Завершен ФК Краматорск В
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Кремень
33%
Ничья
22%
Кривбасс
44%
П1: 9.30 Х: 3.20 П2: 1.50
П1: 9.30 Х: 3.20 П2: 1.50
П1: 9.30 Х: 3.20 П2: 1.50
П1: 11.00 Х: 3.40 П2: 1.37
Статистика матча
Угловые
4
4
ЖК
2
Трансляция
74'
Гоооол!!!
Малиновский отдал отличный пас, а Хобленко расстрелял ворота Ермолова.
73'
Работы в Сарнавского в этом матче нет.
72'
Опасный момент
Удар Горвата с угла штрафной парировал Ермолов.
69'
Замена
Гордиенко сменил Вагнера, а вместо Щедрого вышел Малиновский.
68'
Вагнер получил повреждение. Пауза в матче.
65'
На поле выбежал болельщик. Пауза в игре.
64'
Опасный момент
Дебелко отдал, но Илич с нескольких метров пробив выше ворот.
63'
Замена
Вместо Кошмана вышел Даниил Сидоренко.
62'
Балан пробил в касание, но немного неточно.
60'
Замена
Вместо Ярового вышел Хобленко.
59'
Вторая желтая
Пилипенко сбил Вагнера и получил вторую желтую. Молодой защитник сыграл всего 7 минут.
59'
Кривбасс сегодня играет очень здорово. Команда хочет забить ещё и ещё.
56'
Опасный момент
После удара Дебелко мяч попал в ворота, на арбитр увидел игру рукой в нападающего Кривбасса.
55'
Незабитый пенальти
После удара Вагнера мяч попал в руку Пилипенко и арбитр назначил пенальти. Но удар Вагнера парировал Ермолов. Арбитр ещё и желтую показал Пилипенко.
54'
Желтая карточка
За грубую игру против Вагнера предупреждение получил Кошман.
52'
Замена
Вместо Молько вышел Пилипенко, а Галояна сменил Мурашов.
51'
Игроки Кривбасса очень уверенно контролируют мяч.
49'
Опасный момент
Мяч после удара Артёма Щедрого в дальний угол попал в штангу.
48'
Желтая карточка
Предупреждение получил Сейтхалилов.
48'
В начале второго тайма характер игры не изменился. Кривбасс не останавливается на достигнутом.
Второй тайм начался!!!
В первом тайме фаворит матча не оставил шансов своему сопернику. Игроки Кривбасса отличились трижды. Стоит отметить игру Ермолова, который несколько раз спасал свою команду от верного гола. Если бы не голкипер, то всё было бы намного печальнее для Кременя.
Свисток
Первый тайм окончен!!!
44'
Бойко со штрафного пробил намного выше ворот.
43'
Желтая карточка
За срыв атаки предупреждение получил Яровой.
42'
Очень много ошибок в простых ситуациях в игроков Кременя.
40'
Мяч после удара Илича из-за пределов штрафной пролетел мимо ворот.
38'
Немного взяли паузу игроки Кривбасса.
34'
Гоооол!!!
Илич отдал под удар Яровому, но удар хавбека Кривбасса парировал Ермолов. Мяч отлетел в ногу Головко и залетел в ворота. Разгром.
31'
Гоооол!!!
Сейтхалилов сбил Илича и арбитр назначил пенальти. Дебелко спокойно переиграл Ермолова.
30'
Номинальные гости продолжают владеть инициативой. Игра полностью под контролем игроков Кривбасса.
27'
Желтая карточка
Сидоренко грубо сыграл против Балана и получил предупреждение.
26'
Желтая карточка
Предупреждение за фол в атаке получил Приходько.
24'
В Кременя в атаке ничего не получается. Не могут подопечные Локтионова связать несколько точных передач впереди.
22'
Опасный момент
Горват навесил с фланга, а Вагнер пробил в перекладину. Игроки Кривбасса добавляют в активности.
21'
Автор гола Артём Щедрый получил повреждение. Пауза в игре.
19'
Опасный момент
Горват бил с угла штрафной, но снова очень здорово сыграл Ермолов.
17'
Гоооол!!!
Вагнер забросил в штрафную, но удар Ярового отбил Ермолов. Первым на добивании оказался Щедрый, который пробил точно в угол.
15'
В номинальных гостей тотальное преимущество по владению мячём, но темп игры пока не высокий.
13'
Первая острота от Кременя, но с ударом Кошмана без проблем справился Сарнавский.
12'
Опасный момент
Удар Дебелко с пределов штрафной парировал Ермолов.
10'
Много борьбы в центре поля, но пока без моментов.
7'
Уголовой
Щедрый навесил с правого фланга, но первым на мяче оказался Галоян. Игроки Кременя пока грамотно защищаются.
4'
Удар Приходько блокирует Толкач. Подопечные Бабича увеличивают темп.
3'
Роман Дебелко пробил из-за пределов штрафной, но очень неточно.
2'
Игроки Кривбасса на старте матча больше контролируют мяч, но пока без продвижения вперёд.
Свисток
Матч начался!!!
Кривбасс (стартовый состав): Сарнавский – Балан, Семенов, Зотько, Горват, Яровой, Приходько, Вагнер, Илич, Щедрый, Дебелко. Запасные: Лёпка, Рябов, Заименко, Гордиенко, Пятов, Хобленко, Татарков, Малиновский, Фатеев, Мостовой, Гигашвили, Говедарица. Тренер: Александр Бабич
Вашему вниманию состав номинальных хозяев. Кремень (стартовый состав): Ермолов – Толкач, Ульянов, В. Сидоренко, Галоян, Бойко, Сейтхалилов, Кошман, Молько, Головко, Галата. Запасные: Третяк, Д. Сидоренко, Навроцкий, Билоус, Алиазаде, Кучеренко, Мурашов. Тренер: Роман Локтионов
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Анонс матча Кремень - Кривбасс 21.11.2021, Первая лига

Противостояние между командой Кремень (Кременчуг) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Кремень-Арена.

Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 17:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кремень (Кременчуг) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Кремень осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Кремень в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кремень - Кривбасс можно посмотреть 21.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Кремень - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кремень (Кременчуг)
Год основания Кремень (Кременчуг): 1959
Страна: Украина
Тренер: Роман Локтионов

Прошедший матч команды Кремень был сыгран против Полесье - 13.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Горняк-Спорт - 14.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Кремень - Кривбасс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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