Кремень - Кривбасс онлайн трансляция матча

В первом тайме фаворит матча не оставил шансов своему сопернику. Игроки Кривбасса отличились трижды. Стоит отметить игру Ермолова, который несколько раз спасал свою команду от верного гола. Если бы не голкипер, то всё было бы намного печальнее для Кременя.