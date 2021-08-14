Кремень - Кривбасс онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Кремень (Кременчуг) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Кремень-Арена.
Дата проведения матча: 21.11.2021
Время начала матча: 17:45
История противостояний между клубами Кремень (Кременчуг) и командой Кривбасс (Кривой Рог):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Кремень осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Кремень в предыдущем футбольном матче 14.08.2021 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Кремень (Кременчуг)
Год основания Кремень (Кременчуг): 1959
Страна: Украина
Тренер: Роман Локтионов
Прошедший матч команды Кремень был сыгран против Полесье - 13.11.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Полесье.
Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Предыдущий матч команды Кривбасс был сыгран против Горняк-Спорт - 14.11.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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