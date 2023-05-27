Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Последние матчи сезона
Фото: ФК Полісся
Сегодня сыграют четыре матча последнего тура группы "Чемпионской". Главной интригой игрового дня является определение чемпиона.
Центральным матчем субботы будет противостояние между "Полесьем" и "ЛНЗ". Победа гарантирует подопечным Калитвинцева первое место. Подопечные Ковпака уже могут готовиться к стыковым матчам, но это не значит, что для них результат не будет важен. Также с интересом ожидаем встречу между "Оболонью" и "Карпатами". Киевлянам нужно побеждать и надеяться на потерю очков "Полесье". Львовяне в прошлом туре остались без шансов на топ-4, но должны сделать все, чтобы хотя бы на мажорной ноте завершить весеннюю часть сезона.
VBET UA Первая лига. Группа "Чемпионская". 8-й тур
"Эпицентр" - "Кремень"
27.05.2023. 12:00
VBET UA Первая лига. Группа "Чемпионская". 8-й тур
"Полесье" - "ЛНЗ"
27.05.2023. 14:00
VBET UA Первая лига. Группа "Чемпионская". 8-й тур
"Карпаты" - "Оболонь"
27.05.2023. 14:00
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"Нива" - "Металлург"
27.05.2023. 14:00
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