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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига
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Последние матчи сезона

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют четыре матча последнего тура группы "Чемпионской". Главной интригой игрового дня является определение чемпиона.

Центральным матчем субботы будет противостояние между "Полесьем" и "ЛНЗ". Победа гарантирует подопечным Калитвинцева первое место. Подопечные Ковпака уже могут готовиться к стыковым матчам, но это не значит, что для них результат не будет важен. Также с интересом ожидаем встречу между "Оболонью" и "Карпатами". Киевлянам нужно побеждать и надеяться на потерю очков "Полесье". Львовяне в прошлом туре остались без шансов на топ-4, но должны сделать все, чтобы хотя бы на мажорной ноте завершить весеннюю часть сезона.

VBET UA Первая лига. Группа "Чемпионская". 8-й тур

"Эпицентр" - "Кремень"

27.05.2023. 12:00

VBET UA Первая лига. Группа "Чемпионская". 8-й тур

"Полесье" - "ЛНЗ"

27.05.2023. 14:00

VBET UA Первая лига. Группа "Чемпионская". 8-й тур

"Карпаты" - "Оболонь"

27.05.2023. 14:00

VBET UA Первая лига. Группа "Чемпионская". 8-й тур

"Нива" - "Металлург"

27.05.2023. 14:00

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В статье: Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) Нива (Тернополь) ЛНЗ (Черкассы) Металлург (Запорожье) Эпицентр (Каменец-Подольский) Карпаты (Львов) Кремень смотреть футбол онлайн
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