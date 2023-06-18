Стало известно, с кем Кривбасс проведет первый спарринг летом

На первом летнем сборе криворожский "Кривбасс" проведет спарринг против "Кременя".

Игроки и тренерский штаб "Кривбасса" выйдут из отпуска во вторник, 20 июня. Команда соберется на собственной тренировочной базе в Кривом Роге.

Первый сбор будет проходить именно там и продлится до 1 июля. За этот срок запланировано провести один спарринг - 28 июня с "Кременем".

Второй сбор стартует уже в Закарпатье в начале июля. Там подопечные Юрия Вернидуба проведут несколько контрольных матчей.