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Стало известно, с кем Кривбасс проведет первый спарринг летом

Премьер-лига
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(1 голосов)

Команда Вернидуба выходит из отпуска 20 июня

Стало известно, с кем Кривбасс проведет первый спарринг летом

Новина українською

На первом летнем сборе криворожский "Кривбасс" проведет спарринг против "Кременя".

Игроки и тренерский штаб "Кривбасса" выйдут из отпуска во вторник, 20 июня. Команда соберется на собственной тренировочной базе в Кривом Роге.

Первый сбор будет проходить именно там и продлится до 1 июля. За этот срок запланировано провести один спарринг - 28 июня с "Кременем".

Второй сбор стартует уже в Закарпатье в начале июля. Там подопечные Юрия Вернидуба проведут несколько контрольных матчей.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Кремень
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Комментарии (1)
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наварін (Київ)
18.06.2023 в 14:49
В добрий путь, Юрій Миколайович! Призового місця Кривбасу, в новому сезоні.
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