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Украина - Болгария онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 11 ноября 2021, 19:30
Рейтинг матча:
Украина
1 - 1
Матч завершен
Болгария
Ход матча
П1: 1.03 Х: 13.00 П2: 81.00
П1: 1.03 Х: 13.00 П2: 81.00
П1: 1.03 Х: 13.00 П2: 81.00
П1: 1.03 Х: 13.00 П2: 81.00
Интересные факты
  • Когда Украина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Украина не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Украина выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Болгария выигрывает в 14%.
  • В их последнюю встречу команда Украина победила в 1 гол(а).
  • Когда Болгария лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Болгария% своих матчей.
  • Украина не проигрывает в последних 5 играх.
  • Украина выигрывает первый тайм в 47% матчей, Болгария выигрывает в 14% матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Украина.
  • Когда Украина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Украина% своих матчей.
  • Когда Болгария проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Болгария% своих матчей.
  • Болгария не выиграл ни в одном из последних 15 выездных матчей.
  • Болгария's performance of the last 5 matches is better than Украина's.
  • Украина забивает 1.2 гола, играя дома, а Болгария забивает 0.43 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Болгария забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Украина пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Украина забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
Личные встречи
Украина
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Болгария
Международные товарищеские матчи 2021
11.11.2021 - 19:30 Украина 1 - 1 Завершен Болгария
Сборная Украины 2011/2012
14.11.2012 - 18:00 Болгария 0 - 1 Завершен Украина
Сборная Украины 2010/2011
07.10.2011 - 20:45 Украина 3 - 0 Завершен Болгария
Последние матчи - Украина
Международные товарищеские матчи 2021
11.11.2021 - 19:30 Украина 1 - 1 Завершен Болгария Н
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина Н
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 19:00 Финляндия 1 - 2 Завершен Украина В
Сборная Украины 2021/2022
08.09.2021 - 21:45 Чехия 1 - 1 Завершен Украина Н
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Украина 1 - 1 Завершен Франция Н
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Последние матчи - Болгария
Международные товарищеские матчи 2021
11.11.2021 - 19:30 Украина 1 - 1 Завершен Болгария Н
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Болгария 2 - 1 Завершен Северная Ирландия В
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 16:00 Литва 3 - 1 Завершен Болгария П
Международные товарищеские матчи 2021
08.09.2021 - 19:30 Болгария 4 - 1 Завершен Грузия В
Чемпионат мира 2022
05.09.2021 - 19:00 Болгария 1 - 0 Завершен Литва В
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Новости команд
Трансляция
Эту игру мы еще не скоро забудем – 35 ударов, 14 в створ против одного попадания от Болгарии…1:1…Просто нет слов…Хочется верить, что все голы главная команда страны припасла на судьбоносный матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, а пока наслаждаемся нашим любимым счетом.
90+4'
Свисток
Матч завершен!
90+2'
Опасный момент
Яремчук бил в ближний угол, но вратарь Болгарии снова на высоте! Будет угловой.
90+1'
Опасный момент
Коваленко не забивает в пустые ворота на дальней штанге после прострела Ярмоленко!
90'
Инфо
Четыре минуты рефери добавил ко второму тайму.
Инфо
31 удар у сборной Украины! Не рекорд ли?
82'
Опасный момент
Вуцов потащил удар Ярмоленко!
79'
Гоооол!!!
Степаненко! Правой! Наконец! Классный гол от полузащитника Шахтера!
78'
Замена
Малиновский уступил место на поле Гармашу.
76'
Кривцов ударил по центру после классной фланговой передачи от Малиновского.
75'
Матвиенко головой пробил в руки вратарю после навеса от углового.
73'
Опасный момент
Ярмоленко не реализовал выход один на один с вратарем!
Инфо
Тем временем у сборной Украины уже 26 ударов. Голов пока нет...
68'
Замена
Коваленко вышел на поле вместо Соболя.
68'
Опасный момент
Третий гол от сборной Украины – и еще один офсайд! Ярмоленко крайне разочарован, но повтор показывает, что положение вне игры все-таки было.
66'
Очередной сэйв голкипера гостей после мощного дальнего выстрела от Малиновского.
64'
Малиновский со штрафного закручивал мяч в ближний угол, но попал в сетку со внешней стороны.
61'
Замена
Цыганков вышел на поле вместо Зубкова.
59'
Опасный момент
Яремчук не забивает с нескольких метров после идеального прострела Соболя! Это уже не смешно.
58'
Опасный момент
Судья отменяет еще один гол сборной Украины! Теперь Ярмоленко отличился из офсайда.
56'
Вратарь Болгарии перевел мяч на угловой после фирменного удара Малиновского со штрафного.
53'
Неточный дальний удар от Десподова.
49'
Опасный момент
Кирилов чуть не оформил дубль. К счастью, защитники сборной Украины постраховали Ризныка после неудачного выхода из ворот.
48'
А теперь Яремчук неточно выстрелил метров с 22-х. Пошли на третий десяток ударов...
48'
Опасный момент
Дальний удар Зинченко - штанга! Просто невероятно, как Болгария до сих пор не пропустила!
46'
Замена
Давайте разбираться с заменами. Петраков на второй тайм выпустил Ризныка, Степаненко и Яремчука. Матч завершен для Бущана, Сидорчука и Довбика.
46'
Свисток
Матч возобновился!
18-2 статистика по ударам, а счет 0:1 не в пользу сборной Украины. Умеем, могем, практикуем! Вроде бы идет игра у команды Александра Петракова, но реализация находится на нулевом уровне, да и у своих ворот умудрились получить гол из ничего. Верим, что после перерыва счет в Одессе станет более приятным.
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму одну минуту.
45'
Малиновский со штрафного запустил мяч над перекладиной.
42'
Опасный момент
Довбик с четырех метров не замыкает прострел Тымчика! Ну как же так!
41'
Тымчик левой бил на исполнение метров с 19-ти - и снова мяч на трибунах.
39'
Опасный момент
Зубков классно обыгрался с Довбиком, но протолкнуть мяч в сетку Александру помешал защитник сборной Болгарии.
35'
Гоооол!!!
Вот это поворот…Мяч в сетке ворот сборной Украины. Кирилов после неудачно скидки Матвиенко продавил Тымчика и разобрался с Бущаном. Проигрываем 0:1…
34'
Михайлов не без проблем забрал мяч после удара Довбика, который замыкал прострел Тымчика.
Инфо
10-1 по ударам по воротам и 3-0 по попаданиям в створ.
26'
Опасный момент
Еще один сэйв вратаря сборной Болгарии после удара Зубкова в дальний угол!
25'
Малиновский неожиданно решил пробить с острого угла – мяч ушел выше ворот.
24'
Желтая карточка
Турицов получил желтую за фол на Зубкове. Еще немного – и был бы пенальти.
22'
Украина продолжает терроризировать оборону Болгарии. Гол в ворота гостей откровенно назревает.
19'
Зинченко просит пенальти после очередного неудачного удара из отличной позиции - судья с футболистом не согласен.
16'
Замена
Вынужденная замена у Болгарии – Турицов вышел на поле вместо Йорданова.
15'
Опасный момент
Михайлов парировал удар Зубкова, а на добивании Зинченко сыграл неудачно. И тут же Довбик забивает после прострела Тымчика, однако форвард Днепра-1 залез в офсайд.
12'
Опасный момент
Зубков бил головой с линии штрафной площадки после навеса Ярмоленко – и снова мяч прошел над перекладиной!
11'
Матвиенко головой заблокировал опасный дальний удар Кирилова.
7'
Ярмоленко снова нашел в штрафной Зинченко, однако наш легионер из Ман Сити не смог акцентированно пробить по воротам.
5'
Украина спокойно отбилась после первого углового в матче.
1'
Опасный момент
Зинченко должен был забивать на первой минуте! Александр после идеального навеса от Ярмоленко из убойной позиции послал мяч выше перекладины.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Украина: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик
Болгария: Михайлов, Велковски, Димитров, Христов, Йорданов, Неделев, Цонев Б., Цонев Р., Кирилов, Десподов, Илиев А.
Инфо
Украина выиграла у Болгарии три из четырех товарищеских матча. Еще один поединок в 1999 году завершился ничьей.
Добрый вечер! UA-Футбол предлагает вместе с нами последить за событиями товарищеского матча в Одессе, где сборная Украины сыграет с Болгарией. Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени.
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Комментарии(7)
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fanat_football (Херсон)
11.11.2021 в 21:38
Из всех наших сборных эта самая неудачливая. И начало ей положено Шевченком.
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0
0
avatar
Vovan7219 (Киев)
11.11.2021 в 21:10
Ребров, тебе не нужно приходить в сборную. Не порти свою репутацию. Тут некому играть, это поколение имбицилов.
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+1
-3
belarus_1978 (Киев)
11.11.2021 в 21:02
Надо Гармаша выпускать, он как доска простой, не хватает простого, сильно красиво играют.
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+1
-1
George_D (Харьков)
11.11.2021 в 21:11
Простой Степаненко оказался не хуже :)
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+1
0
avatar
Степан Срака
11.11.2021 в 20:58
хріново...
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 20:26
надо менять Малину и Зину --от них толку нет --столько моментов а ворот не видят --если так будут играть с Боснией хана эти не простят
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+2
0
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Siren05 (Мариуполь)
11.11.2021 в 20:22
100 моментов - 0 реализации. Умеем же мы и из нечего пропускать. Что молодёжка, что старшие товарищи...
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+1
0


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Анонс матча Украина - Болгария 11.11.2021, Международные товарищеские матчи

Противостояние между командой Украина и командой Болгария будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 11.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Украина и командой Болгария:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Болгария в предыдущем футбольном матче 11.11.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Болгария можно посмотреть 11.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Украина - Болгария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Болгария - 11.11.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Болгария
Страна: Болгария

Прошедший поединок команды Болгария был сыгран против Украина - 11.11.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Украина - Болгария онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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