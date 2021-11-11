Украина - Болгария онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Украина и командой Болгария будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.
Дата проведения матча: 11.11.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Украина и командой Болгария:
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Болгария в предыдущем футбольном матче 11.11.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Украина
Страна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Болгария - 11.11.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.
Название: Болгария
Страна: Болгария
Прошедший поединок команды Болгария был сыгран против Украина - 11.11.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.
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