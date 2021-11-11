Украина - Болгария онлайн трансляция матча

Анонс матча Украина - Болгария 11.11.2021, Международные товарищеские матчи

Противостояние между командой Украина и командой Болгария будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 11.11.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Украина и командой Болгария:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Болгария в предыдущем футбольном матче 11.11.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина

Страна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Болгария - 11.11.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Болгария

Страна: Болгария



Прошедший поединок команды Болгария был сыгран против Украина - 11.11.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

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