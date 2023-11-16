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Венгрия на последних секундах матча с Болгарией гарантировала себе путевку на ЕВРО-2024

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Всему виной автогол

Венгрия на последних секундах матча с Болгарией гарантировала себе путевку на ЕВРО-2024

idahostatejournal.com

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16 ноября состоялся матч квалификации на Евро-2024, в котором встречались аутсайдер и лидер группы G сборная Болгарии и национальная команда Венгрии.

Встреча завершилась вничью - 2:2.

У Болгарии голами отметились Кирил Десподов и Спас Делев, а у гостей первый мяч забил Мартин Адам. На последних секундах матча Петков отметился автоголом и подарил сборной Венгрии ничью со счетом 2:2.

Этого оказалось достаточно венграм для того, чтобы гарантировать себе выход в финальную часть будущего чемпионата Европы.

После этого матча изменений в группе не произошло. Венгры возглавляют группу с 15 очками в активе. Что касается подопечных Илиана Илиева, то они с 3 балами замыкают таблицу.

Евро-2024. Квалификация. Группа G.

Болгария — Венгрия 2:2

2:2 Болгария - Венгрия. Квалификация к Евро-2024. 9 тур. #Обзор матча

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Болгария Венгрия
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Не люблю футбол (Хорол)
16.11.2023 в 21:10
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
16.11.2023 в 21:10
2-2
Ответить
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