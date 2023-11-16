Венгрия на последних секундах матча с Болгарией гарантировала себе путевку на ЕВРО-2024
Всему виной автогол
idahostatejournal.com
16 ноября состоялся матч квалификации на Евро-2024, в котором встречались аутсайдер и лидер группы G сборная Болгарии и национальная команда Венгрии.
Встреча завершилась вничью - 2:2.
У Болгарии голами отметились Кирил Десподов и Спас Делев, а у гостей первый мяч забил Мартин Адам. На последних секундах матча Петков отметился автоголом и подарил сборной Венгрии ничью со счетом 2:2.
Этого оказалось достаточно венграм для того, чтобы гарантировать себе выход в финальную часть будущего чемпионата Европы.
После этого матча изменений в группе не произошло. Венгры возглавляют группу с 15 очками в активе. Что касается подопечных Илиана Илиева, то они с 3 балами замыкают таблицу.
Евро-2024. Квалификация. Группа G.
Болгария — Венгрия 2:2
2:2 Болгария - Венгрия. Квалификация к Евро-2024. 9 тур. #Обзор матча
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