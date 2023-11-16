Венгрия на последних секундах матча с Болгарией гарантировала себе путевку на ЕВРО-2024

16 ноября состоялся матч квалификации на Евро-2024, в котором встречались аутсайдер и лидер группы G сборная Болгарии и национальная команда Венгрии.

Встреча завершилась вничью - 2:2.

У Болгарии голами отметились Кирил Десподов и Спас Делев, а у гостей первый мяч забил Мартин Адам. На последних секундах матча Петков отметился автоголом и подарил сборной Венгрии ничью со счетом 2:2.

Этого оказалось достаточно венграм для того, чтобы гарантировать себе выход в финальную часть будущего чемпионата Европы.

После этого матча изменений в группе не произошло. Венгры возглавляют группу с 15 очками в активе. Что касается подопечных Илиана Илиева, то они с 3 балами замыкают таблицу.

Евро-2024. Квалификация. Группа G.

Болгария — Венгрия 2:2

2:2 Болгария - Венгрия. Квалификация к Евро-2024. 9 тур. #Обзор матча