Сербия - Болгария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024

В заключительном туре в группе G, один из лидеров группы - Сербия будет принимать в родных стенах аутсайдера - Болгарию. Хозяевам достаточно ничьей, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. Единственная мотивация для Болгарии, это победить, чтобы подняться с последнего места.



Отбор к Евро-2024. Группа G. 10-й тур

19 ноября. Лесковац. "Дубочица"

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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