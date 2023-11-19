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Сербия - Болгария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024

Видео

Сербия - Болгария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.2023 ⋊ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол

Сербия - Болгария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024

Фото: https://twitter.com/FSSrbije

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В заключительном туре в группе G, один из лидеров группы - Сербия будет принимать в родных стенах аутсайдера - Болгарию. Хозяевам достаточно ничьей, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. Единственная мотивация для Болгарии, это победить, чтобы подняться с последнего места.


Отбор к Евро-2024. Группа G. 10-й тур

19 ноября. Лесковац. "Дубочица"

Сербия 16:00 Болгария

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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