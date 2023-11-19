Сербия - Болгария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024
Сербия - Болгария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.2023 ⋊ Отбор к Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: https://twitter.com/FSSrbije
В заключительном туре в группе G, один из лидеров группы - Сербия будет принимать в родных стенах аутсайдера - Болгарию. Хозяевам достаточно ничьей, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. Единственная мотивация для Болгарии, это победить, чтобы подняться с последнего места.
Отбор к Евро-2024. Группа G. 10-й тур
19 ноября. Лесковац. "Дубочица"
Сербия 16:00 Болгария
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Текстовая трансляция на нашем сайте - UA-Футбол
Сербия - БолгарияСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шанс номер два. Сегодня Украина может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не победы над Италией
- Тренер для Миная, разбитые надежды Петракова, провал Украины U19. Главные новости за 18 ноября
- 16 из 24. Определились еще два участника Евро-2024. Положение во всех группах отбора
- Это войдет в историю. Франция - Гибралтар 14:0. Видео голов и обзор матча
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн