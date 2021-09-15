Реал - Интер онлайн трансляция матча

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 07.12.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой "Интер" (Милан):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Интер" осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Реал в предыдущем футбольном матче 15.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Реал Сосьедад - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против "Рома" - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".
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