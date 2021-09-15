Реал - Интер онлайн трансляция матча

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Интер's.

Интер без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Интер выиграла 1, 0 ничьи.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 11 играх.

Реал Мадрид забивает 2 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 0.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Интер не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Интер имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Интер выигрывает в 43%.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Интер (во всех соревнованиях).

Vinicius Junior отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 3 передачами. Arturo Vidal лучший распасовщик Интер (2 передач)

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Реал Мадрид не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Интер - 2.6.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 8 матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 44% матчей, Интер выигрывает в 43% матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.

Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 5 голами. Edin Dzeko забил 3 раз за Интер

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

Интер не проигрывает в последних 11 играх.

Реал Мадрид забивает 1.87 гола, играя дома, а Интер забивает 1.79 гола, играя на выезде (в среднем).

Реал Мадрид выиграл 4 домашних матчей подряд.

Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер не пропускает в 4 матчах подряд.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Интер - 1.2.

Интер недавно выиграл 4 из 6 матчей против Реал Мадрид.

Интер забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Интер выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.

Реал Мадрид выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.

Во время последних 6 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 5 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-3 в пользу команды Реал Мадрид