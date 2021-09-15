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Реал - Интер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 07 декабря 2021, 22:00 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
1 - 0
Обновить
перерыв
Интер
Милан
Ход матча
17' Тони Кроос
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реал
45%
Ничья
27%
Интер
27%
П1: 3.09 Х: 3.22 П2: 2.42
П1: 3.10 Х: 2.88 П2: 2.30
П1: 3.09 Х: 3.22 П2: 2.42
П1: 3.09 Х: 3.22 П2: 2.42
П1: 3.15 Х: 3.15 П2: 2.40
Интересные факты
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Интер без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Интер выиграла 1, 0 ничьи.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 11 играх.
  • Реал Мадрид забивает 2 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 0.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Интер не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Интер имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Интер выигрывает в 43%.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Интер (во всех соревнованиях).
  • Vinicius Junior отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 3 передачами. Arturo Vidal лучший распасовщик Интер (2 передач)
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Интер - 2.6.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 8 матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 44% матчей, Интер выигрывает в 43% матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.
  • Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 5 голами. Edin Dzeko забил 3 раз за Интер
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Интер не проигрывает в последних 11 играх.
  • Реал Мадрид забивает 1.87 гола, играя дома, а Интер забивает 1.79 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Реал Мадрид выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Интер - 1.2.
  • Интер недавно выиграл 4 из 6 матчей против Реал Мадрид.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Интер выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Реал Мадрид выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Во время последних 6 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 5 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-3 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 25% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Реал
3
Побед
3
Игр
0
Побед
Интер
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Интер 0 - 1 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 Интер 0 - 2 Завершен Реал
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершен Интер
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Севилья В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Шериф 0 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
21.11.2021 - 17:15 Гранада 1 - 4 Завершен Реал В
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 19:00 Рома 0 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 19:30 Интер 2 - 0 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 21:45 Венеция 0 - 2 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 19:45 Интер 2 - 0 Завершен Шахтер В
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 19:00 Интер 3 - 2 Завершен Наполи В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Тони Кроос
17'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Реал
45%
Ничья
27%
Интер
27%
П1: 3.09 Х: 3.22 П2: 2.42
П1: 3.10 Х: 2.88 П2: 2.30
П1: 3.09 Х: 3.22 П2: 2.42
П1: 3.09 Х: 3.22 П2: 2.42
П1: 3.15 Х: 3.15 П2: 2.40
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
8
Давид Алаба
14
Милитан, Эдер
20
Даниэль Карвахаль
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
20
Винисиус Жуниор
16
Лука Йович
21
Родриго
1
Самир Ханданович
33
Д`Амбросио, Данило
37
Милан Шкриниар
95
Алессандро Бастони
22
Дензел Думфрис
23
Николо Барелла
77
Марцело Брозович
20
Хакан Чалханоглу
14
Иван Перишич
22
Лаутаро Мартинес
11
Эдин Джеко
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
    17
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 21
    Кордаз, Алекс
    Вратарь
  • 46
    Zanotti, Mattia
    Защитник
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
1
Блокировано ударов
5
39%
Владение мячом
61%
5
Удары мимо
5
3
Штрафные
3
3
Фолы
3
1
Удары в створ
1
1
Угловые
6
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
Реал продемонстрировал отличный контратакующий футбол и заслуженно уходит на перерыв с преимуществом в счёте. Подопечным Индзаги крупно повезло, что мадридцы не реализовали все свои голевые моменты.
45+1'
Свисток
Перерыв.
45'
Опасный момент
Штанга спасает Интер от пропущенного мяча! Родриго проверил каркас на прочность.
40'
Бастони в самоотверженном прыжке перехватывает пас на готового завершать атаку Йовича.
36'
Опасный момент
Йович мог оформлять второе взятие ворот Интера! Сербский нападающий не реализовал выход один на один с голкипером.
35'
Серия угловых в исполнении гостей к возникновению опасных моментов у ворот Реала не приводит.
29'
Винисиус принял неправильное решение и загубил перспективную контратаку своей команды.
28'
Каземиро блокирует выстрел Брозовича из-за пределов штрафной.
27'
Попытка Шкриньяра забить с углового не увенчалась успехом.
25'
Куртуа фиксирует мяч в руках после удара Джеко головой.
21'
Мартинес сильным ударом в одно касание отправляет мяч на трибуны.
17'
Гоооол!!!
Реал весьма неожиданно открывает счёт! Кроос великолепным ударом с левой ноги поражает нижний угол ворот Хандановича.
12'
Опасный момент
Перишич наносил удар из убойной позиции! Карвахаль бросился под мяч и помог Куртуа сохранить ворота в неприкосновенности.
9'
Интер гораздо более настойчиво действует на первых минутах. Мадрид практически без мяча.
7'
Опасный момент
Брозович едва не поразил ворота Реала ударом слёта!
5'
Карвахаль блокирует навесную передачу Перишича в штрафную.
2'
Винисиус прошёл по флангу и нанёс неточный удар в дальний угол.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа – Менди, Алаба, Милитан, Карвахаль – Модрич (к), Каземиро, Кроос – Винисиус, Йович, Родриго.
Инфо
Стартовый состав Интера: Ханданович (к) – Бастони, Шкриньяр, Д’Амброзио – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дамфрис – Джеко, Мартинес.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским Реалом и миланским Интером.
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Анонс матча Реал - "Интер" 07.12.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 07.12.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой "Интер" (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Интер" осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Реал в предыдущем футбольном матче 15.09.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Интер" можно посмотреть 07.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Реал - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Реал Сосьедад - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против "Рома" - 04.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча Реал - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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