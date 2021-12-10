Норвич Сити - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Норвич Сити (Норвич) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Кэрроу Роад.
Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Норвич Сити (Норвич) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение Норвич Сити и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 27.06.2020 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Дин Смит и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Даниэль Фарке
Предыдущий поединок команды Норвич Сити был сыгран против "Тоттенхэм" - 05.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Янг Бойз - 08.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.
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