Норвич Сити - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Среднее количество голов во встречах между командами Норвич Сити и Манчестер Юнайтед - 3.

Норвич Сити выигрывает первый тайм в 39% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 28% матчей.

Когда Норвич Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.

Норвич Сити's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Команда Норвич Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 5 играх.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

Норвич Сити забивает 1.81 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Норвич Сити's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Норвич Сити и Манчестер Юнайтед - 0.8.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Норвич Сити.

Год назад, Манчестер Юнайтед была на 2 месте в таблице с 30 очками. Сейчас они на 6 месте с 24 очками.

Из последних 5 встреч команда Норвич Сити выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, 0 ничьи.

Норвич Сити забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 2.2 гола против команды Норвич Сити (в среднем).

Наиболее популярный счет между Норвич Сити и Манчестер Юнайтед 0-4. 4 игры закончились с этим результатом.

Когда Норвич Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.

Норвич Сити выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 28%.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Норвич Сити без побед над Манчестер Юнайтед в последних 4 играх.

Недавнее выступление команды Норвич Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Teemu Pukki лучший бомбардир Норвич Сити с 5 голами. Cristiano Ronaldo забил 6 раз за Манчестер Юнайтед

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Норвич Сити (во всех соревнованиях).

Норвич Сити не проигрывает в последних 4 играх.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).

Последняя домашняя победа Норвич Сити над Манчестер Юнайтед была в 2012

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Норвич Сити не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 18 встреч, команда Норвич Сити выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-11 в пользу команды Манчестер Юнайтед

За последние 9 встреч когда команда Норвич Сити играла дома, команда Норвич Сити выиграла 2 раз, 1 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 12-6 в пользу команды Манчестер Юнайтед.