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Норвич Сити - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 11 декабря 2021, 19:30 - Кэрроу Роад
Главный судья: Даррен Ингланд
Рейтинг матча:
Норвич Сити
Норвич
0 - 0
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32'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
21' Ханли, Грант Вышел: Sorensen, Jakob Lungi
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Норвич Сити
29%
Ничья
29%
Манчестер Юнайтед
43%
П1: 7.43 Х: 3.02 П2: 1.71
П1: 5.50 Х: 2.75 П2: 1.67
П1: 7.43 Х: 3.02 П2: 1.71
П1: 7.43 Х: 3.02 П2: 1.71
П1: 6.30 Х: 3.05 П2: 1.76
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Норвич Сити и Манчестер Юнайтед - 3.
  • Норвич Сити выигрывает первый тайм в 39% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 28% матчей.
  • Когда Норвич Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Норвич Сити's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Команда Норвич Сити выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 5 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Норвич Сити забивает 1.81 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Норвич Сити's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Норвич Сити и Манчестер Юнайтед - 0.8.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Норвич Сити.
  • Год назад, Манчестер Юнайтед была на 2 месте в таблице с 30 очками. Сейчас они на 6 месте с 24 очками.
  • Из последних 5 встреч команда Норвич Сити выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, 0 ничьи.
  • Норвич Сити забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 2.2 гола против команды Норвич Сити (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Норвич Сити и Манчестер Юнайтед 0-4. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Норвич Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Норвич Сити выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 28%.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Норвич Сити без побед над Манчестер Юнайтед в последних 4 играх.
  • Недавнее выступление команды Норвич Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Teemu Pukki лучший бомбардир Норвич Сити с 5 голами. Cristiano Ronaldo забил 6 раз за Манчестер Юнайтед
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Норвич Сити (во всех соревнованиях).
  • Норвич Сити не проигрывает в последних 4 играх.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Последняя домашняя победа Норвич Сити над Манчестер Юнайтед была в 2012
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Норвич Сити не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 18 встреч, команда Норвич Сити выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-11 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • За последние 9 встреч когда команда Норвич Сити играла дома, команда Норвич Сити выиграла 2 раз, 1 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 12-6 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 28% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Личные встречи
Норвич Сити
2
Побед
10
Игр
8
Побед
Манчестер Юнайтед
Кубок Англии 2021
27.06.2020 - 19:30 Норвич Сити 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 17:45 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершен Норвич Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
27.10.2019 - 18:30 Норвич Сити 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2015/2016
07.05.2016 - 14:45 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Норвич Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Тоттенхэм 3 - 0 Завершен Норвич Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.11.2021 - 21:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Норвич Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 0 Завершен Вулверхэмптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Норвич Сити 2 - 1 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Брентфорд 1 - 2 Завершен Норвич Сити В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Янг Бойз Н
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 Челси 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Вильярреал 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Новости команд
Главные события
Ханли, Грант
Вышел: Sorensen, Jakob Lungi
21'
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Норвич Сити
29%
Ничья
29%
Манчестер Юнайтед
43%
П1: 7.43 Х: 3.02 П2: 1.71
П1: 5.50 Х: 2.75 П2: 1.67
П1: 7.43 Х: 3.02 П2: 1.71
П1: 7.43 Х: 3.02 П2: 1.71
П1: 6.30 Х: 3.05 П2: 1.76
Составы команд
23
Тим Крул
11
Плачета, Прземислав
30
Гианнулис, Димитриос
5
Ханли, Грант
15
Озан Кабак
2
Ааронс, Макс
23
МакЛин, Кеннет
14
Gilmour, Billy
7
Лукас Рупп
22
Теему Пукки
24
Джошуа Сарджент
1
Де Хеа, Дэвид
20
Диогу Далот
3
Виктор Нильссон-Линделёф
5
Харри Магуайр
27
Теллеш, Алекс
39
Мактоминей, Скотт
17
Фред
18
Бруно Фернандес
25
Джейдон Санчо
7
Криштиану Роналду
11
Рэшфорд, Маркус
Стартовый состав
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 24
    Джошуа Сарджент
  • 23
    МакЛин, Кеннет
    Полузащитник
  • 14
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 7
    Лукас Рупп
    Полузащитник
  • 11
    Плачета, Прземислав
    Полузащитник
  • 30
    Гианнулис, Димитриос
    Защитник
  • 5
    Ханли, Грант
    Защитник
    21
  • 15
    Озан Кабак
  • 2
    Ааронс, Макс
    Защитник
  • 23
    Тим Крул
    Вратарь
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 19
    Sorensen, Jakob Lungi
    Полузащитник
  • 26
    Бали Мумба
  • 20
    Пьер Ле-Мелу
  • 35
    Адам Уче Идах
  • 28
    Гунн, Ангус
    Вратарь
  • 10
    Дауэлл, Киран
    Полузащитник
  • 14
    Кантуэлл, Тодд
    Полузащитник
  • 3
    Байрам, Сэм
    Защитник
  • 40
    Tomkinson, Jonathan
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 4
    Фил Джонс
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 22
    Том Хитон
    Вратарь
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
Тренеры
  • Дин Смит
  • Ральф Рангник
Статистика матча
3
Штрафные
2
2
Фолы
3
2
Угловые
2
49%
Владение мячом
51%
Блокировано ударов
2
Live Zone
Трансляция
32'
Далот (Ман Юнайтед) з лівої несильно пробив по центрі воріт - Крул на місці.
31'
Роналду пішов один в один на Серенсена, але зрештою просто втратив м'яч.
29'
Опасный момент
Небезпечний момент міг бути! Рупп (Норвіч) отримав м'яч у штрафному майданчику, віддав на вільного Пуккі, який стояв самотній на лінії воротарського майданчика, але фін не зміг пробити, втративши м'яч.
26'
Уголовой
Де Хеа (Ман Юнайтед) забрав до рук навіс господарів від кута поля.
25'
Фернандеш (Ман Юнайтед) в розріз віддав на Рашфорда у штрафну зону господарів, але Кабак не пустив Маркуса до м'яча.
22'
Передача Теллеса (Ман Юнайтед) низом у штрафний майданчик до Фернандеша не дійшла. Рикошет від Ааронса і м'яч в руках Крула.
21'
Замена
Травма у капітана "Норвіча" Гранта Хенлі. Замість нього вийшов Якоб Серенсен.
19'
Тепер "манкуніанці" більше з м'ячем. Поки все обмежується позиційною атакою.
16'
Роналду хотів з лету та ще й лівою спімайти передачу від партнера за межами штрафного майданчика, але не влучив по м'ячу.
14'
Опасный момент
Теллес (Ман Юнайтед) пробив зі стандарту з 17-ти метрів і рикошетом від стінки влучив у поперечку!
11'
Тепер Мактоміней вже пробивав з метрів 17-ти, але влучив Кабак кинувся під м'яч.
9'
Мактоміней у підкаті перервав простріл Пуккі (Норвіч). Все сталося після втрати гостями м'яча на своїй половині поля.
7'
Сарджент з Пуккі намагалися розіграти стіночку поблизу штрафного майданчика гостей, але захист "манкуніанців" впорався.
3'
"Норвіч" в перші хвилини більш наполегливий в атаці. Поки в активі господарів тільки навіс Ааронса з правого флангу.
Свисток
Матч розпочався!
"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Далот, Лінделеф, Магвайр, Теллес - Мактоміней, Фред - Фернандеш, Санчо - Роналду, Рашфорд.
"Норвіч": Крул - Ааронс, Кабак, Хенлі, Яннуліс, Плахета - Рупп, Гілмор, Маклін - Сарджент, Пуккі.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Астон Вілла" прийме "Манчестер Юнайтед".
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Анонс матча Норвич Сити - "Манчестер Юнайтед" 11.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Норвич Сити (Норвич) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Кэрроу Роад.

Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Норвич Сити (Норвич) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение Норвич Сити и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 27.06.2020 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Дин Смит и Ральф Рангник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Норвич Сити - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 11.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Норвич Сити - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Даниэль Фарке

Предыдущий поединок команды Норвич Сити был сыгран против "Тоттенхэм" - 05.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Янг Бойз - 08.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Норвич Сити - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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