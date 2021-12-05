Венеция - Ювентус онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Венеция" (Венеция) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Stadio Pierluigi Penzo.
Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд Паоло Занетти и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Венеция" (Венеция)
Год основания "Венеция" (Венеция): 1907
Страна: Италия
Тренер: Паоло Дзанетти
Предыдущий матч команды "Венеция" был сыгран против Эллас Верона - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Эллас Верона.
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Мальме - 08.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
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