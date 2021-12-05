Венеция - Ювентус онлайн трансляция матча

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Венеция's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Венеция и Ювентус - 1.4.

Команда Венеция выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

Венеция проиграл 3 матчей подряд.

Венеция забивает 1.4 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.73 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Венеция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Венеция% своих матчей.

Венеция выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Ювентус выигрывает в 46%.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Венеция.

Из последних 5 встреч команда Венеция выиграла 0, команда Ювентус выиграла 5, 0 ничьи.

Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Венеция забивает 0.6 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 2.8 гола против команды Венеция (в среднем).

У команды Венеция серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Венеция выигрывает первый тайм в 32% матчей, Ювентус выигрывает в 46% матчей.

Когда Венеция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Венеция% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Венеция.

Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Венеция (во всех соревнованиях).

Венеция без побед над Ювентус в последних 5 играх.

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).

Ювентус не пропускает в 3 матчах подряд.

Среднее количество голов во встречах между командами Венеция и Ювентус - 3.4.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Вы знали, что Венеция забил 33% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.

Венеция проиграл последние 3 матчи в Серия А.

Ювентус не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Венеция не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 6 встреч, команда Венеция выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-4 в пользу команды Ювентус

Вы знали, что Венеция забил 27% голов между минутами 0-15?