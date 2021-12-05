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Венеция - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 11 декабря 2021, 19:00 - Stadio Pierluigi Penzo
Главный судья: Паоло Валери
Рейтинг матча:
Венеция
Венеция
0 - 1
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47'
Ювентус
Турин
Ход матча
12' Пауло Дибала Вышел: Kaio Jorge 16' Лука Пеллегрини 32' Альваро Мората 41' Модоло, Мичеле
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Венеция
32%
Ничья
25%
Ювентус
43%
П1: 6.87 Х: 2.77 П2: 1.86
П1: 6.00 Х: 2.63 П2: 1.80
П1: 6.87 Х: 2.77 П2: 1.86
П1: 6.87 Х: 2.77 П2: 1.86
П1: 7.10 Х: 2.95 П2: 1.70
Интересные факты
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Венеция's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Венеция и Ювентус - 1.4.
  • Команда Венеция выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Венеция проиграл 3 матчей подряд.
  • Венеция забивает 1.4 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.73 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Венеция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Венеция% своих матчей.
  • Венеция выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Ювентус выигрывает в 46%.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Венеция.
  • Из последних 5 встреч команда Венеция выиграла 0, команда Ювентус выиграла 5, 0 ничьи.
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Венеция забивает 0.6 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 2.8 гола против команды Венеция (в среднем).
  • У команды Венеция серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Венеция выигрывает первый тайм в 32% матчей, Ювентус выигрывает в 46% матчей.
  • Когда Венеция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Венеция% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Венеция.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Венеция (во всех соревнованиях).
  • Венеция без побед над Ювентус в последних 5 играх.
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).
  • Ювентус не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Венеция и Ювентус - 3.4.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Вы знали, что Венеция забил 33% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • Венеция проиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Ювентус не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Венеция не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 6 встреч, команда Венеция выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-4 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Венеция забил 27% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Ювентус забил 32% голов между минутами 76-90?
Последние матчи - Венеция
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Венеция 3 - 4 Завершен Эллас Верона П
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 19:30 Аталанта 4 - 0 Завершен Венеция П
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 21:45 Венеция 0 - 2 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Болонья 0 - 1 Завершен Венеция В
Чемпионат Италии 2021/2022
07.11.2021 - 13:30 Венеция 3 - 2 Завершен Рома В
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Последние матчи - Ювентус
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 19:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Мальме В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 19:00 Ювентус 0 - 1 Завершен Аталанта П
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Ювентус П
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Главные события
Модоло, Мичеле
41'
32'
Альваро Мората ГООЛ!
16'
Лука Пеллегрини
12'
Пауло Дибала
Вышел: Kaio Jorge
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Венеция
32%
Ничья
25%
Ювентус
43%
П1: 6.87 Х: 2.77 П2: 1.86
П1: 6.00 Х: 2.63 П2: 1.80
П1: 6.87 Х: 2.77 П2: 1.86
П1: 6.87 Х: 2.77 П2: 1.86
П1: 7.10 Х: 2.95 П2: 1.70
Составы команд
88
Серхио Герреро Ромеро
55
Хапс, Риджечиано
13
Модоло, Мичеле
31
Маттиа Кальдара
22
Эбуэхи, Тайронн
33
Црнигой, Домен
27
Бусио, Джанлука
44
Ампаду, Итан
10
Маттиа Араму
18
Деннис Йонсен
14
Томас Хенри
1
Войцех Щенсны
2
Маттиа Де Шильо
4
Маттейс де Лигт
19
Леонардо Бонуччи
17
Лука Пеллегрини
25
Адриен Рабио
27
Мануэль Локателли
11
Хуан Куадрадо
21
Пауло Дибала
20
Федерико Бернардески
9
Альваро Мората
Стартовый состав
  • 18
    Деннис Йонсен
    Нападающий
  • 14
    Томас Хенри
    Нападающий
  • 10
    Маттиа Араму
    Нападающий
  • 33
    Црнигой, Домен
    Полузащитник
  • 27
    Бусио, Джанлука
    Полузащитник
  • 44
    Ампаду, Итан
    Защитник
  • 55
    Хапс, Риджечиано
    Защитник
  • 13
    Модоло, Мичеле
    Защитник
    41
  • 31
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 22
    Эбуэхи, Тайронн
    Защитник
  • 88
    Серхио Герреро Ромеро
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
    32
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
    12
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 2
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
    16
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 11
    Арнор Сигурдссон
  • 23
    Кийин, Софьян
    Полузащитник
  • 19
    Bjarkason, Bjarki Steinn
    Нападающий
  • 42
    Дор Перетц
    Полузащитник
  • 18
    Heymans, Daan
    Полузащитник
  • 8
    Tessmann, Tanner
    Полузащитник
  • 28
    Schnegg, David
    Полузащитник
  • 7
    Маццокки, Паскуале
    Защитник
  • 3
    Кристиан Молинаро
    Защитник
  • 30
    Svoboda Michael
  • 12
    Лука Леззерини
  • 9
    Франческо Форте
    Нападающий
  • 46
    Soule, Matias
    Полузащитник
  • 45
    de Winter, Koni
    Защитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 47
    Miretti, Fabio
    Полузащитник
Тренеры
  • Паоло Занетти
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матча
6
Штрафные
9
9
Фолы
6
1
Удары в створ
4
3
Удары мимо
5
2
Угловые
7
3
Сейвы
1
37%
Владение мячом
63%
1
Блокировано ударов
3
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
Ювентус доминирует в гостевом матче с Венецией и закономерно ведет в счете. Хозяева подкупают своей самоотверженностью, но все же класс игроков не позволяет им всерьез напрягать оборону Юве.
45+2'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+2'
Опасный момент
Куадрадо не попал в дальний угол после контратаки Ювентуса! Откровенно повезло Венеции в этом моменте.
45'
Инфо
Две минуты команды переиграют в первом тайме.
45'
Венеция пытается перед свистком на перерыв сравнять счет, но все атакующие акции хозяев ограничиваются банальными навесами, с которыми легко разбираются Бонуччи и Де Лигт.
41'
Желтая карточка
Кайо на фланге убегал от Мадоло – тот буквально протаранил бразильца и закономерно получил желтую.
38'
У Чрнигоя было достаточно времени для подготовки дальнего удара, но что-то пошло не так – мяч улетел на трибуны…
36'
Мората в касание бил после передачи Де Шильо – легкий сэйв для Ромеро.
Инфо
У Альваро Мораты теперь 53 гола в 158 матчах в футболке Ювентуса.
32'
Гоооол!!!
Мората открывает счет в матче! Испанец сыграл на опережение и пробил в ближний угол.
Инфо
2-7 по ударам по воротам и 1-2 по ударам в створ.
28'
Опасный момент
Ромеро выручил Венецию после удара Мораты в дальний угол.
25'
Анри неточно пробил с дальней дистанции.
23'
Де Лигт в последний момент выбил мяч из-под ног у Йонсена – тот мог оказаться на убойной позиции перед воротами Ювентуса.
20'
Очередной угловой у ворот Венеции – Ромеро без проблем забрал мяч в руки после неудачного навеса Кайо.
16'
Желтая карточка
Пеллегрини в центре поля в подкате снес Анри – это желтая.
13'
Опасный момент
Жорже тут же должен был забивать, но с пяти метров запустил мяч выше перекладины!
12'
Замена
Неожиданно! Дибала ушел с поля – Кайо Жорже заменил аргентинца. Вероятно, травма у лидера Ювентуса.
11'
Бернардески стрелял по воротам хозяев – мяч после рикошета ушел на угловой.
7'
Угловой для Ювентуса – Локателли не смог пробить по воротам после подачи Куадрадо на ближнюю штангу.
3'
Венеция начала матч с позиции силы – хозяев забрали мяч под свой контроль и вынуждают Юве играть вторым номером.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Венеция: Ромеро, Эбуэхи, Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой, Ампаду, Бузио, Араму, Анри, Юнсен.
Ювентус: Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Рабьо, Локателли, Мората, Дибала, Бернардески.
Инфо
Ювентус в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 6-е место (8-3-5, 27 очков), а Венеция идет 16-й (4-3-9, 15 очков).
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 17-го тура Серии А между Венецией и Ювентусом. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Анонс матча "Венеция" - "Ювентус" 11.12.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Венеция" (Венеция) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Stadio Pierluigi Penzo.

Дата проведения матча: 11.12.2021
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд Паоло Занетти и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Венеция" - "Ювентус" можно посмотреть 11.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Венеция" - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Венеция" (Венеция)
Год основания "Венеция" (Венеция): 1907
Страна: Италия
Тренер: Паоло Дзанетти

Предыдущий матч команды "Венеция" был сыгран против Эллас Верона - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Эллас Верона.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Мальме - 08.12.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча "Венеция" - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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