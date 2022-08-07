Кубок Италии. Верона разгромлена дома, Венеция также вылетела

Кубок Италии. Первый раунд

: Лазанья 16 - Фолоруншо 30, Хеддира 44, 53 (пен.), 78

: Фараони 70 (В, вторая жёлтая)

"Верону" всегда лихорадит летом, она всегда теряет лучших игроков. В последние два года теряла и главного тренера. На этот раз Игор Тудор уехал в Марсель, а Габриэле Чоффи стал четвертым тренером команды за последний 21 месяц. В предыдущие сезоны, несмотря на потери, она демонстрировала силу, собранность, стабильность, но на этот раз оказалось уже слишком. Без ударной тройки в атаке Симеоне-Капрари-Барак и без игроков сборной Италии Канчелльери и Казале она развалилась.

"Бари", не побеждавший "Верону" с 2005-го года, пропустил первым. Лазанья перехватил мяч у защитника. Но затем команда, принадлежащая владельцу "Наполи" Аурелио Де Лаурентису, забила четырежды. В том числе хет-трик сделал Хеддира. Ещё и Фараони был удалён.

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: Микаэльссон 88, 89 - Шарич 35, Фальцерано 70, Бадуин 90+2 (автогол)

"Венеция" также сильно изменилась. Это как раз было ожидаемо после вылета из Серии А. Но все же когда в заявке остаются лишь три игрока, активно игравших за команду в предыдущем сезоне, из них два вратаря, можно ожидать слабое разобранное начало нынешнего сезона. Новым подопечным хорвата Ивана Яворчича не удалось даже приблизиться к "Асколи" по ударам по воротам (9:15) и в створ (3:7). Так что их вылет закономерен. Хотя 18-летний исландец Микаэльссон чуть не перевёл матч в овертайм.

"Асколи" встретится с "Сампдорией".