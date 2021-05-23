Рома - Специя онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Рома (Рим) и командой "Специя" (Специя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 13.12.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Рома (Рим) и командой "Специя" (Специя):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Специя" и Рома в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Тьяго Мотта разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Прошедший матч команды Рома был сыгран против ЦСКА - 09.12.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Рома.
Название: "Специя" (Специя)
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта
Прошедший матч команды "Специя" был сыгран против Сассуоло - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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