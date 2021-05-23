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Рома - Специя онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 13 декабря 2021, 21:45 - Олимпийский стадион
Главный судья: Prontera, Alessandro
Рейтинг матча:
Рома
Рим
1 - 0
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32'
Специя
Специя
Ход матча
6' Крис Смоллинг 17' Джакопо Сала Вышел: Кивёр, Якуб
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Рома
33%
Ничья
25%
Специя
42%
П1: 1.68 Х: 3.14 П2: 6.15
П1: 1.68 Х: 3.14 П2: 6.15
П1: 1.68 Х: 3.14 П2: 6.15
П1: 1.71 Х: 3.15 П2: 6.00
Интересные факты
  • Рома выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Специя выигрывает в 15%.
  • Недавнее выступление команды Рома в "Серия А" лучше, чем у команды Специя.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Специя - 3.5.
  • Специя проиграл 5 выездных матчей подряд.
  • Когда Специя лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Рома выигрывает первый тайм в 44% матчей, Специя выигрывает в 15% матчей.
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Специя's.
  • Из последних 4 встреч команда Рома выиграла 1, команда Специя выиграла 2, 1 ничьи.
  • Рома забивает 2.18 гола, играя дома, а Специя забивает 1.25 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Специя без побед в последних 4 играх.
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Специя проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Команда Специя проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Рома забивает 1.5 гола за матч против команды Специя, а Специя забивает 2 гола против команды Рома (в среднем).
  • У команды Рома серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Выездная статистика Специя в сезоне 1-1-6
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Вы знали, что Рома забил 33% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Игры прошлого года: 4-3 (Рома дома) и 2-2 (Специя дома).
  • Специя не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Рома не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Специя забил 29% голов между минутами 46-60?
  • В Серия А, Специя проиграла последние 5 выездных игр.
Личные встречи
Рома
1
Побед
4
Игр
1
Побед
Специя
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Специя 2 - 2 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2020/2021
23.01.2021 - 16:00 Рома 4 - 3 Завершен Специя
Кубок Италии 2020/2021
19.01.2021 - 22:15 Рома 2 - 4 Завершен Специя
Кубок Италии 2015/2016
16.12.2015 - 15:30 Рома 0 - 0 Завершен Специя
Последние матчи - Рома
Лига конференций 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 ЦСКА 2 - 3 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 19:00 Рома 0 - 3 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Торино В
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 22:00 Рома 4 - 0 Завершен Заря В
Чемпионат Италии 2021/2022
21.11.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 2 Завершен Рома В
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Последние матчи - Специя
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Специя 2 - 2 Завершен Сассуоло Н
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 19:30 Интер 2 - 0 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Специя 0 - 1 Завершен Болонья П
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 16:00 Аталанта 5 - 2 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 16:00 Специя 1 - 0 Завершен Торино В
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Новости команд
Главные события
17'
Джакопо Сала
Вышел: Кивёр, Якуб
ГООЛ! Крис Смоллинг
6'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Рома
33%
Ничья
25%
Специя
42%
П1: 1.68 Х: 3.14 П2: 6.15
П1: 1.68 Х: 3.14 П2: 6.15
П1: 1.68 Х: 3.14 П2: 6.15
П1: 1.71 Х: 3.15 П2: 6.00
Составы команд
1
Руй Патрисиу
24
Мараш Кумбула
6
Крис Смоллинг
3
Рожер Ибаньес
17
Vina, Matias
77
Генрих Мхитарян
16
Кристанте, Брайан
17
Жордан Верету
2
Рик Карсдорп
17
Тэмми Абрахам
21
Борха Майораль
94
Иван Проведель
27
Кельвен Амьен-Аду
28
Мартин Эрлич
43
Николау, Димитрис
11
Геяси, Эммануэль
20
Виктор Коваленко
7
Джакопо Сала
25
Maggiore, Giulio
13
Реца, Аркадиуш
44
Давид Стрелец
10
Рей Манай
Стартовый состав
  • 17
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 17
    Vina, Matias
    Защитник
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 17
    Жордан Верету
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
    6
  • 3
    Рожер Ибаньес
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 44
    Давид Стрелец
  • 10
    Рей Манай
  • 11
    Геяси, Эммануэль
    Нападающий
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 7
    Джакопо Сала
    Полузащитник
    17
  • 25
    Maggiore, Giulio
    Полузащитник
  • 13
    Реца, Аркадиуш
    Полузащитник
  • 27
    Кельвен Амьен-Аду
    Защитник
  • 28
    Мартин Эрлич
    Защитник
  • 43
    Николау, Димитрис
    Защитник
  • 94
    Иван Проведель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 60
    Ndiaye, Maissa
    Защитник
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
  • 55
    Эбрима Дарбо
    Полузащитник
  • 52
    Эдоардо Бове
    Полузащитник
  • 42
    Амаду Диавара
    Полузащитник
  • 14
    Элдор Шомуродов
    Нападающий
  • 13
    Calafiori, Riccardo
    Защитник
  • 10
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 63
    Boer, Pietro
    Вратарь
  • 64
    Феликс Афена-Гьян
    Нападающий
  • 39
    Nguiamba, Aurelien
    Полузащитник
  • 33
    Agudelo Ardila Kevin Andres
  • 31
    Sher, Aimar
    Полузащитник
  • 21
    Ferrer, Salva
    Защитник
  • 20
    Bastoni, Simone
    Полузащитник
  • 19
    Colley, Ebrima
    Нападающий
  • 15
    Петко Христов
    Защитник
  • 14
    Кивёр, Якуб
    Защитник
  • 10
    Даниэле Верде
    Нападающий
  • 40
    Zovko, Petar
    Вратарь
  • 1
    Йерун Зут
  • 77
    Bertola, Nicolo
    Защитник
Тренеры
  • Жозе Моуриньо
  • Тьяго Мотта
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
3
Удары в створ
3
Угловые
2
4
Штрафные
1
1
Фолы
4
Блокировано ударов
1
Сейвы
2
Live Zone
Трансляция
24'
Опасный момент
Абрахам накручує суперника на лівому фланзі та віддає в центр Віньї. Матеус робиває в дальній кут, а голкіпер рятує свою команду.
20'
Здається, команда Моуріньо вже на 20-й хвилині паркує автобус. Кумбула, Смолінг та Верету перепасовуються на своїй половині поля, а суперник дуже в'яло пресингує.
17'
Замена
У Сала проблеми з гомілкостопом. Його вже на 17-й хвилині замінює Ківіор.
14'
Спеція вперше наблизилася до воріт римлян. Клуб отримав право на кутовий, але жодного результату досягти не вдалося.
10'
Італійський клуб сідає дуже низько. Кумбула і Ібаньєс розірають через Патрісіу. Поки що без просування вперед.
6'
Гоооол!!!
Забиває Рома швидкий гол! Після подачі з кутового Абрахам скинув головою на Смолінга, а той без проблем перевів м'яч у ворота головою.
4'
Абрахам класно прорвався лівим флангом і віддавав на Майораля в штрафний. Ерліч встигає вибити в поле.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинається наш поєдинок.
Инфо
Уже відомі склади команд. Рома: Патрісіу, Кумбула, Смолінг, Ібаньєс, Карсдорп, Верету, Крістанте, Мхітарян, Вінья, Майораль, Абрахам. Спеція: Проведель, Ніколау, Аду, Ерліч, Реца, Маджоре, Сала, Коваленко, Гьясі, Стрелец, Манаж.
Доброго вечора, шановні любителі футболу. Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Серії А Рома - Спеція.
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Комментарии(1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
13.12.2021 в 21:30
Коваленко выделен жирным шрифтом, потому что он специально приглашенная звезда в честь матча? Или есть идиот, который среди Аду, Проведель, Гьяси, не заметит Коваленко?)))
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Анонс матча Рома - "Специя" 13.12.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Рома (Рим) и командой "Специя" (Специя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 13.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рома (Рим) и командой "Специя" (Специя):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Специя" и Рома в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Тьяго Мотта разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - "Специя" можно посмотреть 13.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Рома - "Специя", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды Рома был сыгран против ЦСКА - 09.12.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Рома.

Команда гостей

Название: "Специя" (Специя)
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Прошедший матч команды "Специя" был сыгран против Сассуоло - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Рома - "Специя" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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