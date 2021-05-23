Рома - Специя онлайн трансляция матча

Рома выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Специя выигрывает в 15%.

Недавнее выступление команды Рома в "Серия А" лучше, чем у команды Специя.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Специя - 3.5.

Специя проиграл 5 выездных матчей подряд.

Когда Специя лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.

Рома выигрывает первый тайм в 44% матчей, Специя выигрывает в 15% матчей.

Рома's performance of the last 5 matches is better than Специя's.

Из последних 4 встреч команда Рома выиграла 1, команда Специя выиграла 2, 1 ничьи.

Рома забивает 2.18 гола, играя дома, а Специя забивает 1.25 гола, играя на выезде (в среднем).

Специя без побед в последних 4 играх.

Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда Специя проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Команда Специя проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).

Рома забивает 1.5 гола за матч против команды Специя, а Специя забивает 2 гола против команды Рома (в среднем).

У команды Рома серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Выездная статистика Специя в сезоне 1-1-6

Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Вы знали, что Рома забил 33% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Игры прошлого года: 4-3 (Рома дома) и 2-2 (Специя дома).

Специя не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Рома не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Специя забил 29% голов между минутами 46-60?