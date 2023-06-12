ВИДЕО, как в матче за место в Серии А защитник выбил мяч рукой, а соперник не реализовал пенальти

Как известно, в чемпионате Италии из-за изменений в регламенте в этом сезоне состоялся матч за сохранение места в высшем дивизионе. "Верона" и "Специя" набрали одинаковое количество очков, поэтому, кто окажется лишним, выясняли на футбольном поле.

И матч получился невероятным по своему сценарию. В первом тайме "Верона" повела в счете, "Специя" отыгралась, а затем снова пропустила дважды.

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После перерыва "Специя" серьезно придавила соперника. На 68-й минуте Шомурдов перебросил голкипера и уже должен был праздновать гол, однако Фараони (который, к слову, открыл счет в игре) рукой выбил мяч из ворот. Понятно, что сразу увидел перед собой красную карточку. Но Нзола, взявшийся пробивать пенальти, не смог переиграть с отметки Монтипо. В итоге "Верона" сохранила свое преимущество, а в Серию В вылетела "Специя".

Эпизод очень похож на произошедший на ЧМ-2010 в матче между Ганой и Уругваем. Тогда Луис Суарес выбил мяч из ворот, а Асамоа Гьян не забил 11-метровый, а в серии пенальти успех праздновали латиноамериканцы.