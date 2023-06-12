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  4. Calcio Atalanta: Коваленко не останется в Специи, но и Аталанте он также не нужен
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Calcio Atalanta: Коваленко не останется в Специи, но и Аталанте он также не нужен

Наши за границей
(1 голосов)

Будущее украинца в Италии пока что не определено

Calcio Atalanta: Коваленко не останется в Специи, но и Аталанте он также не нужен

Spezia Calcio

Новина українською

Украинский хавбек Виктор Коваленко после вылета "Специи" в Серию Б, вернется в "Аталанту", которой принадлежит контракт игрока.

Как сообщает Calcio Atalanta, "Специя" не будет продлевать аренду украинца, но при этом отмечается, что и в "Аталанте" не рассчитывают на Виктора.

Летом 2022 года "Специя" продлила аренду 27-летнего украинца с обязательным выкупом в случае невылета из Серии А, однако команда уступила "Вероне" (1:3) в матче за сохранение места в лиге.

За 2 года в "Специи" Коваленко провел 47 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 47 матчах.

Контракт украинца с "Аталантой" рассчитан до лета 2025 года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Специя
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Источник:
Calcio Atalanta

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Комментарии (4)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
12.06.2023 в 19:03
Трохи більше за 0,02 гола за гру та трохи більше 0,1 асиста? Ну, можна його Зорі запропонувати за ван Леувена, але не думаю, що ті погодяться.
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
12.06.2023 в 19:21
Так он к Шахтеру уже никакого отношения не имеет
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+1
0
Siren05 (Мариуполь)
12.06.2023 в 18:32
" Представьте себе Никак не ожидал он такого вот конца..."
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0
0
kukarekin (Одесса)
12.06.2023 в 18:25
К поросенку его в Ингулец
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0
0

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