Calcio Atalanta: Коваленко не останется в Специи, но и Аталанте он также не нужен

Украинский хавбек Виктор Коваленко после вылета " Специи " в Серию Б, вернется в "Аталанту", которой принадлежит контракт игрока.

Как сообщает Calcio Atalanta, "Специя" не будет продлевать аренду украинца, но при этом отмечается, что и в "Аталанте" не рассчитывают на Виктора.

Летом 2022 года "Специя" продлила аренду 27-летнего украинца с обязательным выкупом в случае невылета из Серии А, однако команда уступила "Вероне" (1:3) в матче за сохранение места в лиге.

За 2 года в "Специи" Коваленко провел 47 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 47 матчах.

Контракт украинца с "Аталантой" рассчитан до лета 2025 года.