Calcio Atalanta: Коваленко не останется в Специи, но и Аталанте он также не нужен
Будущее украинца в Италии пока что не определено
Spezia Calcio
Украинский хавбек Виктор Коваленко после вылета "
Как сообщает Calcio Atalanta, "Специя" не будет продлевать аренду украинца, но при этом отмечается, что и в "Аталанте" не рассчитывают на Виктора.
Летом 2022 года "Специя" продлила аренду 27-летнего украинца с обязательным выкупом в случае невылета из Серии А, однако команда уступила "Вероне" (1:3) в матче за сохранение места в лиге.
За 2 года в "Специи" Коваленко провел 47 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 47 матчах.
Контракт украинца с "Аталантой" рассчитан до лета 2025 года.
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