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Милан - Наполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 19 декабря 2021, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Милан
Милан
0 - 1
Обновить
7'
Наполи
Неаполь
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Милан
30%
Ничья
40%
Наполи
30%
П1: 2.79 Х: 2.64 П2: 3.21
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.25
П1: 2.79 Х: 2.64 П2: 3.21
П1: 2.79 Х: 2.64 П2: 3.21
П1: 2.35 Х: 2.65 П2: 4.00
Интересные факты
  • Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Наполи - 1.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Наполи выиграла 1, 2 ничьи.
  • Милан забивает 1.6 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 1 гола против команды Милан (в среднем).
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Милан и Наполи 0-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Наполи выигрывает в 40%.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).
  • Выездная статистика Наполи в сезоне 5-2-1
  • В их последнюю встречу команда Наполи победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Наполи - 2.6.
  • Наиболее популярный результат в играх между Милан иНаполи, когда Милан играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Милан выигрывает первый тайм в 50% матчей, Наполи выигрывает в 40% матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.
  • Домашняя статистика Милан в сезоне 6-1-1
  • Победителем прошлой встречи была команда Наполи.
  • Theo Hernandez отдал больше всего передач в Милан с 5 передачами. Lorenzo Insigne лучший распасовщик Наполи (5 передач)
  • Милан забивает 1.52 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Наполи не забивает в 1 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 41 встреч, команда Милан выиграла 12 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 50-48 в пользу команды Наполи
  • За последние 21 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 8 раз, 9 сыграла в ничью и 4 победы команды Наполи. Разница голов 25-17 в пользу команды Милан.
  • Игры прошлого года: 0-1 (Милан дома) и 1-3 (Наполи дома).
  • Милан не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Милан забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Наполи забил 26% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Милан
3
Побед
24
Игр
10
Побед
Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
14.03.2021 - 21:45 Милан 0 - 1 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 21:45 Наполи 0 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 21:30 Наполи 1 - 3 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2021
12.07.2020 - 22:45 Наполи 2 - 2 Завершен Милан
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 21:45 Удинезе 1 - 1 Завершен Милан Н
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 16:00 Милан 2 - 0 Завершен Салернитана В
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Милан 1 - 3 Завершен Сассуоло П
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 19:00 Наполи 0 - 1 Завершен Эмполи П
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Наполи 3 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 21:45 Наполи 2 - 3 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Сассуоло 2 - 2 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
28.11.2021 - 21:45 Наполи 4 - 0 Завершен Лацио В
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Милан
30%
Ничья
40%
Наполи
30%
П1: 2.79 Х: 2.64 П2: 3.21
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.25
П1: 2.79 Х: 2.64 П2: 3.21
П1: 2.79 Х: 2.64 П2: 3.21
П1: 2.35 Х: 2.65 П2: 4.00
Составы команд
16
Майгнан, Мике
5
Фоде Туре
13
Алессио Романьоли
23
Фикайо Томори
25
Алессандро Флоренци
8
Сандро Тонали
79
Франк Кесси
33
Раде Крунич
10
Браим Диас
30
Messias, Junior
11
Златан Ибрагимович
25
Давид Оспина
2
Малкит, Кевин
13
Амир Ррахмани
5
Жезус, Хуан
22
Джованни Ди Лоренцо
99
Ангуисса, Андрэ Замбо
4
Диего Демме
22
Ирвинг Лосано
20
Пётр Зелиньский
22
Элмас, Элиф
37
Андреа Петагна
Стартовый состав
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 8
    Сандро Тонали
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 5
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 37
    Андреа Петагна
  • 22
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 22
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 99
    Ангуисса, Андрэ Замбо
    Полузащитник
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 2
    Малкит, Кевин
    Защитник
  • 13
    Амир Ррахмани
    Защитник
  • 5
    Жезус, Хуан
    Защитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
Запасные игроки
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 46
    Маттео Габбия
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 1
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 12
    Марфелья, Давиде
    Вратарь
  • 31
    Фаузи Гулям
  • 59
    Zanoli, Alessandro
    Защитник
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 33
    Адам Оунас
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Лучано Спаллетти
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
Блокировано ударов
1
2
Штрафные
1
Угловые
2
1
Фолы
2
Удары в створ
1
Live Zone
Трансляция
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! С углового на правом фланге Зьелински набросил на ближний угол вратарской, а Эльмас отклеился от штанги, и пробил из-под Тонали головой!
2'
Оспина на выходе за пределы штрафной перехватил заброс на Ибрагимовича.
1'
Наполи старается прессинговать на чужой половине на первых минутах.
Инфо
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мерет, Марфелья, Гулам, Дзаноли, Лоботка, Мертенс, Унас, Политано.
Наполи: Оспина — Малкьюи, Ррахмани, Жезус, Ди Лоренцо — Демме, Ангисса — Лосано, Зьелински, Эльмас — Петанья.
Запасные: Тэттэрушану, Миранте, Калулу, Габбиа, Салемакерс, Кастильехо, Бакайоко, Беннасер, Мальдини, Жиру.
Милан: Меньян — Флоренци, Томори, Романьоли, Балло-Туре — Кессье, Тонали — Мессиас, Диас, Крунич — Ибрагимович.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Давиде Масса (Империя, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Сан Сиро" (Милан, Италия) сыграют Милан и неаполитанский Наполи.
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Анонс матча Милан - Наполи 19.12.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Милан (Милан) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 19.12.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Милан (Милан) и командой Наполи (Неаполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Наполи, тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Милан и Наполи в предыдущем футбольном матче 14.03.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Лучано Спаллетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - Наполи можно посмотреть 19.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Удинезе - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Эмполи - 12.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Эмполи.

Следите за результатами матча Милан - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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