Милан - Наполи онлайн трансляция матча

Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Наполи - 1.4.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 2, команда Наполи выиграла 1, 2 ничьи.

Милан забивает 1.6 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 1 гола против команды Милан (в среднем).

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Милан и Наполи 0-0. 8 игры закончились с этим результатом.

Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Милан выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Наполи выигрывает в 40%.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).

Выездная статистика Наполи в сезоне 5-2-1

В их последнюю встречу команда Наполи победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Наполи - 2.6.

Наиболее популярный результат в играх между Милан иНаполи, когда Милан играет дома, 0- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Милан выигрывает первый тайм в 50% матчей, Наполи выигрывает в 40% матчей.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Наполи.

Домашняя статистика Милан в сезоне 6-1-1

Победителем прошлой встречи была команда Наполи.

Theo Hernandez отдал больше всего передач в Милан с 5 передачами. Lorenzo Insigne лучший распасовщик Наполи (5 передач)

Милан забивает 1.52 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).

Милан забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Наполи не забивает в 1 из их 8 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 41 встреч, команда Милан выиграла 12 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 50-48 в пользу команды Наполи

За последние 21 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 8 раз, 9 сыграла в ничью и 4 победы команды Наполи. Разница голов 25-17 в пользу команды Милан.

Игры прошлого года: 0-1 (Милан дома) и 1-3 (Наполи дома).

Милан не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Милан забил 28% голов между минутами 76-90?