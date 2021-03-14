Милан - Наполи онлайн трансляция матча

Поединок между командой Милан (Милан) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 19.12.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Милан (Милан) и командой Наполи (Неаполь):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Наполи, тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Милан и Наполи в предыдущем футбольном матче 14.03.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Лучано Спаллетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Удинезе - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти
Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Эмполи - 12.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Эмполи.
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