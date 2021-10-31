Милан - Рома онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Милан и Рома 2-1. 11 игры закончились с этим результатом.

Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Милан выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Рома выигрывает в 43%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Рома - 1.

В домашних матчах Милан не проигрывает Рома в последних 3 встречах.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.

Выездная статистика Рома в сезоне 4-0-5

Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 3, команда Рома выиграла 1, 1 ничьи.

Рома не проигрывает в последних 4 играх.

Милан забивает 2 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 1.4 гола против команды Милан (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Милан иРома, когда Милан играет дома, 2- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Милан выигрывает первый тайм в 47% матчей, Рома выигрывает в 43% матчей.

Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.

Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.

Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).

Zlatan Ibrahimovic лучший бомбардир Милан с 7 голами. Tammy Abraham забил 6 раз за Рома

В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Рома - 3.4.

Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.

Рома's performance of the last 5 matches is better than Милан's.

Команда Рома выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Победителем прошлой встречи была команда Милан.

Милан забивает 1.41 гола, играя дома, а Рома забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).

Последняя гостевая победа Рома над Милан была в 2017

Рома не забивает в 2 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 63 встреч, команда Милан выиграла 24 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 82-82 в пользу команды Милан

За последние 31 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 14 раз, 10 сыграла в ничью и 7 победы команды Рома. Разница голов 46-40 в пользу команды Милан.

Игры прошлого года: 3-3 (Милан дома) и 1-2 (Рома дома).

Милан не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Рома забил 26% голов между минутами 31-45?