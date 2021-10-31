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Милан - Рома онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 06 января 2022, 19:30 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Даниеле Киффи
Рейтинг матча:
Милан
Милан
2 - 0
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33'
Рома
Рим
Ход матча
7' Тэмми Абрахам 8' Оливье Жиру 17' Messias, Junior 18' Николо Дзаньоло
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Милан
38%
Ничья
31%
Рома
31%
П1: 3.07 Х: 2.86 П2: 2.68
П1: 3.00 Х: 2.40 П2: 2.60
П1: 3.07 Х: 2.86 П2: 2.68
П1: 3.07 Х: 2.86 П2: 2.68
П1: 3.05 Х: 2.65 П2: 2.90
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Милан и Рома 2-1. 11 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Милан выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Рома выигрывает в 43%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Милан и Рома - 1.
  • В домашних матчах Милан не проигрывает Рома в последних 3 встречах.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • Выездная статистика Рома в сезоне 4-0-5
  • Из последних 5 встреч команда Милан выиграла 3, команда Рома выиграла 1, 1 ничьи.
  • Рома не проигрывает в последних 4 играх.
  • Милан забивает 2 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 1.4 гола против команды Милан (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Милан иРома, когда Милан играет дома, 2- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Когда Милан лидирует 1-0 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Милан выигрывает первый тайм в 47% матчей, Рома выигрывает в 43% матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Милан в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Zlatan Ibrahimovic лучший бомбардир Милан с 7 голами. Tammy Abraham забил 6 раз за Рома
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Милан и Рома - 3.4.
  • Когда Милан проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Рома's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Команда Рома выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • Милан забивает 1.41 гола, играя дома, а Рома забивает 1.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Последняя гостевая победа Рома над Милан была в 2017
  • Рома не забивает в 2 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 63 встреч, команда Милан выиграла 24 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 19 раз. Разница забитых и пропущенных голов 82-82 в пользу команды Милан
  • За последние 31 встреч когда команда Милан играла дома, команда Милан выиграла 14 раз, 10 сыграла в ничью и 7 победы команды Рома. Разница голов 46-40 в пользу команды Милан.
  • Игры прошлого года: 3-3 (Милан дома) и 1-2 (Рома дома).
  • Милан не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Рома забил 26% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Милан забил 25% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Милан
5
Побед
20
Игр
7
Побед
Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
28.02.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
26.10.2020 - 21:45 Милан 3 - 3 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2021
28.06.2020 - 18:15 Милан 0 - 0 Завершен Рома
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Эмполи 2 - 4 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 21:45 Милан 0 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 21:45 Удинезе 1 - 1 Завершен Милан Н
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 16:00 Милан 2 - 0 Завершен Салернитана В
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Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 19:30 Рома 1 - 1 Завершен Сампдория Н
Чемпионат Италии 2021/2022
18.12.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 4 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
13.12.2021 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершен Специя В
Лига конференций 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 ЦСКА 2 - 3 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 19:00 Рома 0 - 3 Завершен Интер П
Показать больше
Новости команд
Главные события
18'
Николо Дзаньоло
ГООЛ! Messias, Junior
17'
ГООЛ! Оливье Жиру
8'
7'
Тэмми Абрахам
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Милан
38%
Ничья
31%
Рома
31%
П1: 3.07 Х: 2.86 П2: 2.68
П1: 3.00 Х: 2.40 П2: 2.60
П1: 3.07 Х: 2.86 П2: 2.68
П1: 3.07 Х: 2.86 П2: 2.68
П1: 3.05 Х: 2.65 П2: 2.90
Составы команд
16
Майгнан, Мике
22
Тео
20
Kalulu, Pierre
46
Маттео Габбия
25
Алессандро Флоренци
8
Сандро Тонали
33
Раде Крунич
56
Саелемакезерс, Алексис
10
Браим Диас
30
Messias, Junior
9
Оливье Жиру
1
Руй Патрисиу
23
Джанлука Манчини
6
Крис Смоллинг
3
Рожер Ибаньес
17
Жордан Верету
2
Рик Карсдорп
7
Лоренцо Пеллегрини
77
Генрих Мхитарян
17
Vina, Matias
22
Николо Дзаньоло
17
Тэмми Абрахам
Стартовый состав
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
    8
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 10
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
    17
  • 8
    Сандро Тонали
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 22
    Тео
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 46
    Маттео Габбия
  • 25
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 22
    Николо Дзаньоло
    Полузащитник
    18
  • 17
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
    7
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 17
    Vina, Matias
    Защитник
  • 17
    Жордан Верету
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 3
    Рожер Ибаньес
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
Запасные игроки
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 14
    Андреа Конти
    Защитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 27
    Maldini, Daniel
    Нападающий
  • 41
    Бакайоко, Тиемуэ
    Полузащитник
  • 91
    Stanga, Luca
    Защитник
  • 92
    Nava, Lapo
  • 64
    Феликс Афена-Гьян
    Нападающий
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
  • 52
    Эдоардо Бове
    Полузащитник
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
  • 14
    Элдор Шомуродов
    Нападающий
  • 13
    Calafiori, Riccardo
    Защитник
  • 11
    Карлес Перес Сайол
  • 10
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 67
    Mastrantonio, Davide
    Вратарь
  • 63
    Boer, Pietro
    Вратарь
  • 92
    Стефан Эль Шаарави
Тренеры
  • Стефано Пиоли
  • Жозе Моуриньо
Статистика матча
6
Штрафные
1
1
Фолы
6
60%
Владение мячом
40%
ЖК
2
4
Удары в створ
1
1
Удары мимо
1
Угловые
2
1
Сейвы
2
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
29'
Не получился удар у Мессиаса. Патрисиу введёт мяч от ворот.
26'
Смоллинг самоотверженно бросается под мяч и блокирует удар Жиру.
24'
Меньян парирует удар Дзаньоло с острого угла. Рома выполнит угловой удар.
23'
Игра под полным контролем хозяев поля. Римляне, судя по всему, шокированы двумя пропущенными мячами в дебюте встречи.
17'
Гоооол!!!
Милан удваивает преимущество! Жиру сперва не воспользовался ошибкой соперника, угодив в штангу, но добивание Мессиаса стало результативным.
15'
Патрисиу без особого труда справляется с дальним ударом Тонали.
14'
Меньян безупречно действует на выходе, перехватывая прострельную передачу с правого фланга.
11'
Эрнандес читает эпизод и прерывает опасную контратаку Ромы, не пуская к мячу Карсдорпа.
8'
Гоооол!!!
Жиру развёл вратаря и мяч по разным углам – 1:0!
7'
Желтая карточка
Жёлтую карточку увидел перед собой Абрахам.
7'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти в ворота Ромы! Абрахам сыграл рукой в своей штрафной.
4'
Патрисиу справляется с мощным выстрелом Эрнандеса слёта.
3'
Флоренци выиграл подбор и нанёс удар по воротам. Мяч после рикошета от Верету покинул пределы поля.
2'
Передача Эрнандеса из глубины не находит адресата в штрафной площади соперника.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Милана: Меньян – Эрнандес (к), Габбия, Калюлю, Флоренци – Тонали, Крунич, Диас – Салемакерс, Жиру, Мессиас.
Инфо
Стартовый состав Ромы: Патрисиу – Ибаньез, Смоллинг, Манчини – Винья, Верету, Пеллегрини (к), Мхитарян, Карсдорп – Абрахам, Дзаньоло.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Серии А Милан – Рома.
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Анонс матча Милан - Рома 06.01.2022, Чемпионат Италии

Матч между командой Милан (Милан) и командой Рома (Рим) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 06.01.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Милан (Милан) и командой Рома (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Рома осталась с поражением. Столкновение Рома и Милан в предыдущем футбольном матче 31.10.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Стефано Пиоли и Жозе Моуриньо разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - Рома можно посмотреть 06.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - Рома, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Эмполи - 22.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий поединок команды Рома был сыгран против Сампдория - 22.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Милан - Рома онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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