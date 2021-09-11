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Бавария - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 05 февраля 2022, 19:30 - Альянц Арена
Главный судья: Свен Яблонски
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
2 - 1
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перерыв
РБ Лейпциг
Лейпциг
Ход матча
12' Томас Мюллер 22' Лукас-Франсуа Эрнандес 27' Андре Силва 44' Роберт Левандовски 45' Конрад Лаймер
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
38%
Ничья
31%
РБ Лейпциг
31%
П1: 1.73 Х: 3.51 П2: 5.46
П1: 1.73 Х: 3.20 П2: 4.50
П1: 1.73 Х: 3.51 П2: 5.46
П1: 1.73 Х: 3.51 П2: 5.46
П1: 1.68 Х: 3.45 П2: 5.40
Интересные факты
  • За последние 5 встреч когда команда Бавария Мюнхен играла дома, команда Бавария Мюнхен выиграла 3 раз, 2 сыграла в ничью и 0 победы команды РБ Лейпциг. Разница голов 9-3 в пользу команды Бавария Мюнхен.
  • Во время последних 13 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 7 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда РБ Лейпциг выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-12 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • Игры прошлого года: 3-3 (Бавария Мюнхен дома) и 0-1 (РБ Лейпциг дома).
  • РБ Лейпциг выиграл последние 3 матчи в Бундеслига.
  • Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 22% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что РБ Лейпциг забил 24% голов между минутами 46-60?
  • РБ Лейпциг имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • В домашних матчах Бавария Мюнхен не проигрывает РБ Лейпциг в последних 5 встречах.
  • Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 10 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • РБ Лейпциг не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Бавария Мюнхен в сезоне 8-0-2
  • Выездная статистика РБ Лейпциг в сезоне 1-4-4
  • Robert Lewandowski лучший бомбардир Бавария Мюнхен с 23 голами. Christopher Nkunku забил 9 раз за РБ Лейпциг
  • Thomas Muller отдал больше всего передач в Бавария Мюнхен с 17 передачами. Christopher Nkunku лучший распасовщик РБ Лейпциг (7 передач)
  • Год назад, РБ Лейпциг была на 2 месте в таблице с 41 очками. Сейчас они на 6 месте с 31 очками.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • РБ Лейпциг не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 61% матчей, РБ Лейпциг выигрывает в 37% матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 61% случаев, РБ Лейпциг выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 3 гол(а).
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Бундеслига" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды РБ Лейпциг (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 2, команда РБ Лейпциг выиграла 0, 3 ничьи.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды РБ Лейпциг.
  • Команда РБ Лейпциг выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Бундеслига" против команды Бавария Мюнхен.
  • Бавария Мюнхен забивает 1.8 гола за матч против команды РБ Лейпциг, а РБ Лейпциг забивает 1 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и РБ Лейпциг - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и РБ Лейпциг - 1.6.
  • Бавария Мюнхен забивает 2.96 гола, играя дома, а РБ Лейпциг забивает 1.72 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Бавария
7
Побед
12
Игр
1
Побед
РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершен Бавария
Чемпионат Германии 2019/2020
05.12.2020 - 19:30 Бавария 3 - 3 Завершен РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2019/2020
09.02.2020 - 19:00 Бавария 0 - 0 Завершен РБ Лейпциг
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
23.01.2022 - 18:30 Герта 1 - 4 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
15.01.2022 - 16:30 Кёльн 0 - 4 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
07.01.2022 - 21:30 Бавария 1 - 2 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2021/2022
17.12.2021 - 21:30 Бавария 4 - 0 Завершен Вольфсбург В
Чемпионат Германии 2021/2022
14.12.2021 - 19:30 Штутгарт 0 - 5 Завершен Бавария В
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Последние матчи - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2021/2022
23.01.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершен Вольфсбург В
Кубок Германии 2021/2022
19.01.2022 - 19:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершен Ганза В
Чемпионат Германии 2021/2022
15.01.2022 - 16:30 Штутгарт 0 - 2 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2021/2022
08.01.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 4 - 1 Завершен Майнц В
Чемпионат Германии 2021/2022
18.12.2021 - 16:30 РБ Лейпциг 0 - 2 Завершен Арминия П
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Главные события
45'
Конрад Лаймер
ГООЛ! Роберт Левандовски
44'
27'
Андре Силва ГООЛ!
Лукас-Франсуа Эрнандес
22'
ГООЛ! Томас Мюллер
12'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
38%
Ничья
31%
РБ Лейпциг
31%
П1: 1.73 Х: 3.51 П2: 5.46
П1: 1.73 Х: 3.20 П2: 4.50
П1: 1.73 Х: 3.51 П2: 5.46
П1: 1.73 Х: 3.51 П2: 5.46
П1: 1.68 Х: 3.45 П2: 5.40
Составы команд
1
Мануэль Нойер
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
4
Никлас Зюле
5
Бенжамен Павар
11
Кингсли Коман
24
Толиссо, Корентен
6
Киммих, Йосуа
7
Гнабри, Серже
10
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
9
Роберт Левандовски
1
Петер Гулачи
22
Мукьеле, Норди
4
Уилли Орбан
32
Gvardiol, Josko
16
Лукас Клостерманн
27
Конрад Лаймер
44
Кевин Кампль
3
Анджелино
25
Ольмо Карвахаль, Даниэль
18
Кристофер Нкунку
33
Андре Силва
Стартовый состав
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 10
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
    12
  • 11
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 24
    Толиссо, Корентен
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 7
    Гнабри, Серже
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
    22
  • 4
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 33
    Андре Силва
    27
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 22
    Мукьеле, Норди
    Защитник
  • 4
    Уилли Орбан
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
Запасные игроки
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 2
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 3
    Ричардс Омар
  • 14
    Wanner, Paul
    Полузащитник
  • 18
    Забитцер Марсель
  • 22
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 23
    Куасси, Ньянзу Тангуй
    Защитник
  • 40
    Tillman, Malik
    Полузащитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 13
    Филипп Тшаунер
    Вратарь
  • 31
    Мартинес Хосеп
  • 8
    Амаду Хайдара
    Полузащитник
  • 9
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 17
    Доминик Собослаи
    Полузащитник
  • 35
    Bonnah, Solomon
    Полузащитник
  • 38
    Novoa, Hugo
    Полузащитник
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
Тренеры
  • Юлиан Нагельсманн
  • Доменико Тедеско
Статистика матча
3
Штрафные
10
8
Фолы
2
6
Удары мимо
1
1
Блокировано ударов
2
Угловые
4
Удары в створ
3
2
Офсайды
1
54%
Владение мячом
46%
2
Сейвы
2
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
45+4'
Свисток
Перерыв.
45+3'
Мюнхенцы выполнили серию стандартов. Без опасных моментов.
45+1'
Желтая карточка
Лаймер ударил по ногам набиравшего скорость Эрнандеса.
45'
Добавлено 3 минуты.
44'
Гоооол!!!
Бавария всё-таки выходит вперёд в первом тайме! Левандовский демонстрирует класс, идеально пробивая головой после подачи Комана. У Гулачи не было шансов потащить удар в противоход.
41'
Левандовский выигрывает верховую борьбу у защитника, плотно опекавшего его, но наносит неточный удар.
38'
Гол отменён! За мгновение до гола Левандовский нарушил правила против Гвардиола.
36'
Гоооол!!!
Мюллер возвращает Баварии преимущество! Томас буквально вколотил мяч в сетку ударом головой! Ассист на счету Гнабри.
34'
Опасный момент
Какой момент у Комана! Француз здорово оценил ситуацию и перебрасывал Гулачи, но мяч угодил в штангу! Это мог быть красивейший мяч!
32'
Гулачи прекрасно реагирует на удар Мюллера, несмотря на рикошет.
Инфо
Сегодняшний гол стал для Андре Силвы девятым в текущем розыгрыше Бундеслиги.
27'
Гоооол!!!
Лейпциг отвечает! Эталонную контратаку гостей точным завершил Силва. Португалец замкнул дальнюю штангу, переправив мяч в ворота после передачи Лаймера.
26'
Гнабри завозился с мячом в штрафной соперника. Разочарован своими действиями Серж, ведь атака имела перспективу стать голевой.
25'
Неустанно работают в прессинге футболисты Баварии. Лейпцигу тяжело выходить со своей половины поля под таким давлением.
22'
Желтая карточка
Эрнандес в хоккейном стиле блокировал проход Силвы.
20'
Офсайд
Пас Киммиха застал Мюллера в офсайде.
18'
Опасный момент
Великолепно играет Нойер! Нкунку вывел Ольмо на свидание с голкипером, но испанец не смог переиграть своего визави.
16'
Удар в касание наносил Ольмо, Нойер справился.
15'
Опасный момент
Левандовскому не хватило доли секунды, чтобы замкнуть прострел Гнабри!
13'
Гоооол!!!
Бавария оформляет быстрый гол! Гулачи парировал удар Левандовского, но Мюллер с добивания отправил мяч в сетку. А началось всё с успешного прессинга в исполнении мюнхенцев.
10'
Опасный момент
Ольмо прицельно пробивал в верхний угол ворот Нойера. Было очень близко к голу!
8'
Приложился к мячу слёта Толиссо. Снаряд ушёл на трибуны после удара француза.
5'
Орбан помешал Гнабри пробить по воротам так, как он это задумал. Простой мяч для Гулачи.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Баварии: Нойер (к) – Эрнандес, Зюле, Павар – Коман, Толиссо, Киммих, Гнабри – Сане, Мюллер, Левандовский.
Инфо
Стартовый состав Лейпцига: Гулачи (к) – Гвардиол, Орбан, Мукиеле – Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Клостерманн – Нкунку, Ольмо, Силва.
По итогам 20 туров мюнхенская команда занимает первое место, заработав 49 очков. В активе у Лейпцига 31 очко и шестая позиция.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура Бундеслиги между Баварией и Лейпцигом.
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Анонс матча "Бавария" - "РБ Лейпциг" 05.02.2022, Чемпионат Германии

Поединок между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 05.02.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Бавария" (Мюнхен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "РБ Лейпциг" и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 11.09.2021 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юлиан Нагельсманн и Доменико Тедеско разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - "РБ Лейпциг" можно посмотреть 05.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - "РБ Лейпциг", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Герта - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Доменико Тедеско

Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Вольфсбург - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Следите за результатами матча "Бавария" - "РБ Лейпциг" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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