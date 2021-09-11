Бавария - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

Анонс матча "Бавария" - "РБ Лейпциг" 05.02.2022, Чемпионат Германии

Поединок между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 05.02.2022

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Бавария" (Мюнхен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "РБ Лейпциг" и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 11.09.2021 закончилось со счетом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юлиан Нагельсманн и Доменико Тедеско разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)

Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Герта - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)

Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009

Страна: Германия

Тренер: Доменико Тедеско



Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Вольфсбург - 23.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

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