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Порту - Спортинг онлайн трансляция матча

Чемпионат Португалии - 11 февраля 2022, 22:15 - Эштадиу до Драгау
Главный судья: Жуан Пиньейру
Рейтинг матча:
Порту
Порту
До начала
00 : 00 : 00
Спортинг
Лиссабон
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Порту
33%
Ничья
33%
Спортинг
33%
П1: 2.43 Х: 2.40 П2: 4.12
П1: 2.43 Х: 2.40 П2: 4.12
П1: 2.43 Х: 2.40 П2: 4.12
П1: 2.60 Х: 2.44 П2: 3.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Порту иСпортинг Лиссабон, когда Порту играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Порту и Спортинг Лиссабон 0-0. 10 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 23 встреч когда команда Порту играла дома, команда Порту выиграла 16 раз, 4 сыграла в ничью и 3 победы команды Спортинг Лиссабон. Разница голов 41-17 в пользу команды Порту.
  • Во время последних 54 встреч, команда Порту выиграла 20 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Спортинг Лиссабон выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 60-51 в пользу команды Порту
  • Последняя гостевая победа Спортинг Лиссабон над Порту была в 2016
  • Игры прошлого года: 0-0 (Порту дома) и 2-2 (Спортинг Лиссабон дома).
  • Порту выиграл последние 16 матчи в Примейра.
  • В Примейра, Порту одержала 10 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Порту забил 25% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Спортинг Лиссабон забил 27% голов между минутами 46-60?
  • Порту имеет выигрышную серию из 11 матчей.
  • Порту выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Спортинг Лиссабон имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Спортинг Лиссабон имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • В домашних матчах Порту не проигрывает Спортинг Лиссабон в последних 6 встречах.
  • Порту не забивает в 0 из их 10 домашних матчах в Примейра в этом сезоне
  • Спортинг Лиссабон не забивает в 0 из их 10 выездных матчах в Примейра в этом сезоне
  • Домашняя статистика Порту в сезоне 10-0-0
  • Выездная статистика Спортинг Лиссабон в сезоне 8-1-1
  • Mehdi Taremi лучший бомбардир Порту с 11 голами. Paulinho забил 8 раз за Спортинг Лиссабон
  • Otavio отдал больше всего передач в Порту с 10 передачами. Pedro Goncalves лучший распасовщик Спортинг Лиссабон (6 передач)
  • Otavio получил больше всего желтых карточек (6) в Порту. Paulinho получил 7 в Спортинг Лиссабон.
  • Порту пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Порту забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Спортинг Лиссабон забивал хотя бы раз в последних 26 матчах.
  • Порту выигрывает первый тайм в 45% матчей, Спортинг Лиссабон выигрывает в 55% матчей.
  • Порту выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Спортинг Лиссабон выигрывает в 55%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Когда Спортинг Лиссабон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.
  • Когда Спортинг Лиссабон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Порту в "Примейра" лучше, чем у команды Спортинг Лиссабон.
  • Порту's performance of the last 5 matches is better than Спортинг Лиссабон's.
  • Из последних 5 встреч команда Порту выиграла 1, команда Спортинг Лиссабон выиграла 1, 3 ничьи.
  • Команда Порту проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Примейра" против команды Спортинг Лиссабон.
  • Команда Спортинг Лиссабон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Примейра" против команды Порту.
  • Порту забивает 1.2 гола за матч против команды Спортинг Лиссабон, а Спортинг Лиссабон забивает 1 гола против команды Порту (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Порту и Спортинг Лиссабон - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Порту и Спортинг Лиссабон - 0.8.
  • Порту забивает 2.33 гола, играя дома, а Спортинг Лиссабон забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Порту
2
Побед
8
Игр
2
Побед
Спортинг
Чемпионат Португалии 2021/2022
11.09.2021 - 22:30 Спортинг 1 - 1 Завершен Порту
Чемпионат Португалии 2020/2021
27.02.2021 - 22:30 Порту 0 - 0 Завершен Спортинг
Чемпионат Португалии 2019/2020
15.07.2020 - 23:15 Порту 2 - 0 Завершен Спортинг
Чемпионат Португалии 2018
12.01.2019 - 17:30 Спортинг 0 - 0 Завершен Порту
Последние матчи - Порту
Чемпионат Португалии 2021/2022
06.02.2022 - 20:00 Арока 0 - 2 Завершен Порту В
Чемпионат Португалии 2021/2022
30.01.2022 - 22:30 Порту 2 - 1 Завершен Маритиму В
Чемпионат Португалии 2021/2022
23.01.2022 - 22:30 Порту 3 - 1 Завершен Фамаликан В
Чемпионат Португалии 2021/2022
16.01.2022 - 22:30 Белененсеш 1 - 4 Завершен Порту В
Кубок Португалии 2021/2022
12.01.2022 - 22:45 Визела 1 - 3 Завершен Порту В
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Последние матчи - Спортинг
Чемпионат Португалии 2021/2022
06.02.2022 - 22:30 Спортинг 2 - 0 Завершен Фамаликан В
Чемпионат Португалии 2021/2022
02.02.2022 - 22:45 Белененсеш 1 - 4 Завершен Спортинг В
Чемпионат Португалии 2021/2022
30.01.2022 - 18:00 Белененсеш 0 - 0 Завершен Спортинг Н
Кубок португальской лиги 2021/2022
29.01.2022 - 21:45 Бенфика 1 - 2 Завершен Спортинг В
Кубок португальской лиги 2021/2022
26.01.2022 - 21:45 Спортинг 2 - 1 Завершен Санта-Клара В
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Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Порту
33%
Ничья
33%
Спортинг
33%
П1: 2.43 Х: 2.40 П2: 4.12
П1: 2.43 Х: 2.40 П2: 4.12
П1: 2.43 Х: 2.40 П2: 4.12
П1: 2.60 Х: 2.44 П2: 3.50
Трансляция
Спортінг: Адан - Інасіу, Коатес, Феддаль - Есгаю, Матеус, Угарте, Рейс - Сарабія, Паулінью, Сантос.
Порту: Кошта - Маріо, Мбемба, Пепе, Заіду - Отавіу, Урібе, Вітінья, Віейра - Еванілсон, Таремі.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Перед стартом поєдинку Порту очолює турнірну таблицю, в той час як Спортінг відстає на п'ять очок від "драконів" і йде другим.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову трансляцію матчу 22-го туру чемпіонату Португалії, в якому зустрінуться лідери ліги Порту та Спортінг.
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Анонс матча Порту - Спортинг 11.02.2022, Чемпионат Португалии

Матч между командой Порту (Порту) и командой Спортинг (Лиссабон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Португалии 2021/2022, матч состоится на стадионе Эштадиу до Драгау.

Дата проведения матча: 11.02.2022
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Порту (Порту) и командой Спортинг (Лиссабон):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Спортинг и Порту в предыдущем футбольном матче 11.09.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Порту - Спортинг можно посмотреть 11.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Португалии. Текстовую трансляцию матча Порту - Спортинг, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий поединок команды Порту был сыгран против Арока - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.

Команда гостей

Название: Спортинг (Лиссабон)
Год основания Спортинг (Лиссабон): 1906
Страна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Прошедший матч команды Спортинг был сыгран против Фамаликан - 06.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг.

Следите за результатами матча Порту - Спортинг онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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