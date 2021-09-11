Порту - Спортинг онлайн трансляция матча

Матч между командой Порту (Порту) и командой Спортинг (Лиссабон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Португалии 2021/2022, матч состоится на стадионе Эштадиу до Драгау.
Дата проведения матча: 11.02.2022
Время начала матча: 22:15
История противостояний между Порту (Порту) и командой Спортинг (Лиссабон):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Спортинг и Порту в предыдущем футбольном матче 11.09.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Порту (Порту)
Год основания Порту (Порту): 1893
Страна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Предыдущий поединок команды Порту был сыгран против Арока - 06.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Порту.
Название: Спортинг (Лиссабон)
Год основания Спортинг (Лиссабон): 1906
Страна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш
Прошедший матч команды Спортинг был сыгран против Фамаликан - 06.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг.
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