Порту - Спортинг онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Порту иСпортинг Лиссабон, когда Порту играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Порту и Спортинг Лиссабон 0-0. 10 игры закончились с этим результатом.

За последние 23 встреч когда команда Порту играла дома, команда Порту выиграла 16 раз, 4 сыграла в ничью и 3 победы команды Спортинг Лиссабон. Разница голов 41-17 в пользу команды Порту.

Во время последних 54 встреч, команда Порту выиграла 20 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Спортинг Лиссабон выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 60-51 в пользу команды Порту

Последняя гостевая победа Спортинг Лиссабон над Порту была в 2016

Игры прошлого года: 0-0 (Порту дома) и 2-2 (Спортинг Лиссабон дома).

Порту выиграл последние 16 матчи в Примейра.

В Примейра, Порту одержала 10 домашних побед подряд.

Вы знали, что Порту забил 25% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Спортинг Лиссабон забил 27% голов между минутами 46-60?

Порту имеет выигрышную серию из 11 матчей.

Порту выиграл 6 домашних матчей подряд.

Спортинг Лиссабон имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Спортинг Лиссабон имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

В домашних матчах Порту не проигрывает Спортинг Лиссабон в последних 6 встречах.

Порту не забивает в 0 из их 10 домашних матчах в Примейра в этом сезоне

Спортинг Лиссабон не забивает в 0 из их 10 выездных матчах в Примейра в этом сезоне

Домашняя статистика Порту в сезоне 10-0-0

Выездная статистика Спортинг Лиссабон в сезоне 8-1-1

Mehdi Taremi лучший бомбардир Порту с 11 голами. Paulinho забил 8 раз за Спортинг Лиссабон

Otavio отдал больше всего передач в Порту с 10 передачами. Pedro Goncalves лучший распасовщик Спортинг Лиссабон (6 передач)

Otavio получил больше всего желтых карточек (6) в Порту. Paulinho получил 7 в Спортинг Лиссабон.

Порту пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Порту забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Спортинг Лиссабон забивал хотя бы раз в последних 26 матчах.

Порту выигрывает первый тайм в 45% матчей, Спортинг Лиссабон выигрывает в 55% матчей.

Порту выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Спортинг Лиссабон выигрывает в 55%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Порту лидирует 1-0 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.

Когда Спортинг Лиссабон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.

Когда Порту проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Порту% своих матчей.

Когда Спортинг Лиссабон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Спортинг Лиссабон% своих матчей.

Недавнее выступление команды Порту в "Примейра" лучше, чем у команды Спортинг Лиссабон.

Порту's performance of the last 5 matches is better than Спортинг Лиссабон's.

Из последних 5 встреч команда Порту выиграла 1, команда Спортинг Лиссабон выиграла 1, 3 ничьи.

Команда Порту проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Примейра" против команды Спортинг Лиссабон.

Команда Спортинг Лиссабон выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Примейра" против команды Порту.

Порту забивает 1.2 гола за матч против команды Спортинг Лиссабон, а Спортинг Лиссабон забивает 1 гола против команды Порту (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Порту и Спортинг Лиссабон - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Порту и Спортинг Лиссабон - 0.8.

Порту забивает 2.33 гола, играя дома, а Спортинг Лиссабон забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).