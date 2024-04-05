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Рубен Аморим прокомментировал свое будущее в Спортинге
Я не могу гарантировать, что останусь в клубе (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Спортинга" Рубен Аморим прокомментировал свое будущее в клубе.
"Я не могу гарантировать, что останусь в "Спортинге" в следующем сезоне. Я не могу сказать этого так, как это сделал Хаби Алонсо.
У нас с руководством есть время обсудить мое будущее, мы сделаем это в нужный момент. Сейчас сосредоточимся на победах, а потом посмотрим, что будет".
Рубен присоединился к "Спортингу" в 2020 году, специалист подписал контракт, который действует до июня 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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