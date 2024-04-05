Рубен Аморим прокомментировал свое будущее в Спортинге

Наставник "Спортинга" Рубен Аморим прокомментировал свое будущее в клубе.

"Я не могу гарантировать, что останусь в "Спортинге" в следующем сезоне. Я не могу сказать этого так, как это сделал Хаби Алонсо.

У нас с руководством есть время обсудить мое будущее, мы сделаем это в нужный момент. Сейчас сосредоточимся на победах, а потом посмотрим, что будет".