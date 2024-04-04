Ливерпуль начал переговоры с главным тренером Спортинга - Источник

"Ливерпуль" начал переговоры с представителями главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.

По информации издания Foot Mercato, специалист заинтересован в этом проекте, но хочет сосредоточиться на завершении сезона со "Спортингом". Но он остается кандидатом номер один для "Ливерпуля".

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"Красные" сейчас ищут преемника Юргена Клоппа, потому что немецкий специалист покинет команду после завершения сезона.