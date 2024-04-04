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Ливерпуль начал переговоры с главным тренером Спортинга - Источник
Продолжаются переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" начал переговоры с представителями главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.
По информации издания Foot Mercato, специалист заинтересован в этом проекте, но хочет сосредоточиться на завершении сезона со "Спортингом". Но он остается кандидатом номер один для "Ливерпуля".
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"Красные" сейчас ищут преемника Юргена Клоппа, потому что немецкий специалист покинет команду после завершения сезона.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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