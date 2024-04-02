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Барселона может опередить Ливерпуль в борьбе за тренера Спортинга

Испания

Наставник Спортинга может покинуть свой клуб

Барселона может опередить Ливерпуль в борьбе за тренера Спортинга

Getty Images/Global Images Ukraine

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Барселона заинтересована в назначении наставника "Спортинга" Рубена Аморима, которым также интересуется "Ливерпуль", своим новым тренером.

Каталонский клуб считался фаворитом в борьбе за португальского специалиста, вплоть до прошлой недели, когда стало известно, что Хаби Алонсо останется в "Байере" еще на один сезон.

Итак, клубы, которые предпочитали Алонсо, теперь наблюдают за Рубеном.

Аморим возглавил "Спортинг" в 2020 году, он подписал контракт, который действует до июня 2026-го.

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Спортинг (Лиссабон) Хаби Алонсо Барселона Байер (Леверкузен) Ливерпуль Рубен Аморим
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Источник:
independent
Опубликовал: Екатерина Власова
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