Netflix анонсировал выход документального сериала о Моуринью

Netflix подтвердил, что в следующем году выпустит документальный сериал о карьере Жозе Моуринью.

Сериал будет исследовать жизнь 61-летнего Моуринью в футболе, начиная с его триумфа с "Порту" в Лиге чемпионов 20 лет назад.

Четырехсерийная кинолента о Жозе будет включать интервью с ним самим, а также с игроками, которые работали под его руководством.

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