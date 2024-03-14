Netflix анонсировал выход документального сериала о Моуринью
Первую серию можно будет посмотреть в следующем году
Фото: The Sun
Netflix подтвердил, что в следующем году выпустит документальный сериал о карьере Жозе Моуринью.
Сериал будет исследовать жизнь 61-летнего Моуринью в футболе, начиная с его триумфа с "Порту" в Лиге чемпионов 20 лет назад.
Четырехсерийная кинолента о Жозе будет включать интервью с ним самим, а также с игроками, которые работали под его руководством.
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Источник:the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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