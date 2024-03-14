  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Netflix анонсировал выход документального сериала о Моуринью

Общие новости

Первую серию можно будет посмотреть в следующем году

Netflix анонсировал выход документального сериала о Моуринью

Фото: The Sun

Новина українською

Netflix подтвердил, что в следующем году выпустит документальный сериал о карьере Жозе Моуринью.

Сериал будет исследовать жизнь 61-летнего Моуринью в футболе, начиная с его триумфа с "Порту" в Лиге чемпионов 20 лет назад.

Четырехсерийная кинолента о Жозе будет включать интервью с ним самим, а также с игроками, которые работали под его руководством.

Читайте такжеМоуриньо: Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный и я вынужден согласиться. Выиграть с Порту ЛЧ – это подвиг

По теме
yellow-arrow
Де Брюйне не поедет в сборную Бельгии на мартовские матчи из-за повреждения паха
yellow-arrow
Браим Диас близок к дебюту за Марокко - хавбек Реала вызван на предстоящие матчи сборной
yellow-arrow
В Дубае арестован нападающий Спартака Промес - нидерландскому легионеру грозит 7,5 лет тюрьмы
Порту Жозе Моуринью
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости