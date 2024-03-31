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4 красные карточки, 13 желтых и неожиданный результат. Эшторил - Порту 1:0. Видеообзор матча
Эмоции бушевали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 27-го тура чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Порту" оказался сенсационным и эмоциональным. "Эшторил", который до этой игры занимал 15-е место, минимально переиграл одного из лидеров лиги "Порту".
Гол произошел на 69-й минуте, когда хозяева играли в большинстве, благодаря удалению Кошты. Концовка игры была очень напряженной, у всех бушевали эмоции. На 89-й минуте арбитр показал красную карточку еще одному игроку "Порту". На этот раз это был Консейсао. В компенсированное время поле были вынуждены покинуть Виталь и Пепе.
Благодаря победе "Эшторил" поднялся на 11-е место. "Порту" остается на 3-й строчке, отставая от первого места на 10 очков.
Лига Португалии. 27-й тур
30.03.2024. Эштадиу Антониу Коимбра да Мота (Эшторил)
"Эшторил" - "Порту" 1:0
Гол: Кассиано 69
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