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Барселона - Наполи онлайн трансляция матча

Лига Европы - 17 февраля 2022, 19:45 - Камп Ноу
Главный судья: Истван Ковач
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
До начала
00 : 00 : 00
Наполи
Неаполь
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
41%
Ничья
29%
Наполи
29%
П1: 2.28 Х: 2.60 П2: 3.94
П1: 2.30 Х: 2.50 П2: 3.50
П1: 2.28 Х: 2.60 П2: 3.94
П1: 2.28 Х: 2.60 П2: 3.94
П1: 2.30 Х: 2.65 П2: 3.85
Интересные факты
  • Барселона недавно выиграл 4 из 6 матчей против Наполи.
  • Во время последних 6 встреч, команда Барселона выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-4 в пользу команды Барселона
  • Наполи имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наполи не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 38% матчей, Наполи выигрывает в 44% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Наполи выигрывает в 44%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Наполи's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 3, команда Наполи выиграла 1, 1 ничьи.
  • Барселона забивает 2 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Наполи - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Наполи - 1.4.
  • Барселона забивает 2 гола, играя дома, а Наполи забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наполи не проигрывает в последних 4 играх.
Личные встречи
Барселона
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Наполи
Лига Чемпионов 2021
08.08.2020 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершен Наполи
Лига Чемпионов 2019/2020
25.02.2020 - 22:00 Наполи 1 - 1 Завершен Барселона
Клубные товарищеские матчи 2019
08.08.2019 - 02:15 Барселона 2 - 1 Завершен Наполи
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
13.02.2022 - 22:00 Эспаньол 2 - 2 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
06.02.2022 - 17:15 Барселона 4 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
23.01.2022 - 22:00 Алавес 0 - 1 Завершен Барселона В
Кубок Испании 2021/2022
20.01.2022 - 22:30 Атлетик 3 - 2 Завершен Барселона П
Суперкубок Испании 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Реал П
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Наполи 1 - 1 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2021/2022
06.02.2022 - 16:00 Венеция 0 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Наполи 4 - 1 Завершен Салернитана В
Чемпионат Италии 2021/2022
17.01.2022 - 19:30 Болонья 0 - 2 Завершен Наполи В
Кубок Италии 2021/2022
13.01.2022 - 19:00 Наполи 2 - 5 Завершен Фиорентина П
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
41%
Ничья
29%
Наполи
29%
П1: 2.28 Х: 2.60 П2: 3.94
П1: 2.30 Х: 2.50 П2: 3.50
П1: 2.28 Х: 2.60 П2: 3.94
П1: 2.28 Х: 2.60 П2: 3.94
П1: 2.30 Х: 2.65 П2: 3.85
Трансляция
Инфо
Наполи в Серии А занимает третье место, набрав за 25 игр 53 балла.
Инфо
Барселона в Ла Лиге идет на четвертой строчке с 39 очками за 23 матча.
Запасные: Идасяк, Оспина, Малькюи, Демме, Руи, Мертенс, Гулам, Унас, Петанья, Дзаноли.
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Жезус — Руис, Ангисса — Эльмас, Зьелински, Инсинье — Осимхен.
Запасные: Нето, Тенас, Дест, Бускетс, Пуч, Дембеле, Брайтвейт, Л. де Йонг, Гави.
Барселона: тер Штеген — Мингеса, Пике, Гарсия, Альба — Гонсалес, Ф. де Йонг, Педри — Траоре, Обамеянг, Ферран.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Иштван Ковач (Карей, Румыния) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию первого поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. На поле стадиона "Камп Ноу" (Барселона, Испания) сыграют каталонская Барселона и неаполитанский Наполи.
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Анонс матча "Барселона" - Наполи 17.02.2022, Лига Европы

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 17.02.2022
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой Наполи (Неаполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Наполи в предыдущем футбольном матче 08.08.2020 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Наполи можно посмотреть 17.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Эспаньол - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий поединок команды Наполи был сыгран против "Интер" - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Барселона" - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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