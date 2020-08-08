Барселона - Наполи онлайн трансляция матча

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Камп Ноу.
Дата проведения матча: 17.02.2022
Время начала матча: 19:45
История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой Наполи (Неаполь):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Наполи осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Наполи в предыдущем футбольном матче 08.08.2020 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави
Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Эспаньол - 13.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти
Предыдущий поединок команды Наполи был сыгран против "Интер" - 12.02.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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