Барселона - Наполи онлайн трансляция матча

Барселона недавно выиграл 4 из 6 матчей против Наполи.

Во время последних 6 встреч, команда Барселона выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-4 в пользу команды Барселона

Наполи имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Наполи не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Наполи забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Барселона выигрывает первый тайм в 38% матчей, Наполи выигрывает в 44% матчей.

Барселона выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Наполи выигрывает в 44%.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).

Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Наполи's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Наполи (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 3, команда Наполи выиграла 1, 1 ничьи.

Барселона забивает 2 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 0.8 гола против команды Барселона (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Наполи - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Наполи - 1.4.

Барселона забивает 2 гола, играя дома, а Наполи забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).