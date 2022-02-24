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Брага - Шериф онлайн трансляция матча

Лига Европы - 24 февраля 2022, 22:00 - Стадион Мунисипал де Брага
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Брага
Брага
До начала
00 : 00 : 00
Шериф
Тирасполь
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Брага
27%
Ничья
36%
Шериф
36%
П1: 1.83 Х: 2.91 П2: 6.36
П1: 1.73 Х: 2.63 П2: 6.50
П1: 1.83 Х: 2.91 П2: 6.36
П1: 1.83 Х: 2.91 П2: 6.36
П1: 1.80 Х: 2.90 П2: 6.80
Интересные факты
  • Шериф Тирасполь не проигрывает в последних 5 играх.
  • Шериф Тирасполь не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Результат первой игры Шериф Тирасполь - Брага 2-0.
  • Брага выигрывает первый тайм в 34% матчей, Шериф Тирасполь выигрывает в 56% матчей.
  • Брага выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Шериф Тирасполь выигрывает в 56%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шериф Тирасполь.
  • В их последнюю встречу команда Шериф Тирасполь победила в 2 гол(а).
  • Когда Брага лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брага% своих матчей.
  • Когда Шериф Тирасполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Когда Брага проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брага% своих матчей.
  • Когда Шериф Тирасполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Брага's.
  • Брага забивает 1.85 гола, играя дома, а Шериф Тирасполь забивает 2.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Брага
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Шериф
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 19:45 Шериф 2 - 0 Завершен Брага
Последние матчи - Брага
Чемпионат Португалии 2021/2022
20.02.2022 - 22:45 Тондела 0 - 1 Завершен Брага В
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 19:45 Шериф 2 - 0 Завершен Брага П
Чемпионат Португалии 2021/2022
12.02.2022 - 17:30 Брага 2 - 1 Завершен Пасуш де Феррейра В
Чемпионат Португалии 2021/2022
05.02.2022 - 22:30 Витория 2 - 1 Завершен Брага П
Чемпионат Португалии 2021/2022
30.01.2022 - 20:00 Брага 2 - 0 Завершен Морейренсе В
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Последние матчи - Шериф
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 19:45 Шериф 2 - 0 Завершен Брага В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Шериф Н
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Шериф 0 - 3 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Шериф 1 - 3 Завершен Интер П
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Интер 3 - 1 Завершен Шериф П
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Брага
27%
Ничья
36%
Шериф
36%
П1: 1.83 Х: 2.91 П2: 6.36
П1: 1.73 Х: 2.63 П2: 6.50
П1: 1.83 Х: 2.91 П2: 6.36
П1: 1.83 Х: 2.91 П2: 6.36
П1: 1.80 Х: 2.90 П2: 6.80
Составы команд
1
Матеус
70
Fabiano
16
Карму, Давид
3
Тормена, Витор
2
Couto, Yan
21
Рикарду Орта
10
Андре Хорта
16
Элмусрати, Али
45
Юри Медейруш
99
Carvalho Oliveira, Vitor Manuel
57
Gomes, Rodrigo
30
Гиоргос Атанасиадис
3
Petro, John Charles
6
Radeljic, Stjepan
55
Густаво Дуланто
21
Адама Траоре
77
Romo Rojas Bruno Sebastian
21
Аддо, Эдмунд
31
Себастьян Тилль
16
Жульен, Кестон
99
Yansane, Momo
17
Yakhshiboev, Jasurbek
Стартовый состав
  • 45
    Юри Медейруш
    Нападающий
  • 99
    Carvalho Oliveira, Vitor Manuel
    Нападающий
  • 57
    Gomes, Rodrigo
    Нападающий
  • 21
    Рикарду Орта
    Нападающий
  • 10
    Андре Хорта
  • 16
    Элмусрати, Али
    Полузащитник
  • 70
    Fabiano
    Защитник
  • 16
    Карму, Давид
    Защитник
  • 3
    Тормена, Витор
    Защитник
  • 2
    Couto, Yan
    Защитник
  • 1
    Матеус
    Нападающий
  • 99
    Yansane, Momo
    Нападающий
  • 17
    Yakhshiboev, Jasurbek
    Нападающий
  • 21
    Адама Траоре
    Нападающий
  • 77
    Romo Rojas Bruno Sebastian
  • 21
    Аддо, Эдмунд
    Нападающий
  • 31
    Себастьян Тилль
    Полузащитник
  • 16
    Жульен, Кестон
    Защитник
  • 3
    Petro, John Charles
    Защитник
  • 6
    Radeljic, Stjepan
    Защитник
  • 55
    Густаво Дуланто
  • 30
    Гиоргос Атанасиадис
Запасные игроки
Тренеры
  • Карлос Карвалхал
  • Вернидуб, Юрий
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Браги: Матеус – Фабиано, Карму, Тормена, Коуту – Рикарду Орта (к), Андре Орта, Аль Мусрати – Медейруш, Оливейра, Гомеш.
Инфо
Стартовый состав Шерифа: Атанасиадис – Дуланто (к), Радельич, Петро – Джульен, Тилль, Аддо, Бруну, Траоре – Джахшибаев, Янсане.
Мы понимаем, что сегодня жителям Украины точно не до футбола. Тем не менее, UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы Брага – Шериф для тех, кто хотя бы на несколько часов хочет отвлечься от той ужасной ситуации, которая сложилась в нашей стране.
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Анонс матча Брага - Шериф 24.02.2022, Лига Европы

Противостояние между командой Брага (Брага) и командой Шериф (Тирасполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Мунисипал де Брага.

Дата проведения матча: 24.02.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Брага (Брага) и командой Шериф (Тирасполь):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шериф, тогда как команда Брага осталась с поражением. Столкновение Шериф и Брага в предыдущем футбольном матче 17.02.2022 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брага - Шериф можно посмотреть 24.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Брага - Шериф, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брага (Брага)
Год основания Брага (Брага): 2004
Страна: Португалия
Тренер: Абел Феррейра

Прошедший матч команды Брага был сыгран против Тондела - 20.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Брага.

Команда гостей

Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команды Шериф был сыгран против Брага - 17.02.2022, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.

Следите за результатами матча Брага - Шериф онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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