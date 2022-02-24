Брага - Шериф онлайн трансляция матча

Анонс матча Брага - Шериф 24.02.2022, Лига Европы

Противостояние между командой Брага (Брага) и командой Шериф (Тирасполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Мунисипал де Брага.

Дата проведения матча: 24.02.2022

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Брага (Брага) и командой Шериф (Тирасполь):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Шериф, тогда как команда Брага осталась с поражением. Столкновение Шериф и Брага в предыдущем футбольном матче 17.02.2022 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брага (Брага)

Год основания Брага (Брага): 2004

Страна: Португалия

Тренер: Абел Феррейра



Прошедший матч команды Брага был сыгран против Тондела - 20.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился победой команды Брага.

Команда гостей

Название: Шериф (Тирасполь)

Страна: Молдова

Тренер: Юрий Вернидуб



Прошедший поединок команды Шериф был сыгран против Брага - 17.02.2022, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Шериф.

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