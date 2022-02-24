Брага - Шериф. Анонс и прогноз матча 1/16 финала Лиги Европы на 24.02.2022

Сегодня в ответном матче 1/16 Лиги Европы встретятся португальская "Брага" и "Шериф" Юрия Вернидуба. В первом матче клуб из Тирасполя уверенно переиграл соперника со счетом 2:0. Теперь для прохода дальше молдаван устроит ничья, и даже минимальный проигрыш. Как могут развиваться события в поединке - сейчас рассмотрим.

Лига Европы, 1/16 финала

24.02.2022, 22:00, Городской стадион, Брага

Судья: Хосе Санчес (Испания)

Прямая трансляция: MEGOGO

Сайт UA-Football проведет текстовую трансляцию поединка

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Брага

Португальский клуб провел в Лиге Европы всю осеннюю часть сезона. Команды была явным фаворитом группы, однако в ходе турнира столкнулась со сложностями и заняла только второе место таблицы. В первом туре клуб потерпел поражение от "Црвены Звезды" (2:1), а в четвертом - от "Мидтьюланна". Даже учитывая то, что три матча португальцы все же выиграли, в весенний этап турнира удалось попасть с большими сложностями.

Серьезным преимуществом "Браги" является то, что у клуба не было длительного зимнего перерыва, но в первом матче с "Шерифом" это вовсе не помогло. Вместе с этим стоит учесть, что в последних пяти матчах португальцы три раза побеждали. Три очка удалось взять даже во встречи с мощным "Спортингом" (2:1). Если клуб не будет так проваливаться в полузащите, как это было в поединке прошлой недели, то у португальцев еще есть какие-то шансы на камбэк и выход в 1/8. Однако, такой сценарий выглядит менее реалистичным, чем проход дальше молдаван.

Тренеру "Браги", бессомненно, придется готовить на матч атакующую схему. Сложно предсказать, как в таком случае будет дейстовать ослабленная защита, которая с треском проваливалась в прошлой встрече. Найти какой-то баланс будет достаточно сложно. Как наставнику это удастся - увидим уже завтра.

Шериф

Все, что требуется от подопечных Вернидуба завтра, это поставить автобус и отобороняться 90 минут. Однако, исходя из тактики "Шерифа" еще в осенних поединках, банально играть от защиты - это не подход украинского тренера. Команда будет атаковать, будет агрессивно прессинговать и не давать пространства ни линии нападения, ни полузащите "Браги". Конечно, задача забить еще два гола вряд ли будет поставлена перед подопечными Вернидуба, но и просто сидеть на своей половине поля клуб не будет.

Если немного вспомнить прошлое, то команда Юрия Вернидуба по-настоящему удивила болельщиков в осенней части сезона. Как известно, клуб из Тирасполя сначала вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а затем еще и попал в одну группу с "Реалом", "Интером" и "Шахтером". Мало кто прогнозировал "Шерифу" успех, но футболисты доказали, что чудеса рядом. Команда обыграла "Шахтер" в первом туре, а затем - "Реал" во втором. Да, три следующие встречи завершились поражением, но в последней игре группового этапа мы видели вполне заслуженную ничью с "Шахтером". Весь этот путь позволил молдаванам добыть семь очков и выйти в весеннюю часть Лиги Европы с третьего места.

В то же время молдаване демонстрировали посредственную игру в чемпионате Молдовы. Разгромные победы над "Динамо-Авто" (7:0) и "Саксаном" (6:0) сменялись бессмысленными ничьими с "Зимбру" (1:1) и "Петрокубом" (0:0). Однако, как все мы знаем, внутренний чемпионат и международная арена - это соревнования, к которым у подопечных Вернидуба существуют два разные подходы.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Задача "Шерифа" в сегодняшнем матче сводится к минимуму: не пропустить больше одного мяча и, желательно, сыграть вничью. Однако, присущий Юрию Вернидубу максимализм не даст команде играть без желания победить. "Брага" в свою очередь попытается сделать все, чтобы сломить сопротивление молдаван и забить хотя бы два мяча в основное время. Вместе с этим, вспоминая форму тираспольцев в первом поединке, слабо верится в успех португальской команды. Прогноз: ничья, обе забьют.