Лига Европы, 1/4 финала

Ответный матч (первая игра – 1:2)

Марсель, Велодром

Марсель – Бенфика 22:00

Трансляция – Megogo

Марсель

Назначение Жана-Луи Гассе ожидаемо не стало панацеей от всех проблем, несмотря на моральный подъём "Марселя" после очередной смены наставника по ходу сезона. 70-летний специалист провёл уже 10 матчей у руля клуба, и биполярка "Олимпика" никуда не делась. Первые 5 матчей – 5 побед и воскрешение атаки (3,6 голов за игру). Следующие 5 – 5 поражений и заглохшее нападение (0,6 забитых за игру).

В первом матче в Лиссабоне "Марсель" постоянно проваливался в прессинге, оставляя большие зазоры между линиями обороны и полузащиты. Это позволило Рафе Силве и Ди Марии периодически разрывать защиту "провансальцев", несмотря на осторожный характер поединка в целом. И если бы не лучший голеадор в истории турнира Обамеянг не выждал и не реализовал свой единственный шанс, команде было бы очень тяжко.

Из плюсов – у "Марселя" была целая неделя на подготовку, ведь участникам еврокубков перенесли матчи в Лиге 1. При этом кадровые проблемы никуда не делись: Гассе не может рассчитывать на трёх защитников основного состава (Клосса, Мейте и Мерлена). Также недоступен Валантен Ронжье.

Бенфика

После вылета из ЛЧ "Бенфика" дважды проходила раунд плей-офф за счёт минимального перевеса: сначала над "Тулузой" (2:1, 0:0), затем и над "Рейнджерс" (2:2, 0:1). Оба раза последний матч приходилось играть на выезде, что не помешало Анатолию Трубину отстоять на ноль в обоих заключительных поединках.

Но в этот раз с выполнением этой задачи будет труднее, ведь в соперниках – хитрый лис Обамеянг. А защита далеко не так надёжна, как хотелось бы Рогеру Шмидту, о чём лишний раз свидетельствует результативная ошибка Антониу Силвы в первом матче. Поэтому многое будет зависеть от агрессивной пары Невеш – Луиш в опорной зоне и их умениями сдерживать угрозу на подступах к штрафной.

У атаки "Бенфики" тоже есть свой опытный вожак. У Анхеля Ди Марии уже 4 гола + 2 ассиста в 5 матчах турнира. Ещё одно преимущество "орлов" – почти пустой лазарет. Единственным игроком, участие которого под вопросом на "Велодроме", это Хуан Бернат. Его слева в защите должен подменить универсальный Эурснес.

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Ориентировочные составы

Марсель: Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди – Харит, Унаи, Кондогбиа, Верету, Ндиай – Мумбанья, Обамеянг

Бенфика: Трубин – Ба, Силва, Отаменди, Эурснес – Жоау Невеш, Флорентино Луиш – Ди Мария, Рафа Силва, Нерес – Тенгстедт

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Марсель – Бенфика от UA-Футбол

Фактор домашнего поля делает "Марсель" небольшим фаворитом на победу в ответном матче, как и недельная подготовка, которая была у Гассе и его подопечных. Впрочем, их недавняя серия говорит сама за себя. "Бенфика" умеет осторожно сыграть в гостях на удержание, и это именно то, что им нужно на "Велодроме" в этот четверг. Ставка: "Бенфика" не проиграет в основное время с коэффициентом 1.63.