Вест Хэм – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 18.04.2024

Уже завтра сыграют второй матч четвертьфинала Лиги Европы между "Вест Хэмом" и "Байером". Первое противостояние завершилось уверенной победой немецкого коллектива – 2:0. Кажется, шансов отыграться у лондонцев нет, но навязать борьбу они точно могут. Хозяевам уже нечего терять.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Лига Европы

1/4 финала. Второй матч

18 апреля, 22:00. "Олимпийский стадион" (Лондон)

"Байер" - "Вест Хэм"

Трансляция - Мегого Футбол-5

"Вест Хэм": последние новости

Подопечные Дэвида Моеса после поражения в Леверкузене успели еще проиграть "Фулхэму" в чемпионате. Таким образом, игровой кризис у лондонов продолжается. Всего одна победа за шесть матчей – это явно не тот результат, который ожидали от "Вест Хэма". Коллектив Моеса опустился уже на восьмое место в АПЛ и может даже вскоре вылететь из топ-10.

В Германии английская команда вообще не думала об атаке и пыталась сосредоточиться, прежде всего, на игре в защите. Как ни странно, но к 83-й минуте им это даже удавалось, хотя соперник создал немало моментов. Тем не менее, 0:2 - закономерный результат, полностью соответствующий течению событий на поле. Отметим, что хозяевам в этом матче из-за дисквалификации не помогут Пакета и Эмерсон. А это очень существенные потери для нынешнего "Вест Хэма". К тому же, под вопрос участие в игре Боуэна. Учитывая это, шансы на выход в полуфинал кажутся призрачными.

"Байер": последние новости

"Байер" досрочно стал чемпионом Германии, опередив мюнхенскую "Баварию". Это историческое достижение, ведь раньше этот клуб никогда не выигрывал Бундеслигу. Подопечные Алонсо уже 43 матча не проигрывают и это действительно впечатляет. "Байер" - единственный клуб из топ-5, который ни разу в этом сезоне не проиграл. Также "фармацевты" вписали себя в историю Бундеслиги – стали первой командой в истории чемпионата, которая ни разу не проиграла за 29 туров. Такого не удавалось даже "Баварии": в сезоне 2013/14 мюнхенцам удалось продержаться без неудач в 28 встречах.

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы команда из Леверкузена доминировала, но никак не могла забить. Однако судьбу противостояния решили стандарты и замены. "Байер" заслуженно выиграл 2:0 и имеет очень хорошие шансы выйти в полуфинал. Теперь "фармацевты" могут сосредоточиться на успешном выступлении в Лиге Европы, но удастся ли команде Хаби Алонсо настроиться на игру в Лондоне после празднования исторической победы? Однако, учитывая профессионализм, с этим не должно быть проблем...

Личные встречи

Команды между собой встречались дважды и оба раза победил "Байер". Сначала немецкий коллектив был сильнее в спарринге – 4:0, а неделю назад подопечные Алонсо выиграли и в официальной игре – 2:0.

Последние пять матчей "Вест Хэма" и "Байера"

Последние пять встреч "Байера"

14.04. "Байер" - "Вердер" 5:0

11.04. "Байер" - "Вест Хэм" 2:0

06.04. "Унион Берлин" – "Байер" 0:1

03.04. "Байер" - "Дюссельдорф" 4:0

30.03. "Байер" - "Гоффенхайм" 2:1

Последние пять встреч "Вест Хэма"

14.04. "Вест Хэм" - "Фулгэм" 0:2

11.04. "Байер" - "Вест Хэм" 2:0

06.04. "Вулвергемптон" - "Вест Хэм" 1:2

02.04. "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 1:1

30.03. "Ньюкасл" - "Вест Хэм" 4:3

Цифры и факты

"Байер" в нынешнем сезоне не проиграл ни одного официального матча;

Подопечные Алонсо уже выиграли 38 матчей во всех турнирах нынешнего сезона;

"Байер" - единственный клуб по топ-5 чемпионатам, который уже обеспечил себе чемпионство;

"Вест Хэм" две свои предыдущие встречи проиграл:

Подопечные Моеса за шесть матчей выиграли всего один

Ставки и коэффициенты на матч "Вест Хэм" - "Байер"

Прогноз на матч от UA-Football

Хозяевам уже нечего терять, поэтому они должны с первых минут играть агрессивно в атаке, если хотят побороться за выход в полуфинал. Учитывая это, ожидаем интересный и результативный футбол, ведь "Байер" умеет очень качественно использовать свободное пространство, которое ему дают соперники. Безусловно, гораздо больше шансов пройти дальше у гостей и наверняка именно "Байер" мы увидим в полуфинале. Однако хотя бы навязать борьбу лондонцы должны. Прогноз – обе команды забьют (1.61)