Рома - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 18.04.2024

Матч "Милан" - "Рома" неделю тому несколько разочаровал в плане и игры, и драматизма, нерва. Ответный должен стать более острым. Гости с севера Италии очень злы, жаждут реванша и не желают заканчивать сезон. Также борются за своего тренера. А хозяева опираются на бешеную энергию родных трибун и Даниэле Де Росси. Ждем битву.

Лига Европы. Четвертьфинал. Ответный матч

18 апреля. 22:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Милан"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Результат первого матча - 1:0

Состояние команд

Поражение в первом матче больно ударило по самолюбию "Милана". Все считали его фаворитом. И прежде всего он сам. Исторически между клубами пропасть по достижениям, в нынешнем сезоне их разделяют в лиге 14 очков, в двух очных матчах там "россонери" просто не заметили соперника. Еще и подходили к матчу с семью победами подряд во всех турнирах.

Более того, выступление получилось слабым, неорганизованным, безыдейным, лишенным духа и вдохновения. Игра шла по сценарию "Ромы". После такого кресло под Стефано Пиоли зашаталось со страшной силой. Говорят, что вылет из Лиги Европы от соотечественников в такой манере не оставит ему шансов остаться на посту в следующем сезоне.

Более того, в понедельник ожидает Миланское дерби, в котором "Милан" в последнее время проигрывает без вариантов. Еще одно поражение официально обеспечит Скудетто "Интеру" и понизит акции Пиоли до дна. Так что он сейчас между двух огней. А на самом деле огней гораздо больше.

В "Роме" все гораздо веселее и благодаря победе, и в целом. Ее Вселенная в восхищении от Даниэле Де Росси, обожает его чуть ли не больше, чем когда играл за нее. Видит в нем будущего великого тренера. Громкие комплименты сыпятся отовсюду, и сам ДДР пытается остудить их, опустить команду и болельщиков на землю. Эйфория. Которая всегда опасна.

В воскресенье "Милан" выставил практически второй состав в лиге в гостях против "Сассуоло". Пропустил дважды в первые десять минут, чего в лиге не было с 2017-го года, затем долго и мучительно отыгрывался и в итоге вышел на 3:3. В плюс подтверждение атакующего потенциала и характер, в минус - оборона и общая неорганизованность.

"Рома" также играла в этот день в гостях у аутсайдера. У "Удинезе". И ей также было тяжело. Она пропустила впервые после четырех матчей без пропущенных. С трудом сравняла. А матч не доиграла из-за драмы Эвана Ндики, которому стало плохо на 72-ой минуте. Ему уже гораздо лучше, он отпущен из больницы, но потрясение команды было немалым.

Следует также отметить, что после матча в четверг команда не вернулась в Рим, а осталась тренироваться на севере и оттуда поехала в Удине.

Пиоли говорит, что его команде нужно уделить больше внимания деталям и лучше обороняться, а забить много она всегда способна. С этим согласен и Де Росси, даже заявляя, что "Милан" сильнее "Ромы". Но при этом говорит, что с порядком и борьбой как в первом матче его команда способна добыть результат.

В целом же Де Росси считает, что обе команды будут играть как неделю тому и не ожидает больших изменений.

Последние матчи команд

Цифры и факты

Поражение "Милана" неделю тому состоялось после девяти матчей против "Ромы" без них с шестью победами и тремя ничьими

На "Олимпико" "Милан" не проигрывал "Роме" в четырех последних матчах - три победы со счетом 2:1 и ничья 1:1

В восьми из девяти последних очных матчей на всех полях во всех турнирах забивали обе команды. В девяти последних в целом было забито 30 мячей. Лишь в двух из них забивалось менее трех

"Милан" попал в Лигу Европы из Лиги Чемпионов. В 1/16 финала ЛЕ он прошел "Ренн" с 3:0 дома и 2:3 в гостях, а в 1/8 финала - пражскую "Славию" с 4:2 дома и 3:1 в гостях

"Рома" играет в Лиге Европы с начала сезона. В группе она уступила той же "Славии", но опередила "Шериф" и "Серветт", в 1/16 финала прошла "Фейеноорд" в серии пенальти после двух 1:1, в 1/8 выбила "Брайтон" с 4:0 дома и 0:1 в гостях

"Рома" забивала в своих последних 25-ти домашних матчах во всех турнирах, "Милан" - в своих последних 15-ти гостевых. Причем в 14-ти из этих 15-ти "россонери" забили как минимум два мяча. В шести из них - три. "Джаллоросси" забили более одного мяча в 17-ти из этих 25-ти

"Милан" пропускал в восьми из девяти последних гостевых матчей во всех турнирах. Не пропустил за это время лишь в Риме, от "Лацио" в лиге. "Рома" не пропустила в последних своих трех домашних матчах

В последних восьми случаях, когда "Милан" проигрывал первый домашний матч плей-офф Еврокубков, он вылетал

Кадры

Против "Сассуоло" "Милан" играл без Маньяна, Калабрии, Габбии, Томори, Рейндерса, Беннасера, Пулишича и Жиру в стартовом составе. Все должны вернуться. В том числе и первый, у которого было повреждение. Отсутствуют из-за травм Кьер и Калулу, под вопросом Побега, но они были бы запасными.

В запас уйдут авторы голов против "Сассуоло" Йович и Окафор. Оба среди лидеров Серии А по голам после выходов на замену. Адли также является хорошим усилением со скамейки. А вот другой опорник Муса и защитник Тиав играют неудачно.

Правда, возможно интересное изменение. Пиоли может решиться на атакующий состав и поставить Пулишича на позицию "десятки", отправив в запас Лофтуса-Чика или Беннасера, а Чуквуэзе - на правый фланг. СМИ говорят об этом. Так команда играла против "Лечче" шестого апреля (без Лофтуса-Чика) и победила со счетом 3:0.

Рафаэль Леау неделю тому был заменен под свист собственных болельщиков из-за плохой игры. Против "Сассуоло" он проснулся, играл хорошо и забил. Оливье Жиру неделю тому на последних минутах попал в перекладину в упор, также услыхал немало критики в свой адрес и также желает реабилитироваться.

Дибала, Пеллегрини и Манчини не начинали в Удине на поле. Теперь они должны вернуться. Джанлука забил победные голы и в дерби, и в Милане, причем оба - замыкая головой угловые Пауло. А вот Лоренцо не забивал и не ассистировал уже месяц. Дибала, как и Эль-Шаарави, не забивал с седьмого марта. Лукаку забил в Удине впервые с седьмого марта.

Эль-Шаарави вновь должен выйти на правом фланге для помощи против того же Леау. В первом матче Де Росси сильно удивил Пиоли таким ходом, и тот не сумел отреагировать. В центре обороны конкурируют Смоллинг и Льоренте. Неделю назад играл первый, в Удине - второй.

Как всегда, дилеммы на флангах обороны. Челик отлично прикрыл Леау в первом матче и должен опередить Карсдорпа, слева же Спинаццола, Анхелиньо и Залевски борются за место.

Правда, огромная проблема с дисквалификацией Кристанте - столпа центра поля. Его в составе заменит Бове, игрок практически противоположного стиля. На позицию последнего опорника отойдет Паредес, гораздо более похожий по стилю.

Ндика, разумеется, не в заявке и должен вернуться не раньше мая.

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Смоллинг, Спинаццола, Паредес, Бове, Лоренцо Пеллегрини, Эль-Шаарави, Дибала, Лукаку

"Милан": Маньян, Калабрия, Габбия, Томори, Эрнандес, Беннасер, Рейндерс, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру

Прогноз: Рома - Милан 1:1

Пиоли уверен, что его команда способна пробиться в полуфинал. Она и вправду способна, поскольку по потенциалу сильнее "Ромы". Впрочем, этот потенциал демонстрирует далеко не всегда. Еще и страшно нервничает из-за возможной потери шансов взять трофей и из-за дерби. Римляне же гораздо спокойнее и играют дома.

Ставить на этот матч очень трудно. Хотя можно сказать, что, если вы ожидаете победу "Милана" - то только через атаку, никак не оборону. То есть будет много голов. Если же считаете, что игра будет идти по сценарию "Ромы" - на обилие голов не следует ставить.