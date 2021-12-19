Наполи - Милан онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Наполи и Милан 0-0. 8 игры закончились с этим результатом.

За последние 20 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 4 победы команды Милан. Разница голов 33-23 в пользу команды Наполи.

Во время последних 42 встреч, команда Наполи выиграла 14 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 51-48 в пользу команды Наполи

Игры прошлого года: 1-3 (Наполи дома) и 0-1 (Милан дома).

Вы знали, что Наполи забил 27% голов между минутами 46-60?

Вы знали, что Наполи забил 9% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.

Вы знали, что Милан забил 25% голов между минутами 76-90?

Наполи без побед в последних 4 играх.

Милан не проигрывает в последних 7 играх.

Милан не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Наполи не забивает в 2 из их 13 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Милан не забивает в 0 из их 13 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Выездная статистика Милан в сезоне 9-3-1

Наполи забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Милан забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Наполи выигрывает первый тайм в 45% матчей, Милан выигрывает в 48% матчей.

Наполи выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Милан выигрывает в 48%.

Победителем прошлой встречи была команда Наполи.

В их последнюю встречу команда Наполи победила в 1 гол(а).

Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.

Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.

Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Милан.

Милан's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.

Команда Наполи проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 2, команда Милан выиграла 1, 2 ничьи.

Команда Наполи проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.

Команда Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.

Наполи забивает 1.2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.2 гола против команды Наполи (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Милан - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Милан - 1.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Наполи забивает 2.11 гола, играя дома, а Милан забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, Наполи была на 5 месте в таблице с 50 очками. Сейчас они на 1 месте с 57 очками.

Наполи пропускает в каждом из последних 5 матчах.