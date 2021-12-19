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Наполи - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 06 марта 2022, 21:45 - Stadio Diego Armando Maradona
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
0 - 1
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65'
Милан
Милан
Ход матча
24' Калиду Кулибали Йеро 37' Амир Ррахмани 39' Оливье Жиру
49' Оливье Жиру
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
36%
Ничья
29%
Милан
36%
П1: 2.70 Х: 2.48 П2: 3.59
П1: 2.40 Х: 2.40 П2: 3.50
П1: 2.70 Х: 2.48 П2: 3.59
П1: 2.70 Х: 2.48 П2: 3.59
П1: 2.55 Х: 2.55 П2: 3.55
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Наполи и Милан 0-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 20 встреч когда команда Наполи играла дома, команда Наполи выиграла 9 раз, 7 сыграла в ничью и 4 победы команды Милан. Разница голов 33-23 в пользу команды Наполи.
  • Во время последних 42 встреч, команда Наполи выиграла 14 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 51-48 в пользу команды Наполи
  • Игры прошлого года: 1-3 (Наполи дома) и 0-1 (Милан дома).
  • Вы знали, что Наполи забил 27% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Наполи забил 9% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Милан забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Наполи без побед в последних 4 играх.
  • Милан не проигрывает в последних 7 играх.
  • Милан не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Наполи не забивает в 2 из их 13 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Милан не забивает в 0 из их 13 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Выездная статистика Милан в сезоне 9-3-1
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Наполи выигрывает первый тайм в 45% матчей, Милан выигрывает в 48% матчей.
  • Наполи выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Милан выигрывает в 48%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Наполи.
  • В их последнюю встречу команда Наполи победила в 1 гол(а).
  • Когда Наполи лидирует 1-0 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Милан.
  • Милан's performance of the last 5 matches is better than Наполи's.
  • Команда Наполи проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Наполи выиграла 2, команда Милан выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Наполи проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Команда Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.
  • Наполи забивает 1.2 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.2 гола против команды Наполи (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Наполи и Милан - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Наполи и Милан - 1.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Наполи забивает 2.11 гола, играя дома, а Милан забивает 2.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Наполи была на 5 месте в таблице с 50 очками. Сейчас они на 1 месте с 57 очками.
  • Наполи пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Lorenzo Insigne отдал больше всего передач в Наполи с 6 передачами. Theo Hernandez лучший распасовщик Милан (6 передач)
Личные встречи
Наполи
11
Побед
25
Игр
3
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 21:45 Милан 0 - 1 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
14.03.2021 - 21:45 Милан 0 - 1 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 21:45 Наполи 0 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
22.11.2020 - 21:30 Наполи 1 - 3 Завершен Милан
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021/2022
27.02.2022 - 21:50 Лацио 1 - 2 Завершен Наполи В
Лига Европы 2021/2022
24.02.2022 - 22:00 Наполи 2 - 4 Завершен Барселона П
Чемпионат Италии 2021/2022
21.02.2022 - 20:00 Кальяри 1 - 1 Завершен Наполи Н
Лига Европы 2021/2022
17.02.2022 - 19:45 Барселона 1 - 1 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Наполи 1 - 1 Завершен Интер Н
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Последние матчи - Милан
Кубок Италии 2021/2022
01.03.2022 - 22:00 Милан 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2021/2022
25.02.2022 - 19:45 Милан 1 - 1 Завершен Удинезе Н
Чемпионат Италии 2021/2022
19.02.2022 - 21:45 Салернитана 2 - 2 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 13:30 Милан 1 - 0 Завершен Сампдория В
Кубок Италии 2021/2022
09.02.2022 - 22:00 Милан 4 - 0 Завершен Лацио В
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Главные события
49'
Оливье Жиру ГООЛ!
39'
Оливье Жиру
Амир Ррахмани
37'
Калиду Кулибали Йеро
24'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
36%
Ничья
29%
Милан
36%
П1: 2.70 Х: 2.48 П2: 3.59
П1: 2.40 Х: 2.40 П2: 3.50
П1: 2.70 Х: 2.48 П2: 3.59
П1: 2.70 Х: 2.48 П2: 3.59
П1: 2.55 Х: 2.55 П2: 3.55
Составы команд
25
Давид Оспина
6
Руй, Марио
26
Калиду Кулибали Йеро
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
68
Станислав Лоботка
8
Руис Пенья, Фабиан
24
Лоренцо Инсинье
20
Пётр Зелиньский
21
Маттео Политано
9
Виктор Осимхен
16
Майгнан, Мике
2
Давиде Калабрия
23
Фикайо Томори
20
Kalulu, Pierre
22
Тео
22
Беннасе, Исмаель
8
Сандро Тонали
30
Messias, Junior
79
Франк Кесси
17
Рафаэл Леау
9
Оливье Жиру
Стартовый состав
  • 9
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 8
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
    24
  • 13
    Амир Ррахмани
    Защитник
    37
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
    39
  • 30
    Messias, Junior
    Нападающий
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 22
    Тео
  • 16
    Майгнан, Мике
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Лучано Спаллетти
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
59%
Владение мячом
41%
2
Удары мимо
1
3
Угловые
3
1
Блокировано ударов
9
Штрафные
5
1
Офсайды
4
Фолы
9
2
ЖК
1
1
Удары в створ
3
2
Сейвы
1
Трансляция
54'
Опасный момент
Беннасер зумів пробити з-під опіки на правому фланзі біля штрафного, проте Оспіна парирував на кутовий.
52'
Мессіас намагався зіграти назад на правому фланзі, проте Кулібалі його вчасно накрив.
50'
Опасный момент
Меняьн забрав у руки постріл низом від Осімхена із півкола біля штрафного.
49'
Гоооол!!!
ГОЛ! Калабрія навмання стріляв з відскоку на правому фланзі штрафного, улучив у Жиру, а той переправив м'яча в дотик у дальний кут!
48'
Інсіньє настукав по ногах Тео на лівому фланзі оборони.
46'
Леау був атакований Інсіньє з фолом біля центрального кола.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Команди продемонстрували доволі змістовний футбол у першому таймі, проте голів так і не зуміли забити. Ближче до цього був Мілан, бо у його подач був хоч якийсь адресат у штрафному. Однак, команді Пьолі трохи не вистачило нахабства під час завершення атак, тому маємо що маємо — відкрита гра, у якій переможця визначити передчасно не вдастся.
Свисток
Перерва. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Політано подачею з правого флангу зі штрафного відправив м'яча прямісінько за лицьову.
45+2'
Руїс не зміг обробити подачу з лівого флангу від Руї, після чого Меньян забрав відскок.
45'
Инфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 4 хв.
43'
Руїс так квапився розгорнути контратаку на правий фланг, що безглуздо віддав м'яча суперникам.
41'
Контроль м'яча від Мілану біля центральної лінії.
38'
Желтая карточка
Під час подачі з лівого фланга Жиру влетів у Оспіну, який вийшов на перехоплення.
36'
Желтая карточка
Ррахмані дали картку за грубе порушення проти Тео, який тільки відіграв у дотик у технічної зони.
34'
Калабрія збив Лоботку на правому фланзі оборони біля центральної лінії,
32'
Утримання м'яча від Наполі на своїй половині поля.
30'
Украй невдалий постріл з-за меж штрафного від Тоналі, після скидки Леау з правого флангу.
29'
Кутовий заробив Тео подачею з лівого флангу.
28'
Леау з дальньої дистанції на правому фланзі вистрілив поруч із ближньою стійкою, проте Оспіна забрав.
27'
Жиру піднявся на ноги та повернувся до гри! Оце так!
25'
Жиру просто розсікли ногу. Міняти треба?
23'
Желтая карточка
Кулібалі вирішив атакувати Жиру у моменті прийому м'яча в центрі поля зі спини, проти промахнувся повз м'яч.
20'
Постріл Осімхена з правого флангу під ближню стійку пішов повз ворота.
19'
Навіс із лівого флангу попрямував безпосередньо у ворота Оспіни, той дістав уже за лінією, проте до цього гравці Мілану якось порушили правила під час подачі.
17'
Невдалий пас на хід по лівому флангу від Руї для Інсіньє.
15'
Леау хотів обстукатися з партнером під час зміщення з лівого флангу, проте партнери блокували.
14'
Руку Томорі трохи зачепив м'яч, після прострілу з правого фдангу, проте це було точно ненавмисна гра.
13'
Осімхена запустив Ді Лоренцо довгою передачею на правий фланг, проте простріл партнера потім заблокували.
12'
Наполі набагато більш змістовно атакує зараз.
10'
Мессіас докрутився на правому фланзі разом із м'ячем до його втрати.
8'
Желтая карточка
Нестримний Пьолі у своєму гніві!
7'
На кутовий перевів м'яча Беннасер, після прострілу з лівого флангу атаки.
6'
Пьолі та його лавку треба заспокоювати арбітру.
5'
Арбітр не побачив фолу у діях Кулібалі в центрі штрафного, мимо котрого намагався пройти з м'ячем Беннасер.
4'
Мілан намагається утримувати м'яча у себе.
3'
Політано намагався проштовхнути м'яча повз Леау на правому фланзі, проти суперник перехопив ривок.
2'
Над воротами пробив Ррахмані після подачі Політано з правого флангу.
1'
Зьєлінські прокидував собі м'яча на правому фланзі, проте Томорі вчасно винирнув перед ним.
Свисток
Арбітр дав стартовий свисток. Матч розпочався!
Запасні: Тетерушану, Міранте, Габбія, Туре, Флоренці, Круніч, Салемакерс, Кастільєхо, Діас, Мальдіні, Ребіч, Ібрагімович.
Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі, Беннасер — Мессіас, Кессьє, Леау — Жиру.
Запасні: Мерет, Марфелла, Жезус, Гулам, Дзанолі, Ангісса, Демме, Ельмас, Лосано, Унас, Мертенс, Петанья.
Наполі: Оспіна — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кулібалі, Руї — Лоботка, Руїс — Політано, Зьєлінські, Інсіньє — Осімхен.
Инфо
Сталі відомі стартові склади:
Даніеле Орсато (Чіо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні любителі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру італійської Серії А. На полі стадіону "Дієго Армандо Марадона" (Неаполь, Італія) зіграють неаполітанський Наполі та Мілан.
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Анонс матча Наполи - Милан 06.03.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой Наполи (Неаполь) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведения матча: 06.03.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Наполи (Неаполь) и командой Милан (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Наполи, тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Милан и Наполи в предыдущем футбольном матче 19.12.2021 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Лучано Спаллетти и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Милан можно посмотреть 06.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий поединок команды Наполи был сыгран против Лацио - 27.02.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против "Интер" - 01.03.2022, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Наполи - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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