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Франция - Дания онлайн трансляция матча

Лига Наций - 03 июня 2022, 21:45 - Стад-де-Франс
Главный судья: Феликс Цвайер
Рейтинг матча:
Франция
0 - 0
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перерыв
Дания
Ход матча
Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
Франция
34%
Ничья
34%
Дания
32%
П1: 1.98 Х: 2.66 П2: 5.88
П1: 1.83 Х: 2.50 П2: 5.50
П1: 1.98 Х: 2.66 П2: 5.88
П1: 1.98 Х: 2.66 П2: 5.88
П1: 1.89 Х: 2.70 П2: 5.80
Интересные факты
  • Франция недавно выиграл 6 из 9 матчей против Дания.
  • Во время последних 9 встреч, команда Франция выиграла 6 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Дания выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-6 в пользу команды Франция
  • Франция имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Франция не проигрывает в последних 9 играх.
  • Франция выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Франция не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • В домашних матчах Франция не проигрывает Дания в последних 3 встречах.
  • Франция забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.
  • Франция выигрывает первый тайм в 35% матчей, Дания выигрывает в 62% матчей.
  • Франция выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Дания выигрывает в 62%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Франция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Когда Дания лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дания% своих матчей.
  • Когда Франция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.
  • Когда Дания проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дания% своих матчей.
  • Франция's performance of the last 5 matches is better than Дания's.
  • Команда Франция проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дания (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Франция выиграла 3, команда Дания выиграла 1, 1 ничьи.
  • Франция забивает 1.2 гола за матч против команды Дания, а Дания забивает 0.6 гола против команды Франция (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Франция и Дания - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Франция и Дания - 1.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Франция забивает 3.12 гола, играя дома, а Дания забивает 2.25 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Франция
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Дания
ЧМ-2018 2017/2018
26.06.2018 - 17:00 Дания 0 - 0 Завершен Франция
Последние матчи - Франция
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 22:15 Франция 5 - 0 Завершен ЮАР В
Международные товарищеские матчи 2022
25.03.2022 - 22:15 Франция 2 - 1 Завершен Кот-д'Ивуар В
Чемпионат мира 2022
16.11.2021 - 21:45 Финляндия 0 - 2 Завершен Франция В
Чемпионат мира 2022
13.11.2021 - 21:45 Франция 8 - 0 Завершен Казахстан В
Лига Наций 2020
10.10.2021 - 21:45 Испания 1 - 2 Завершен Франция В
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Последние матчи - Дания
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 19:00 Дания 3 - 0 Завершен Сербия В
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 21:45 Нидерланды 4 - 2 Завершен Дания П
Чемпионат мира 2022
15.11.2021 - 21:45 Шотландия 2 - 0 Завершен Дания П
Чемпионат мира 2022
12.11.2021 - 21:45 Дания 3 - 1 Завершен Фарерские острова В
Чемпионат мира 2022
12.10.2021 - 21:45 Дания 1 - 0 Завершен Австрия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
Франция
34%
Ничья
34%
Дания
32%
П1: 1.98 Х: 2.66 П2: 5.88
П1: 1.83 Х: 2.50 П2: 5.50
П1: 1.98 Х: 2.66 П2: 5.88
П1: 1.98 Х: 2.66 П2: 5.88
П1: 1.89 Х: 2.70 П2: 5.80
Составы команд
1
Уго Льорис
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
19
Рафаэль Варан
23
Жюль Кунде
22
Тео
13
Н'Голо Канте
14
Тчуамени, Орельен
11
Кингсли Коман
8
Антуан Гризманн
19
Карим Бензема
10
Килиан Мбаппе
1
Каспер Шмейхель
16
Андерсен, Иоахим
25
Нельссон, Виктор
23
Янник Вестергор
5
Мехле, Йоаким
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
18
Делай, Томас
18
Даниэль Васс
21
Кристиан Эриксен
11
Андреас Ольсен
12
Каспер Дольберг
Стартовый состав
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 22
    Тео
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 11
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 12
    Каспер Дольберг
    Нападающий
  • 18
    Даниэль Васс
    Полузащитник
  • 21
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 11
    Андреас Ольсен
    Нападающий
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 18
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 16
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 25
    Нельссон, Виктор
    Защитник
  • 23
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Дидье Дешам
  • Каспер Хьюлманд
Статистика матча
5
Штрафные
5
3
Фолы
4
1
Удары мимо
1
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
1
Угловые
1
57%
Владение мячом
43%
1
Блокировано ударов
2
Офсайды
1
Трансляция
Важко сказати, що одна зі збірних мала перевагу в перші 45 хвилин поєдинку. І господарі поля, і гості змогли створити кілька потенційних гольових моментів, проте реалізація підвела як одну національну команду, так і іншу.
45+3'
Свисток
Ось і добіг кінця перший тайм поєдинку між Францією та Данією. На табло до цих пір нулі.
45+1'
Кіліан Мбаппе тримається за ногу та сигналізує, що не може продовжити гру. Нападник іде з поля, але заміна відбудеться вже з початком другого тайму.
45'
Одну хвилину додано до першої 45-хвилинки нашого матчу.
43'
Васс грає в стінку з Дольбергом та проривається до воріт французів. Але там досвідчений Льоріс грає на виході ідеально.
39'
Опасный момент
Мехле пробив по воротах, ставши першим на відскоку, але Льоріс непоганим сейвом рятує свою команду. Міг би бути гол в цьому моменті.
35'
Опасный момент
Кіліан Мбаппе впав у штрафному майданчику після боротьби із захисником Данії. Можливо, не розібравшись, рефері не поставив пенальті. Здається, було порушення правил.
31'
Опасный момент
Кіліан Мбаппе отримує м'яч за межами штрафного майданчика і завдає удару по центру. Каспер Шмейхель зробив непоганий сейв, стрибнувши в самий кут воріт.
27'
Дольберг, здається, отримує серйозну травму після жорсткого підкату від суперника. Лікарі вже вибігли на поле.
24'
Тео Ернандес спробував закинути в воротарський на Бензема, але його спроба була заблокована Мехле. Надійно грають гості в обороні.
20'
Кунде зі всієї сили дає по обличчю Дольбергу, який намагався пресингувати. Дивно, що немає гірчичника в цьому моменті.
16'
Офсайд
І знову Карім. Цього разу він накрутив Вестергора та м'яко покотив на Мбаппе. Кіліан без проблем покотив м'яч в дальній кут воріт з 10 метрів, проте француз перебував у метровому офсайді в момент передачі.
13'
Опасный момент
Бензема! Карім в штрафному майданчику отримує м'яч після прострілу Канте та намагається поцілити в дальній кут. Круглий влучає прямо в Андресена.
9'
Грізман вирішив пробити низом з 30 метрів. Незрозуміло, якою була ціль цього перфомансу. Шмейхель спокійно бере ігровий снаряд до рук.
8'
Еріксен з глибини вирізав пас на Мехле. Захисник на швидкості пройшов своїм флангом та навісив у воротарський. Там Варан грає на відбій.
4'
Опасный момент
Як же небезпечно вже на перших хвилинах! Дольберг якимось чином прорвався в штрафний повз трьох захисників та завдав удару в правий кут. М'яч покотився досить повільно, і Мехле встиг дотягнутися до нього в кількох метрах від воріт. Проте круглий від стійки летить на кутовий.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочався!
Инфо
Стали відомі склади команд. Франція: Льоріс, Люка Ернандес, Варан, Кунде, Тео Ернандес, Тчуамені, Грізманн, Канте, Коман, Мбаппе, Бензема. Данія: Шмейхель, Вестергор, Мехле, Нельсон, Андерсен, Ділейні, Гейб'єрг, Ольсен, Еріксен, Васс, Дольберг.
Доброго вечора, шановні читачі. Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Ліги Націй Франція - Данія.
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Анонс матча Франция - Дания 03.06.2022, Лига Наций

Противостояние между командой Франция и командой Дания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Стад-де-Франс.

Дата проведения матча: 03.06.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Франция и командой Дания:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Дания и Франция в предыдущем футбольном матче 26.06.2018 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Каспер Хьюлманд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Дания можно посмотреть 03.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Франция - Дания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий поединок команды Франция был сыгран против ЮАР - 29.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Прошедший матч команды Дания был сыгран против Сербия - 29.03.2022, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2022 и закончился победой команды Дания.

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