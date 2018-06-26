Франция - Дания онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Франция и командой Дания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Стад-де-Франс.
Дата проведения матча: 03.06.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Франция и командой Дания:
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Дания и Франция в предыдущем футбольном матче 26.06.2018 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Дидье Дешам и Каспер Хьюлманд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Предыдущий поединок команды Франция был сыгран против ЮАР - 29.03.2022, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2022 и закончился победой команды Франция.
Название: Дания
Страна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд
Прошедший матч команды Дания был сыгран против Сербия - 29.03.2022, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2022 и закончился победой команды Дания.
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