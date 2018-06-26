Франция - Дания онлайн трансляция матча

Франция недавно выиграл 6 из 9 матчей против Дания.

Во время последних 9 встреч, команда Франция выиграла 6 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Дания выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-6 в пользу команды Франция

Франция имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Франция не проигрывает в последних 9 играх.

Франция выиграл 4 домашних матчей подряд.

Франция не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

В домашних матчах Франция не проигрывает Дания в последних 3 встречах.

Франция забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.

Франция выигрывает первый тайм в 35% матчей, Дания выигрывает в 62% матчей.

Франция выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Дания выигрывает в 62%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Франция лидирует 1-0 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.

Когда Дания лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дания% своих матчей.

Когда Франция проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Франция% своих матчей.

Когда Дания проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дания% своих матчей.

Франция's performance of the last 5 matches is better than Дания's.

Команда Франция проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дания (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Франция выиграла 3, команда Дания выиграла 1, 1 ничьи.

Франция забивает 1.2 гола за матч против команды Дания, а Дания забивает 0.6 гола против команды Франция (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Франция и Дания - 1.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Франция и Дания - 1.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.