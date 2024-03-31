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Мэр Парижа: Мы не рады российским и белорусским спортсменам

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Поддержала Украину

Мэр Парижа: Мы не рады российским и белорусским спортсменам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в Париже не рады российским и белорусским спортсменам, сообщает Le Monde.

По имеющейся информации, мэр Парижа выразила поддержку украинским спортсменам и всему украинскому народу и заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады в столице Франции.

Напомним, с 26 июля по 11 августа состоятся Олимпийские игры в Париже, российские спортсмены могут участвовать, но только в нейтральном статусе.

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Источник:
Le Monde
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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