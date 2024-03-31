Мэр Парижа: Мы не рады российским и белорусским спортсменам
Поддержала Украину
Getty Images/Global Images Ukraine
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в Париже не рады российским и белорусским спортсменам, сообщает Le Monde.
По имеющейся информации, мэр Парижа выразила поддержку украинским спортсменам и всему украинскому народу и заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады в столице Франции.
Напомним, с 26 июля по 11 августа состоятся Олимпийские игры в Париже, российские спортсмены могут участвовать, но только в нейтральном статусе.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Le Monde
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Россияне ночью атаковали Украину 14 крылатыми ракетами и 11 ударными БпЛА
- Шахтер разгромил Оболонь, хет-трик Авагимяна, крах Полесья, Мудрик снова без победы. Главные новости за 30-е марта
- Ливерпуль – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 31.03.2024
- Дани Алвес может вернуться в тюрьму - теперь за нарушение авторских прав
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн