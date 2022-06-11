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Англия - Италия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 11 июня 2022, 21:45 - Молинью
Рейтинг матча:
Англия
До начала
00 : 00 : 00
Италия
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Англия
32%
Ничья
32%
Италия
37%
П1: 2.36 Х: 2.38 П2: 4.42
П1: 2.25 Х: 2.30 П2: 4.00
П1: 2.36 Х: 2.38 П2: 4.42
П1: 2.36 Х: 2.38 П2: 4.42
П1: 2.37 Х: 2.41 П2: 4.30
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Англия и Италия 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 8 встреч, Англия выиграла 1 раз. также было 4 ничей, и Италия выиграла 3 раза.
  • Англия выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Англия не проигрывает в последних 15 домашних матчах.
  • Италия не проиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.
  • Англия выигрывает первый тайм в 44% матчей, Италия выигрывает в 31% матчей.
  • Англия выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Италия выигрывает в 31%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Италия.
  • В их последнюю встречу команда Италия победила в 1 гол(а).
  • Когда Англия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Италия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Англия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.
  • Когда Италия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Англия's performance of the last 5 matches is better than Италия's.
  • Команда Италия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Англия (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Англия выиграла 1, команда Италия выиграла 2, 2 ничьи.
  • Англия забивает 1.2 гола за матч против команды Италия, а Италия забивает 1.2 гола против команды Англия (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Англия и Италия - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Англия и Италия - 1.4.
  • Англия забивает 2.22 гола, играя дома, а Италия забивает 1.6 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".
  • Италия пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Англия
0
Побед
5
Игр
3
Побед
Италия
Евро 2020 2021
11.07.2021 - 22:00 Италия 4 - 3 Завершен Англия
Контрольные матчи 2017/2018
27.03.2018 - 22:00 Англия 1 - 1 Завершен Италия
Финальный раунд ЧМ-2014 2013/2014
15.06.2014 - 01:00 Англия 1 - 2 Завершен Италия
Чемпионат Австралии 2012/2013
05.06.2013 - 21:30 Англия 0 - 1 Завершен Италия
Последние матчи - Англия
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:55 Германия 1 - 1 Завершен Англия Н
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 19:00 Венгрия 1 - 0 Завершен Англия П
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Англия 3 - 0 Завершен Кот-д'Ивуар В
Международные товарищеские матчи 2022
26.03.2022 - 19:30 Англия 2 - 1 Завершен Швейцария В
Чемпионат мира 2022
15.11.2021 - 21:45 Сан-Марино 0 - 10 Завершен Англия В
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Последние матчи - Италия
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:45 Италия 2 - 1 Завершен Венгрия В
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Германия Н
Финалиссима 2022-2024
01.06.2022 - 21:45 Италия 0 - 3 Завершен Аргентина П
Международные товарищеские матчи 2022
29.03.2022 - 21:45 Турция 2 - 3 Завершен Италия В
Чемпионат мира 2022
24.03.2022 - 21:45 Италия 0 - 1 Завершен Северная Македония П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Англия
32%
Ничья
32%
Италия
37%
П1: 2.36 Х: 2.38 П2: 4.42
П1: 2.25 Х: 2.30 П2: 4.00
П1: 2.36 Х: 2.38 П2: 4.42
П1: 2.36 Х: 2.38 П2: 4.42
П1: 2.37 Х: 2.41 П2: 4.30
Трансляция
Инфо
Стартовий склад збірної Італії: Доннарумма, Дімарко, Ачербі, Гатті, Ді Лоренцо, Тоналі, Локателлі, Фраттезі, Пеллегріні, Пессіна, Скамачча
Инфо
Стартовий склад збірної Англії: Рамсдейл, Джеймс, Магуайр, Томорі, Тріпп'єр, Райс, Уорд-Проуз, Маунт, Стерлінг, Гриліш, Абрахам
Инфо
Матч розпочнеться о 21:45 та пройде на стадіоні Молінью. Судитиме гру поляк Шимон Марчиняк.
Доброго вечора всім. Ліга націй продовжує крокувати Європою, і сьогодні UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу Ліги А з топовою вивіскою – Англія зіграє з Італією!
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Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Фарерские острова Фарерские острова 2 Литва Литва 1 Завершен 19:00 - Сегодня Ирландия Ирландия 3 Шотландия Шотландия 0 Завершен 16:00 - Сегодня Украина Украина 3 Армения Армения 0 Завершен 21:45 - Вчера Андорра Андорра 2 Лихтенштейн Лихтенштейн 1 Завершен 21:45 - Вчера Албания Албания 1 Израиль Израиль 2

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Анонс матча Англия - Италия 11.06.2022, Лига Наций

Противостояние между командой Англия и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Молинью.

Дата проведения матча: 11.06.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Англия и командой Италия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Италия, тогда как команда Англия осталась с поражением. Столкновение Италия и Англия в предыдущем футбольном матче 11.07.2021 закончилось со следующими результатом: 4:3 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Англия - Италия можно посмотреть 11.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Англия - Италия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший матч команды Англия был сыгран против Германия - 07.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Прошедший поединок команды Италия был сыгран против Венгрия - 07.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Италия.

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