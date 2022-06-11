Англия - Италия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Англия и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Молинью.
Дата проведения матча: 11.06.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Англия и командой Италия:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Италия, тогда как команда Англия осталась с поражением. Столкновение Италия и Англия в предыдущем футбольном матче 11.07.2021 закончилось со следующими результатом: 4:3 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Прошедший матч команды Англия был сыгран против Германия - 07.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился ничьей.
Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Прошедший поединок команды Италия был сыгран против Венгрия - 07.06.2022, в рамках турнира Лига Наций 2022-2024 и закончился победой команды Италия.
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