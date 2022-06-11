Англия - Италия онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Англия и Италия 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 8 встреч, Англия выиграла 1 раз. также было 4 ничей, и Италия выиграла 3 раза.

Англия выиграл 3 домашних матчей подряд.

Англия не проигрывает в последних 15 домашних матчах.

Италия не проиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.

Англия выигрывает первый тайм в 44% матчей, Италия выигрывает в 31% матчей.

Англия выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Италия выигрывает в 31%.

Победителем прошлой встречи была команда Италия.

В их последнюю встречу команда Италия победила в 1 гол(а).

Когда Англия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.

Когда Италия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.

Когда Англия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Англия% своих матчей.

Когда Италия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.

Англия's performance of the last 5 matches is better than Италия's.

Команда Италия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Англия (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Англия выиграла 1, команда Италия выиграла 2, 2 ничьи.

Англия забивает 1.2 гола за матч против команды Италия, а Италия забивает 1.2 гола против команды Англия (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Англия и Италия - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Англия и Италия - 1.4.

Англия забивает 2.22 гола, играя дома, а Италия забивает 1.6 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига наций УЕФА".