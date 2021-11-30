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Украина - Венгрия онлайн трансляция матча

Женская сборная Украины - 28 июня 2022, 21:00
Рейтинг матча:
Украина
0 - 0
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25'
Венгрия
Ход матча
Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Украина
36%
Ничья
32%
Венгрия
32%
Личные встречи
Украина
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Венгрия
Женская сборная Украины 2021/2022
30.11.2021 - 19:00 Венгрия 4 - 2 Завершен Украина
Последние матчи - Украина
Женская сборная Украины 2022/2023
24.06.2022 - 21:15 Украина 0 - 4 Завершен Шотландия П
Молодежная сборная 2022-2024
12.06.2022 - 18:00 Армения 0 - 2 Завершен Украина В
Молодежная сборная 2022-2024
09.06.2022 - 19:45 Украина 3 - 3 Завершен Франция Н
Молодежная сборная 2022-2024
05.06.2022 - 20:45 Украина 4 - 0 Завершен Северная Македония В
Молодежная сборная 2022-2024
01.06.2022 - 20:00 Фарерские острова 0 - 4 Завершен Украина В
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Последние матчи - Венгрия
Женская сборная Украины 2021/2022
30.11.2021 - 19:00 Венгрия 4 - 2 Завершен Украина В
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Новости команд
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Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Украина
36%
Ничья
32%
Венгрия
32%
Трансляция
24'
Зеллер дала поміж ніг Романенко на правому фланзі, а потім одразу била збита нашою гравчинею.
22'
Чікі виконала подачу з кутового на правому фланзі, який заробили угорки в попередній атаці, проте ніхто не змакнув.
21'
Шматко отримала карту за утримання Загор за корпус у центральній лінії.
19'
Козлова завершила зміщення з правого флангу пострілом із середньої дистанції повз дальню стійку.
17'
Глущенко підбила ноги Феньвеши на чужій половині під час боротьби за верховий м'яч.
16'
Зеллер зупинила м'яч під час подачі з правого флангу в центрі штрафного, проте її наступний удар одразу блокували.
15'
Чісар із фолом атакувала Химич у момент отримання м'яча в центрі поля.
14'
Гірін побігла пресингувати голкіперку суперників, та вибила в неї м'яч із переляку, проте відскок пішов не у ворота.
12'
Кравчук прискорилась під закидання правим флангом, проте на завершення ми побачили незрозумілу спробу невдалої подачі.
10'
Поквапилась Козлова з передачею з лівого флангу, віддавши м'яча суперниці.
8'
Гірін виконала дальній удар із правого флангу, проте зробила це на тлі фолу проти Сабо.
6'
Подачу з правого флангу від Корсун на кутовий відправили захисники.
5'
Фол від Ваго на лівому фланзі атаки проти Химич.
3'
Темп неспішний на перших хвилинах. Обидві команди ще не підходили до воріт, але гра в основному йде на половині угорок.
1'
Свисток
Матч розпочався! Наші дівчата розіграли з центру поля.
Після п'яти матчів українські жінки посідають передостанню сходинку у своїй групі із чотирма балами. Позаду лише Фарерські острови, які поки ще очок не набирали. Угорки мають на п'ять очок більше за нас, а серед лідерів - Шотландія (13 очок) та Іспанія (18). До плей-офф ЧС-2023 виходять лише перші два місця кожної групи.
Инфо
Угорщина (запас): Борті, Шильдкраут, Фердеш, Пустої, Саконьї, Шаванья, Нодь, Папой, Л. Немет, Д. Немет, Чаньї, Чігі.
Инфо
Угорщина (старт): Біро – Попп, Тураньї, Ковач, Сабо – Чісар, Феньвеші – Зеллер, Ваго, Чікі – Загор.
Инфо
Україна (запас): Боклач, Саніна, Подольська, Христюк, Басанська, Калиніна, Китаєва, Шевчук, Куніна, Панцулая, Овдійчук, Опанащенко.
Инфо
Україна (старт): Самсон – Корсун, Кравець, Шматко, Романенко – Химич, Петрик – Кравчук, Козлова, Гірін – Глущенко.
Усім привіт і ласкаво просимо на текстову трансляцію матчу відбору до ЧС-2023 серед жінок. Сьогодні збірна України у номінально домашньому поєдинку зустрінеться із Угорщиною. Матч відбудеться в польському Ряшові.
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Последние матчи
Завершен 17:00 - 26.06.2022 Динамо Динамо 1 Ивердон Ивердон 1 Завершен 17:00 - 25.06.2022 Металлист Металлист 1 Ботев Ботев 2 Завершен 22:30 - 24.06.2022 Интер Интер 0 Викингур Викингур 1 Завершен 21:15 - 24.06.2022 Украина Украина 0 Шотландия Шотландия 4 Завершен 22:30 - 21.06.2022 Левадия Левадия 1 Викингур Викингур 6

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Анонс матча Украина - Венгрия 28.06.2022, Женская сборная Украины

Матч между командой Украина и командой Венгрия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Женская сборная Украины 2022/2023.

Дата проведения матча: 28.06.2022
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Украина и командой Венгрия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Венгрия, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Венгрия и Украина в предыдущем футбольном матче 30.11.2021 закончилось с таким счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Венгрия можно посмотреть 28.06.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Женская сборная Украины. Текстовую трансляцию матча Украина - Венгрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Шотландия - 24.06.2022, в рамках чемпионата Женская сборная Украины 2022/2023 и закончился победой команды Шотландия.

Команда гостей

Название: Венгрия
Страна: Венгрия

Предыдущий поединок команды Венгрия был сыгран против Украина - 30.11.2021, в рамках чемпионата Женская сборная Украины 2021/2022 и закончился победой команды Венгрия.

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